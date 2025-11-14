Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Połowa listopada, za oknem nieprzyjemnie - siedzenie w domu zdaje się najlepszą możliwą czynnością. Najlepiej, gdyby była ona połączona z oglądaniem dostępnych w streamingu produkcji - a tych nie brakuje. Sprawdzamy, co przygotował Netflix dla swoich subskrybentów.
Ostatnie dni są dla Netfliksa doprawdy owocne. Można było naliczyć niejedną dużą premierę serwisu, a niektóre z nich szybko zaczęły okupować czołówkę oglądalności. W przypadku seriali na pierwszym miejscu jest - bez zaskoczenia - "Heweliusz" Jana Holoubka, a walczą z nim m.in. "Bitwa samurajów", "Bestia we mnie", czy "Wiedźmin". W przypadku filmów na czele mamy komedię świąteczną z Alicią Silverstone "Święta z eks", tuż po niej wspaniałego "Frankensteina" od Guillermo del Toro, ale o miejsce na szczycie walczą też "Mango", "Szpilka" oraz "Twisters". Sprawdzamy, co nowego Netflix przygotował dla widzów na weekend.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Bitwa samurajów
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Kento Yamaguchi, Michichito Fuji
- Obsada: Jun’ichi Okada, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara
- Ocena IMDb: 6.7/10
Disney+ ma "Szoguna", Netflix "Bitwę samurajów". Spokojnie - to dwie różne od siebie produkcje. Ta druga jest osadzona w epoce Meiji, kiedy 292 wojowników zebrało się po zachodzie słońca w świątyni. Powód? Szansa na wygranie głównej nagrody w postaci 100 000 jenów. Meiji Shujiro, niegdyś niepokonany samuraj, decyduje się na udział w morderczej grze, żeby ocalić swoją rodzinę oraz wioskę.
Bestia we mnie
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Howard Gordon, Gabe Rotter
- Obsada: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales
- Ocena IMDb: 7.4/10
Niewątpliwie jedna z najciekawszych nowości, jakie Netflix zaoferował na najbliższy czas. Główna bohaterka (Danes) jest popularną autorką, która po śmierci synka załamała się i wycofała z życia publicznego. Dom jej sąsiadów zostaje wkrótce kupiony przez Nile'a Sheldona (Rhys) - bogatego potentata rynku nieruchomości, dawniej podejrzanego ws. zaginięcia swojej żony. Zaciekawienie i fascynacja z czasem mają swoje skutki i zmieniają się w niebezpieczną, psychologiczną grę w kotka i myszkę.
Szeregowiec Ryan
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 169 minut
- Reżyser: Steven Spielberg
- Obsada: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns
- Ocena IMDb: 8.6/10
Klasyk kina, laureat 5 Oscarów (w tym dla polskiego operatora, Janusza Kamińskiego), jedno z największych arcydzieł filmowych, które wyszło z rąk mistrza Spielberga. Tłem historii opowiadanej w filmie jest operacja Overlord, lądowanie aliantów w Normandii w 1944 roku. Kapitan John Miller (Hanks) otrzymuje rozkaz poprowadzenia swojego oddziału za linię wroga. Cel - odnalezienie młodego szeregowca Jamesa Ryana (Damon), jedynego z czwórki braci, który przeżył. Im dalej i głębiej idzie dowodzona przez Millera wyprawa, tym jego ludzie coraz mocniej zaczynają podważać jej sens.
Król rozrywki
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyser: Michael Gracey
- Obsada: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya
- Ocena IMDb: 7.5/10
Głównym bohaterem tego znakomitego musicalu jest P.T. Barnum (Hugh Jackman) - amerykański urzędnik, który traci pracę i oprócz szukania nowego sposobu na zarobek, chce również robić coś, co go szczerze pasjonuje. Decyduje się otworzyć "gabinet osobliwości", cyrk z udziałem artystów wyglądających inaczej, niż inni ludzie. To posunięcie przyciąga większą frekwencję, niebywałą sławę, ale również dylemat - czy ważniejsze dla niego są pochlebstwa i przychylność elit, czy relacje z ludźmi, którym dał nowe życie? To piękny film, ze znakomicie zaśpiewanymi piosenkami, spektakularnymi choreografiami. Magia gatunku.
Skąd wiesz?
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: James L. Brooks
- Obsada: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson, Jack Nicholson
- Ocena IMDb: 5.4/10
Film pod tytułem "komediodramat z wczesnych lat 2000.", choć nie wiem, czy pozycjonowanie 2010 roku w tej szufladce nie byłoby przesadą. To dość standardowa historia, ale czasami takiej trzeba - w dodatku, gdy za kamerą stoi twórca "Simpsonów" i laureat Oscarów za "Czułe słówka", James L. Brooks. Oto lekkoduch Matty Reynolds (Wilson) spotyka się z Lisą Jorgenson (Witherspoon), byłą sportsmenką, która zostaje wykluczona z drużyny. W tym samym czasie jeden z najgorszych, spowodowanych problemami w firmie dni, przeżywa George (Rudd). Mężczyzna oraz Lisa trafiają na siebie przypadkiem. Z czasem odkrywają, że choć ich osobiste światy się walą, pomiędzy nimi rodzi się coś pięknego.
