Na Canal+ wjechał filmowy pomnik prezydenta, którego kochają Polacy

W naszym kraju Ronald Reagan cieszy się wielką sławą i mianem jednego z najważniejszych prezydentów Stanów Zjednocznych. Polityk w trakcie urzędowania aktywnie wspierał dążenie Polski do wyzwolenia spod kontroli Związku Radzieckiego, wspierał "Solidarność", był również zaciekłym wrogiem ZSRR. Nie jest jednak postacią tak jednoznaczną, jak mogłoby się wydawać - w Stanach często podnosi się jego m.in. "krwiożerczo" neoliberalną politykę wewnętrzną, zwłaszcza gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że Reagan to postać, której życie i działalność zasługiwały na ciekawy i pogłębiony film.

Reagan - kowboj, wojownik, i Bóg wie, kto jeszcze

Jedną z początkowych scen filmu jest moment postrzelenia Ronalda Reagana (Dennis Quaid) przez zamachowca. Niedługo po tym momencie historia cofa się do początków jego życia. Obserwujemy go od czasów dziecięcych, przez pracę jako ratownik, po karierę aktorską, przyszłe małżeństwo z Nancy Davis (Penelope Ann Miller), stanie na czele Gildii Aktorów Ekranowych, czy najważniejszy etap w jego życiu - długoletnia i bogata kariera polityczna.

Nazwanie reżysera filmu, Seana McNamary, uznanym i słynącym z dobrych dzieł, byłoby zapewne przesadą. Ostatni film, który odbił się jakimkolwiek większym echem, to "Córka króla" z 2022 roku. O ile jego nazwisko nie wzbudzało podejrzeń, o tyle w głównej roli obsadzono nie byle kogo - Dennis Quaid jeszcze w tym samym roku, co "Reagan", zaliczył kapitalną rolę na drugim planie w "Substancji". Tym razem wyszedł na pierwszy i prawdę powiedziawszy, jest jedynym elementem filmu, do którego ciężko mieć zarzuty.

Powiedzmy sobie otwarcie: "Reagan" to filmowy pomnik tytułowego bohatera. Nie mówię nawet już o tym, że przez większą część życiorysu przyszłego prezydenta prześlizga się tak, że ciężko o jakąkolwiek refleksję związaną z tymi wydarzeniami. To ponad dwugodzinny, niezwykle patetyczny, romantyczny poemat o antykomunistycznym wojowniku, który praktycznie nie miał w sobie złych cech, no chyba że był zbyt pracowity i zbyt mocno chciał, by było dobrze. Dodatkowo nie sposób odnieść wrażenia, że "Reagan" jest "Oppenheimerem" z Temu - podczas gdy w filmie Nolana mamy do czynienia z narratorem historii w postaci Straussa, granej przez Downey Jra, tutaj z wiadomych tylko reżyserowi przyczyn losy Reagana opowiada stary Rosjanin, którego gra Jon Voight. Możecie sobie wyobrazić dzielącą obie te sytuacje przepaść.

Jak wspomniałem wyżej, główną rolę w filmie gra Dennis Quaid. Udział aktora w odzie na cześć republikańskiego prezydenta nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę jego poglądy polityczne, ale trzeba postawić sprawę uczciwie - Quaid jest w swojej roli naprawdę znakomity, zaangażowany na 100%, a może i więcej. Bezbłędnie oddaje charyzmę i błyskotliwość Reagana, wszelkie gesty, mimiki, głos, sposób przemawiania - aktorowi udało się to wszystko odwzorować z niebywałą dbałością. To on niesie na swoich barkach film i to w dużej mierze dzięki niemu "Reagana" da się oglądać.

Wielu polityków w historii doczekało się swoich filmów biograficznych. Podobnie jest z prezydentami USA - stojącymi de facto na czele świata. To doskonałe materiały na produkcje opowiadające o ich życiorysach, emocjach, wątpliwościach. Pozostaje się modlić, by kolejne biopiki miały w sobie więcej niuansów i mniej patosu, niż "Reagan".

"Reagan" od dziś jest w ofercie serwisu Canal+.

REAGAN

Adam Kudyba 15.11.2025 11:56

