Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze

Michał Żurawski to aktor, któremu raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Weteran polskiego kina ma już na swoim koncie wiele ról w genialnych produkcjach - występ w "Heweliuszu" to tylko jedna z nich.

Anna Bortniak
michal zurawski sylwetka aktor heweliusz kruk krol
Wrodzona nonszalancja, magnetyczne spojrzenie, zmarszczone brwi i głęboki, spokojny głos - te cechy sprawiają, że Michała Żurawskiego nie da pomylić się z nikim innym. Ceniony aktor pojawił się już w wielu doskonałych filmach i serialach, a ostatnio do jego filmografii dołączył również "Heweliusz". Głośna i chwalona produkcja Netfliksa to dowód na to, że Żurawski ma jeszcze wiele do zaprezentowania, a jego warsztat aktorski wciąż potrafi zaskoczyć.

Michał Żurawski - kim jest? Sylwetka aktora

Michał Żurawski urodził się 2 lipca 1979 r. w Zabrzu w tatarsko-żydowskiej rodzinie. Wychowywał się ze swoim młodszym bratem Piotrem, który poszedł w jego ślady i również został zawodowym aktorem. Młody Żurawski początkowo nie wiązał jednak swojej przyszłości z tym zawodem - po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie planował rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ostatecznie jednak w 2002 r. został absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie.

Zadebiutował na deskach warszawskiego Teatru Narodowego jeszcze na studiach, a do 2005 r. związany był z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Wystąpił również w kilku spektaklach Teatru Telewizji.

Michał Żurawski w roli Aleksandra Sribielnikowa. Kadr z serialu "1920. Wojna i miłość"

Po raz pierwszy na małym ekranie można było go zobaczyć w 2002 r. w produkcji odcinkowej "Na dobre i na złe", gdzie zagrał rannego podczas wybuchu pacjenta. Od tego czasu można go było zobaczyć w rolach epizodycznych lub drugoplanowych w takich uwielbianych polskich serialach jak "Samo życie", "Kryminalni", "Magda M.", "Pitbull", "Ojciec Mateusz" czy "Czas honoru". Oprócz tego zagrał również w produkcjach "Ludzie chudego" czy "1920. Wojna i miłość".

Żurawski ma na swoim koncie również role w pełnometrażowych produkcjach. Zagrał w takich głośnych filmach jak "W ciemności", "Kac Wawa", "Miasto 44" czy "Jeziorak", a w późniejszych latach można go było zobaczyć w takich produkcjach jak "Jestem mordercą", "Bodo", "53 wojny", "(Nie)znajomi" czy "Chrzciny" (2020).

Michał Żurawski w roli Jakuba Szapiro. Kadr z serialu "Król"

Jedną najgłośniejszych i najbardziej cenionych ról Żurawskiego jest kreacja komisarza Adama Kruka w serialu "Kruk". Emitowana w latach 2018-2022 produkcja spod szyldu Canal+ uwypukliła zdolności aktorskie Żurawskiego. Do innych cenionych i pamiętnych występów aktora można zaliczyć rolę Jakuba Szapiro w serialu "Król", adaptacji powieści Szczepana Twardocha. Obydwa seriale zebrały dobre recenzje i są jednymi z flagowych w filmografii Żurawskiego, biorąc pod uwagę jego ostatnie lata.

Michał Żurawski w roli komisarza Adama Kruka. Kadr z serialu "Kruk"

Obecnie Żurawskiego można oglądać w serialu Netfliksa "Heweliusz", gdzie wcielił się w jedną z głównych ról

Na początku listopada w serwisie Netflix zadebiutował serial "Heweliusz", w którym Żurawski zagrał kapitana Piotra Bintera. Zastępca kapitana Andrzeja Ułasiewicza postanawia na własną rękę przeprowadzić śledztwo w związku z zatonięciem promu MF Jan Heweliusz. Chce nie tylko rozwiązać tę zagadkę, ale również pomóc żonie kapitana, Jolancie, oczyścić dobre imię jej męża.

zurawski sylwetka
Michał Żurawski w roli Piotra Bintera. Kadr z serialu "Heweliusz"
Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
14.11.2025 16:16
Tagi: AktorzyHeweliuszMichał Żurawski
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
