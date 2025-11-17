O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa

Ładowanie...

Thriller "Bestia we mnie" to serial, który zadebiutował w serwisie Netflix pod koniec zeszłego tygodnia i po zaledwie dobie trafił do zestawienia najpopularniejszych tytułów. Nic dziwnego - to solidnie zrealizowana produkcja z wciągającą fabułą i misternie uknutą intrygą. Gabe Rotter, twórca "Bestii we mnie", oraz showrunner Howard Gordon, stworzyli coś, co zachwyciło widzów, jednak nie wszystkie wątki mogą być dla nich do końca jasne. W związku z tym odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania.

W tym miejscu zaczynają się spoilery. Jeśli nie chcesz wiedzieć, co wydarzyło się w serialu "Bestia we mnie", zapoznaj się z naszą recenzją i wróć po seansie.

Bestia we mnie - wyjaśnienie zakończenia serialu Netfliksa

Produkcja skupia się na Aggie Wiggs (Claire Danes), wybitnej pisarce, która po zdobyciu nagrody Pulitzera za swoją najnowszą powieść zyskała jej sławę i uznanie w świecie literackim. Kiedy artystka zaczęła pracować nad kolejną książką, wydarzyła się tragedia - wskutek wypadku zginął jej syn. Po jego śmierci Aggie rozstała się z żoną, jednak nie mogła zabrać się do napisania nowej powieści. Wszystko zmieniło się, gdy sąsiadem pisarki został podejrzany o zabójstwo swojej żony Nile Jarvis (Matthew Rhys).

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy Nile Jarvis zabił swoją żonę?

To pytanie twórcy stawiają już na samym początku serialu. Aggie, która decyduje się napisać książkę na temat Jarvisa, początkowo robi to po to, aby dowiedzieć się, czy to Nile zabił Teddy'ego. Podczas swojego prywatnego śledztwa odkrywa jednak dowody, które wskazują na to, że to właśnie jej sąsiad był odpowiedzialny za zabójstwo swojej żony, Maddie (Leila George). Okazuje się, że notatka z dziennika kobiety została napisana po wcześniejszej próbie samobójczej.

Początkowo widzowie są wodzeni przez twórców za nos. Trudno uwierzyć, że Nile mógłby być mordercą, szczególnie po spotkaniu z rodzicami Maddie, którzy bronią swojego byłego zięcia. Prędko okazuje się, że małżeństwo ulokowało cały swój majątek w Jarvis Yards i - aby nie zbankrutować - usilnie starali się wierzyć, że Nile jest niewinny. Okazało się jednak inaczej.

Leila George jako Madison Jarvis. Fot. materiały prasowe Netflix

Dlaczego Nile zabił Madison?

W przedostatnim odcinku, który rozgrywa się w przeszłości, zostaje pokazana sytuacja, w której do galerii sztuki wpada FBI. Okazuje się wówczas, że Nile jest podejrzewany o wykorzystanie środków z kartelu do budowy Jarvis Yards. Wychodzi na jaw, że w otoczeniu rodziny Jarvisów znajduje się kret, a tym kretem jest właśnie Madison. Właśnie dlatego Nile - w akcie furii - zabija swoją żonę za współpracę z Brianem Abbottem (David Lyons).

Matthew Rhys jako Nile Jarvis. Fot. materiały prasowe Netflix

Kto zabił Teddy'ego?

Teddy (Bubba Weiler) to chłopak, którego Aggie obwinia o śmierć swojego syna. Kiedy pisarka spotyka się Nile'em w restauracji i przypadkowo spotykają Teddy'ego, Aggie opowiada nowemu sąsiadowi o swoich podejrzeniach. Następnego dnia rodzina otrzymuje informację, że chłopak popełnił samobójstwo. Aggie jednak w to nie wierzy - sądzi, że został on zamordowany przez Jarvisa.

W międzyczasie okazuje się, że Teddy żyje i jest więziony przez Nile'a w jakimś miejscu o nieznanej lokalizacji. Ostatecznie chłopak zostaje pozbawiony życia, a jego ciało zostaje podrzucone do domu Aggie. Mimo że to Nile był bezpośrednio odpowiedzialny za jego zabójstwo, twierdzi, że Aggie również jest współwinna - wszystko przez to, że od śmierci syna próbowała znaleźć winnego i całą swoją złość przelała właśnie na Teddy'ego.

Bubba Weiler jako Teddy. Fot. materiały prasowe Netflix

Dlaczego Nile Jarvis zabił Briana Abbotta?

W 2019 r. Brian Abbott prowadził śledztwo w sprawie rodziny Jarvisów, aż w końcu otrzymał zakaz zbliżania się. Po śmierci Madison odsunął się od sprawy. Kiedy jednak Nile wprowadził się w okolice Aggie, wspomnienia z przeszłości wróciły i Abbott pijany pojawił się w domu pisarki. Po jej namowach ostatecznie zdecydował się ponownie zagłębić w sprawę. Kończy się ona konfrontacją z Nile'em, który z wściekłości zabija go. Najprawdopodobniej nie chce, by prawda o Maddie wyszła z jego ust na jaw (Abbott wykradł z komputera Jarvisa materiały dowodowe).

David Lyons jako Brian Abbott. Fot. materiały prasowe Netflix

W jaki sposób Nile zostaje złapany?

Zanim Aggie zostaje pojmana przez policję, udaje jej się porozmawiać z Niną (Brittany Snow). Druga żona Jarvisa najwyraźniej również ma dość jego występków, dlatego postanawia skonfrontować się z mężem, pokazując mu dziennik i list pożegnalny Maddie. Nile na jej zarzuty reaguje furią i przyznaje się do morderstwa Madison. Okazuje się, że Nina nagrywała całą rozmowę, dzięki czemu Nile zostaje aresztowany. Umiera w więzieniu wskutek zasztyletowania przez jednego ze współwięźniów.

Matthew Rhys jako Nile Jarvis. Fot. materiały prasowe Netflix

Anna Bortniak 17.11.2025 11:05

