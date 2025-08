Fani Stamtąd, porzućcie nadzieję na szybką premierę 4. sezonu

Ładowanie...

Niestety, fani „Stamtąd” jeszcze troszkę poczekają sobie na sezon 4. Teoretycznie nie powinno to być dla nikogo niespodzianką, biorąc pod uwagę dotychczasową długość przerw dzielącą premiery kolejnych sezonów. Od 2022 r. nowe rozdziały tej opowieści ukazywały się co rok i kilka miesięcy. Zakładając, że tendencja zostanie podtrzymana, można było wysnuć wniosek, iż nowa seria pojawi się najwcześniej na początku 2026 r. Wielu odbiorców miało liczyło jednak na to, że tym razem wystarczy rok i jakimś cudem dostaniemy nowe epizody jeszcze w 2025.



Możemy już jednak z całą pewnością stwierdzić: nic z tego.

REKLAMA

Stamtąd, sezon 4. - kiedy premiera? Jeszcze trochę poczekamy

Faktem jest, że przed erą streamingu przerwy między kolejnymi seriami seriali były krótsze. Zazwyczaj wystarczał maks rok, a my przyzwyczailiśmy się do tej regularności. Dzięki temu stacje telewizyjne mogły skutecznie podsycać zainteresowanie widzów swoimi produkcjami. Teraz liczby sezonów uległy zmniejszeniu, za to czas oczekiwania na kontynuacje się wydłuża. W efekcie widz często nie pamięta, co dokładnie działo się poprzednio i traci zainteresowanie.

Tak czy inaczej: jeden z twórców „Stamtąd”, John Gryffin, już w marcu zapowiedział, że zdjęcia skończą się w okolicach świąt Bożego Narodzenia, co ostatecznie przekreśla szanse na premierę w tym roku.



Z kolei w ostatnich dniach aktorka Catalina Sandino Moreno, wcielająca się w postać Tabithy Matthews, w rozmowie z „The Direct” potwierdziła, że zdjęcia do 4. serii mają potrwać jeszcze kilka miesięcy - choć wygląda na to, że nieco krócej, niż ekipa zakładała jeszcze wiosną.

Myślę, że koniec roku byłby zbyt szybkim obrotem spraw, biorąc pod uwagę, że kończymy zdjęcia w listopadzie. Nie mam więc wielkich nadziei na premierę jeszcze w tym roku, ale początek przyszłego wydaje się już realny.

Zapytana o jakiekolwiek szczegóły dotyczące fabuły nowych odcinków, aktorka przyznała, że jeszcze nie czytała scenariusza pierwszego epizodu i sama nie wie, czego się spodziewać. Przed ekipą jest jeszcze zatem sporo pracy.

Serial obejrzysz tutaj: STAMTĄD HBO Max

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 31.07.2025 13:31

Ładowanie...