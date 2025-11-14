REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać

Połowa listopada, za oknem nieprzyjemnie - siedzenie w domu zdaje się najlepszą możliwą czynnością. Najlepiej, gdyby była ona połączona z oglądaniem dostępnych w streamingu produkcji - a tych nie brakuje. Sprawdzamy, co przygotował Netflix dla swoich subskrybentów.

Adam Kudyba
netflix nowosci weekend top
REKLAMA

Ostatnie dni są dla Netfliksa doprawdy owocne. Można było naliczyć niejedną dużą premierę serwisu, a niektóre z nich szybko zaczęły okupować czołówkę oglądalności. W przypadku seriali na pierwszym miejscu jest - bez zaskoczenia - "Heweliusz" Jana Holoubka, a walczą z nim m.in. "Bitwa samurajów", "Bestia we mnie", czy "Wiedźmin". W przypadku filmów na czele mamy komedię świąteczną z Alicią Silverstone "Święta z eks", tuż po niej wspaniałego "Frankensteina" od Guillermo del Toro, ale o miejsce na szczycie walczą też "Mango", "Szpilka" oraz "Twisters". Sprawdzamy, co nowego Netflix przygotował dla widzów na weekend.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

REKLAMA

Bitwa samurajów

  • Lata emisji: 2025-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Kento Yamaguchi, Michichito Fuji
  • Obsada: Jun’ichi Okada, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Disney+ ma "Szoguna", Netflix "Bitwę samurajów". Spokojnie - to dwie różne od siebie produkcje. Ta druga jest osadzona w epoce Meiji, kiedy 292 wojowników zebrało się po zachodzie słońca w świątyni. Powód? Szansa na wygranie głównej nagrody w postaci 100 000 jenów. Meiji Shujiro, niegdyś niepokonany samuraj, decyduje się na udział w morderczej grze, żeby ocalić swoją rodzinę oraz wioskę.

Bestia we mnie

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Howard Gordon, Gabe Rotter
  • Obsada: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales
  • Ocena IMDb: 7.4/10

Niewątpliwie jedna z najciekawszych nowości, jakie Netflix zaoferował na najbliższy czas. Główna bohaterka (Danes) jest popularną autorką, która po śmierci synka załamała się i wycofała z życia publicznego. Dom jej sąsiadów zostaje wkrótce kupiony przez Nile'a Sheldona (Rhys) - bogatego potentata rynku nieruchomości, dawniej podejrzanego ws. zaginięcia swojej żony. Zaciekawienie i fascynacja z czasem mają swoje skutki i zmieniają się w niebezpieczną, psychologiczną grę w kotka i myszkę.

Szeregowiec Ryan

  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 169 minut
  • Reżyser: Steven Spielberg
  • Obsada: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns
  • Ocena IMDb: 8.6/10

Klasyk kina, laureat 5 Oscarów (w tym dla polskiego operatora, Janusza Kamińskiego), jedno z największych arcydzieł filmowych, które wyszło z rąk mistrza Spielberga. Tłem historii opowiadanej w filmie jest operacja Overlord, lądowanie aliantów w Normandii w 1944 roku. Kapitan John Miller (Hanks) otrzymuje rozkaz poprowadzenia swojego oddziału za linię wroga. Cel - odnalezienie młodego szeregowca Jamesa Ryana (Damon), jedynego z czwórki braci, który przeżył. Im dalej i głębiej idzie dowodzona przez Millera wyprawa, tym jego ludzie coraz mocniej zaczynają podważać jej sens.

Król rozrywki

  • Rok produkcji: 2017
  • Czas trwania: 105 minut
  • Reżyser: Michael Gracey
  • Obsada: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Głównym bohaterem tego znakomitego musicalu jest P.T. Barnum (Hugh Jackman) - amerykański urzędnik, który traci pracę i oprócz szukania nowego sposobu na zarobek, chce również robić coś, co go szczerze pasjonuje. Decyduje się otworzyć "gabinet osobliwości", cyrk z udziałem artystów wyglądających inaczej, niż inni ludzie. To posunięcie przyciąga większą frekwencję, niebywałą sławę, ale również dylemat - czy ważniejsze dla niego są pochlebstwa i przychylność elit, czy relacje z ludźmi, którym dał nowe życie? To piękny film, ze znakomicie zaśpiewanymi piosenkami, spektakularnymi choreografiami. Magia gatunku.

Skąd wiesz?

  • Rok produkcji: 2010
  • Czas trwania: 121 minut
  • Reżyser: James L. Brooks
  • Obsada: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson, Jack Nicholson
  • Ocena IMDb: 5.4/10

Film pod tytułem "komediodramat z wczesnych lat 2000.", choć nie wiem, czy pozycjonowanie 2010 roku w tej szufladce nie byłoby przesadą. To dość standardowa historia, ale czasami takiej trzeba - w dodatku, gdy za kamerą stoi twórca "Simpsonów" i laureat Oscarów za "Czułe słówka", James L. Brooks. Oto lekkoduch Matty Reynolds (Wilson) spotyka się z Lisą Jorgenson (Witherspoon), byłą sportsmenką, która zostaje wykluczona z drużyny. W tym samym czasie jeden z najgorszych, spowodowanych problemami w firmie dni, przeżywa George (Rudd). Mężczyzna oraz Lisa trafiają na siebie przypadkiem. Z czasem odkrywają, że choć ich osobiste światy się walą, pomiędzy nimi rodzi się coś pięknego.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
14.11.2025 20:14
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA