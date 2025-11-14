5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Czołem pracy! 5. sezon "The Office PL" wylądował w serwisie Canal+. W dniu premiery fani otrzymali pierwsze 3 odcinki. Kiedy będą debiutować kolejne? Oto harmonogram.
Urlop się skończył, czas wrócić do Kropliczanki. To jedna z niewielu prac, do których widzowie wracają z największą przyjemnością. Nic dziwnego - to obecnie jeden z najlepszych polskich seriali komediowych, który jest polską reinterpretacją kultowego amerykańskiego mockumentu. "The Office PL" udowodnił, że Kropliczanka wcale nie jest gorsza od Dunder Mifflin.
Po finale 4. sezonu trudno nie było z niecierpliwością czekać na najnowsze odcinki. W końcu się doczekaliśmy - dziś, 14 listopada, można już oglądać premierowe odcinki. Kiedy kolejne wpadną do serwisu Canal+?
The Office PL 5 - kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Pierwsze 3 odcinki 5. sezonu "The Office PL" zadebiutowały już w serwisie Canal+ w dniu premiery, 14 listopada. Kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, a będzie ich w sumie 12. Fani produkcji będą zadowoleni - pokazane zostaną nie 1, nie 2, a 3 odcinki na raz. Oto harmonogram:
- 1. odcinek - 14 listopada
- 2. odcinek - 14 listopada
- 3. odcinek - 14 listopada
- 4. odcinek - 21 listopada
- 5. odcinek - 21 listopada
- 6. odcinek - 21 listopada
- 7. odcinek - 28 listopada
- 8. odcinek - 28 listopada
- 9. odcinek - 28 listopada
- 10. odcinek - 5 grudnia
- 11. odcinek - 5 grudnia
- 12. odcinek - 5 grudnia
Na czym będzie skupiał się 5. sezon? Na taką akcję warto czekać:
Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza - Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem "gruzińskiego agenta sowieckich wpływów". Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze - czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
- Wszędzie dobrze, ale najlepiej w biurze. "The Office" - recenzja 4. sezonu
- The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
- Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
- "The Office PL": kto jest kim w hicie CANAL+? Tymi bohaterami twórcy serialu nas rozgryźli