Niepozorny film akcji rządzi w HBO Max. Nie udawaj, że masz lepszą opcję na wieczór

Kosztujący zaledwie kilkanaście milionów dolarów „Nikt” w reż. Ilyi Naishullera okazał się sporym zaskoczeniem. Po pierwsze: wyszedł na całkiem fajny plus finansowy (na tyle fajny, że wytwórnia zdecydowała się zrealizować sequel). Po drugie: to naprawdę porządne kino akcji, docenione przez krytyków i widzów. Jeśli zatem jeszcze go nie widzieliście, HBO Max może pomóc wam to naprawić.



Fabuła skupia się na pozornie zwyczajnym mężczyźnie (Bob Odenkirk), który prowadzi monotonne, spokojne życie na przedmieściach. Gdy w jego domu dochodzi do włamania, a on nie reaguje tak, jak oczekiwałaby rodzina i otoczenie, budzi się w nim dawno uśpione, mroczne „ja”. Okazuje się, że bohater ma za sobą brutalną przeszłość, z której próbował się wyrwać.



Ten jeden incydent uruchamia spiralę przemocy i zemsty, wciągając Hutcha z powrotem w świat, od którego dotychczas uciekał.

Nikt: co obejrzeć w HBO Max?

„Nikt” fantastycznie łączy czarny humor z widowiskową akcją w stylu „Johna Wicka”, ale w bardziej ironicznym, ludzkim tonie (i z dalece bardziej realistycznymi sekwencjami walk). W gruncie rzeczy ten ton jeszcze kilka lat temu wydawał się wyjątkowo świeży, tym bardziej w produkcji o tak przekornie prostym, a jednak zaskakującym scenariuszu. Wszystko tu pięknie się ze sobą zazębia, włącznie z hektolitrami posoki, umiejętnym wykorzystaniem klisz, fantastycznym soundtrackiem i niepozorną twarzą Odenkirka. Obsada ewidentnie świetnie się bawi, sekwencje potyczek są zrealizowane na naprawdę wysokim, wręcz bolesnym (jeśli rozumiecie, o co mi chodzi) poziomie, a wszystko to składa się na unikalny styl całości.



Kilka scen, w tym chyba najbardziej znana - autobusowa - to małe arcydzieła w swojej kategorii. Nie przesadzam.

Ta technicznie dopieszczona, b-klasowa perełka jest, rzecz jasna, gęsto podlana sosem toksycznej męskości, ale umówmy się: bez niej by się tu nie obyło. Zwłaszcza, że pod nim czai się bardzo wiarygodna (tu również dzięki kreacji Odenkirka) opowieść w duchu kryzysu wieku średniego: o pogodzeniu się ze sobą.



Hutch naprawdę próbował porzucić przemoc, ale to zawsze łatwiej powiedzieć niż zrobić - i choć nietrudno dopatrzeć się tu jednej czy dwóch refleksji, nie ma co udawać, że w tej opowieści o przeciętniaku, który czuje potrzebę wyrwania się z tej przeciętności, chodzi o coś więcej niż fun, niż o hipnotyzująco zaprojektowany spektakl intensywnego ruchu. Co najważniejsze: „Nikt” nie nudzi ani przez minutę. Zaufajcie mi.

Nikt: obsada

Bob Odenkirk jako Hutch Mansell

Connie Nielsen jako Becca Mansell

Aleksey Serebryakov jako Yulian Kuznetsov

RZA jako Harry Mansell

Christopher Lloyd jako David Mansell

Michael Ironside jako Eddie Williams

Gage Munroe jako Blake Mansell

Paisley Cadorath jako Abby Mansell

Billy MacLellan jako Charlie Williams

Colin Salmon jako The Barber

Araya Mengesha jako Pavel

J.P. Manoux jako Darren

Aleksandr Pal jako Teddy Kuznetsov

Edsson Morales jako Luis Martin

Michał Jarecki 15.11.2025 11:19

