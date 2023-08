Nowy podręcznik do HiT-u Roszkowskiego to jeszcze większy festiwal bzdur, błędów i propagandy

Zanim przejdziemy do bardziej drobiazgowego omówienia podręcznika, którego możecie spodziewać się już wkrótce, zaprezentujemy mały trailer w postaci kilku perełek - soczystych kąsków, które doskonale ilustrują formę, z którą mamy do czynienia.



Niemądrze było się łudzić: nowy podręcznik do HiT-u to kolejna próba indoktrynacji uczniów zgodnie z linią polityczną obecnej partii rządzącej. W końcu jego autorem jest były europarlamentarzysta PiS-u i człowiek, który w przeszłości m.in. podważał teorię ewolucji czy określał strajki kobiet mianem "buntu barbarzyńców".



Książka dla klas drugich liceów oraz techników, obejmująca okres od lat 80. XX wieku do roku 2015, trafiła do sprzedaży w ostatni weekend - rzecz jasna nakładem wydawnictwa Biały Kruk, które przez lata było kojarzone z książkami o tematyce religijnej, a ostatnio postanowiło zająć się podręcznikami. Redakcji nie uświadczono.



Czytaj też: