REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?

Czołem pracy! 5. sezon "The Office PL" wylądował w serwisie Canal+. W dniu premiery fani otrzymali pierwsze 3 odcinki. Kiedy będą debiutować kolejne? Oto harmonogram.

Anna Bortniak
the office pl sezon 5 kiedy odcinki harmonogram
REKLAMA

Urlop się skończył, czas wrócić do Kropliczanki. To jedna z niewielu prac, do których widzowie wracają z największą przyjemnością. Nic dziwnego - to obecnie jeden z najlepszych polskich seriali komediowych, który jest polską reinterpretacją kultowego amerykańskiego mockumentu. "The Office PL" udowodnił, że Kropliczanka wcale nie jest gorsza od Dunder Mifflin.

Po finale 4. sezonu trudno nie było z niecierpliwością czekać na najnowsze odcinki. W końcu się doczekaliśmy - dziś, 14 listopada, można już oglądać premierowe odcinki. Kiedy kolejne wpadną do serwisu Canal+?

REKLAMA

The Office PL 5 - kiedy nowe odcinki? Harmonogram

Pierwsze 3 odcinki 5. sezonu "The Office PL" zadebiutowały już w serwisie Canal+ w dniu premiery, 14 listopada. Kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, a będzie ich w sumie 12. Fani produkcji będą zadowoleni - pokazane zostaną nie 1, nie 2, a 3 odcinki na raz. Oto harmonogram:

  • 1. odcinek - 14 listopada
  • 2. odcinek - 14 listopada
  • 3. odcinek - 14 listopada
  • 4. odcinek - 21 listopada
  • 5. odcinek - 21 listopada
  • 6. odcinek - 21 listopada
  • 7. odcinek - 28 listopada
  • 8. odcinek - 28 listopada
  • 9. odcinek - 28 listopada
  • 10. odcinek - 5 grudnia
  • 11. odcinek - 5 grudnia
  • 12. odcinek - 5 grudnia

Na czym będzie skupiał się 5. sezon? Na taką akcję warto czekać:

Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza - Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem "gruzińskiego agenta sowieckich wpływów". Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze - czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406. 

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
14.11.2025 18:09
Tagi: Canal+Canal+ OnlineThe Office
Najnowsze
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
8:58
11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre
Aktualizacja: 2025-11-11T08:58:00+01:00
8:01
Ten kryminał to pozycja obowiązkowa dla fanów hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-11T08:01:00+01:00
7:03
Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-11-11T07:03:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA