Max: co obejrzeć w weekend? Ten genialny serial kryminalny jest hitem serwisu

W Max niezmiennie królują dwie produkcje: "Ród smoka" i "Skazana". Zestawienie robi się tym samym już nieco monotonne, jeśli seans macie za sobą, a szukacie czegoś ciekawego do obejrzenia. To, na co warto rzucić okiem, to z pewnością "Król Zanzibaru", czyli polski, i swoją drogą świetny, miniserial, który wpadł do Max w zeszłym tygodniu. Dokumenty to nie wasza bajka? Zerknijcie na produkcje polecane przez naszą redakcję - należą do nich m.in. "Turysta", "Doppelganger. Sobowtór", "Detektyw: Kraina nocy" czy "Godzilla i Kong: Nowe imperium". A co poza tym?