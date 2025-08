Jesień 2025 w Polsacie i Polsat Box Go. Wracają nowe sezony uwielbianych programów

Ładowanie...

Jesień rozgrzeje widzów Polsatu - we wrześniu rozpoczyna się bowiem maraton nie tylko kolejnych sezonów popularnych programów, ale również nowych odsłon uwielbianych seriali. W stacji po raz pierwszy pojawi się teleturniej "Milionerzy", a po krótkiej przerwie na antenę wróci również "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie ponownie zobaczą zmagania gwiazd i tancerzy w formacie "Taniec z Gwiazdami", jak również odświeżoną "Randkę w ciemno". Nie zabraknie również sportowych emocji, a to wszystko za sprawą dedykowanych kanałów. Oto jesienna ramówka Polsatu na 2025 rok.

Jesień 2025 w Polsacie i w Polsat Box Go: seriale, programy, filmy

Milionerzy

Emisja: od 1 września, od poniedziałku do czwartku, godz. 19:55.

Kolejny sezon "Milionerów" widzowie będą mieli okazję obejrzeć już nie w TVN-ie, a w Polsacie. Teleturniej przeszedł kosmetyczne zmiany (na szczęście niezwiązane z prowadzącym - gospodarzem niezmiennie będzie Hubert Urbański) - wrośnie kwota nagród za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. Za prawidłową odpowiedź na drugie pytanie gracz otrzymuje gwarantowane 2 tys. zł (dotychczas był to 1 tys. zł). Drugi próg gwarantowany pozostaje na siódmym pytaniu, ale teraz wyniesie on 50 tys. zł, a nie 40 tys. zł. Zostają trzy koła ratunkowe (pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela), lecz nowością będzie możliwość zadzwonienia do jednego z trzech przyjaciół. Tym razem o wyborze uczestnika decyduje nie gra eliminacyjna, a casting.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo, sezon 22.

Emisja: od 5 września, piątek, godz. 19:55

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca po półrocznej przerwie. Na fotelach jury ponownie zasiądą: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. W 22. sezonie muzycznego formatu zmierzą się ze sobą: Julia Żugaj (influencerka i wokalistka), Edyta Herbuś (artystka), Natalia Muianga (wokalistka), Marta Bijan (autorka i wokalistka), Kamil Studnicki (aktor), Modest Ruciński (aktor), Krystian Ochman (finalista Eurowizji) oraz Andrzej Nejman (aktor). Gospodarzami programu będą Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Krew, sezon 2.

Emisja: od 5 września, piątek, godz. 22:05

Na ekrany Polsatu zmierza również 2. sezon serialu "Krew". Kiedy po pięciu latach odsiadki z więzienia wychodzi Jerzy (Ireneusz Czop), Alicja (Katarzyna Z. Michalska), najstarsza z córek, przeżywa kryzys w małżeństwie z Patrykiem (Kamil Kula) - jej choroba postępuje, a ona sama ulega wypadkowi, ledwo uchodząc przy tym z życiem. Tymczasem w jej bagażniku zostaje odnalezione ciało, co sprawia, że bohaterowie znów będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rodzinne więzi są na tyle silne, żeby znieść każdą odkrytą tajemnicę? W obsadzie znaleźli się: Vanessa Aleksander, Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko i Monika Krzywkowska.

Randka w ciemno

Emisja: od 4 października, sobota, godz. 16:30

Legendarne show "Randka w ciemno" wraca po 20 latach przerwy na antenę Polsatu. W tej emocjonującej przygodzie liczy się tylko jedno: znalezienie prawdziwego uczucia. W każdym odcinku singiel lub singielka będzie musiał wybrać swoją drugą połówkę. Haczyk jest jeden: kandydaci nie mogą się zobaczyć, ale mogą się usłyszeć, co oznacza, że decyzja zapada wyłącznie na podstawie rozmowy. Niezawodnym wsparciem dla uczestników będzie prowadzący, Piotr Gąsowski.

Taniec z gwiazdami, sezon 17.

Emisja: od 14 września, niedziela, godz. 19:55

Na małych ekranach zadebiutuje 30. już edycja polskiej wersji show "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie do rywalizacji o Kryształową Kulę stają aktorki: Barbara Bursztynowicz i Wiktoria Gorodecka, kreatorka mody Ewa Minge, piosenkarka i producentka muzyczna Lanberry, influencerka i bizneswoman Maja Bohosiewicz, sportsmenka Katarzyna Zillmann, aktorzy: Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Marcin Rogacewicz i Maurycy Popiel, dziennikarz Aleksander Sikora oraz influencer Mikołaj Bagiński. Skład jury niezmienny - tancerzy i tancerki oceniać będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Gospodarzami show będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Jesień 2025 w Polsacie: wszystkie premiery. Kiedy emisja?

SERIALE, PROGRAMY I FILMY

Milionerzy. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do czwartku, godz. 19:55

MegaHit. Emisja: od 1 września, poniedziałek, godz. 20:30

Ninja vs Ninja (sezon 11). Emisja: od 2 września, wtorek, godz. 20:30

K2. Jedziemy po bandzie” (sezon 2). Emisja: od 3 września, środa, godz. 20:30

Nasz nowy dom (sezon 25). Emisja: od 11 września, czwartek, godz. 20:30

Przyjaciółki (sezon 26). E misja: od 11 września, środa, godz. 21:40

halo tu polsat. Emisja: od 29 sierpnia, piątek, sobota i niedziela, godz. 8:00

Twoja Twarz Brzmi Znajomo (sezon 22). Emisja: od 5 września, piątek, godz. 19:55

Krew (sezon 2). Emisja: od 5 września, piątek, godz. 22:05

Randka w ciemno. Emisja: od 4 października, sobota, godz. 16:30

Awantura o kasę. Emisja: od 31 sierpnia, sobota i niedziela, godz. 17:30

Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni. Nad mętną rzeką. Emisja: od 6 września, sobota, godz. 19:55

Taniec z Gwiazdami (sezon 17). Emisja: od 14 września, niedziela, godz. 19:55

Teściowie (sezon 4). Emisja: od 14 września, niedziela, godz. 22:30

Gliniarze” (sezon 19). Emisja: od 1 września, od poniedziałku do piątku, godz. 17:00

Pierwsza miłość. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do piątku, godz. 18:00

Ewa gotuje. Emisja: od 6 września, sobota, godz. 11:00

Wydarzenia. Emisja: codziennie, godz. 18:50

Gość Wydarzeń. Emisja: codziennie po głównym wydaniu Wydarzeń

KANAŁY TEMATYCZNE

Walka o życie

Darek Stolarz. Remont w 3 dni

Misja Santiago de Compostella

Polacy za granicą. Miłość

Czekając na imprezę

Ambulans

CZWÓRKA (TV4) - SERIALE I PROGRAMY

Pasmo filmowe Czwórki. Emisja: od poniedziałku do czwartku, godz. 22:30 oraz w piątki, godz. 22:00

Sprawiedliwi. Trójmiasto. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do czwartku, godz. 21:30

Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do czwartku, godz. 20:30

Uroczysko. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do piątku, godz. 20:00

Policjantki i Policjanci. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do piątku, godz. 19:00 .

. Łowcy Skarbów. Kto da więcej. Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 18:00

Ktoś tu kłamie?. Emisja: od 1 września, od poniedziałku do piątku, godz. 16:00

SPORT

Tenis - US Open, turnieje ATP 250, 500 i Masters 1000 (Polsat Sport), jesienią wybrane tenisowe wydarzenia drużynowe - Davis Cup i Billie Jean King Cup (Polsat Sport)

- US Open, turnieje ATP 250, 500 i Masters 1000 (Polsat Sport), jesienią wybrane tenisowe wydarzenia drużynowe - Davis Cup i Billie Jean King Cup (Polsat Sport) Formula 1 - prestiżowe Grand Prix w Monzy, Singapurze, Austin, Sao Paulo i Las Vegas, trzy weekendy z wyścigami sprinterskimi - w USA, Brazylii i Katarze (Eleven Sports)

- prestiżowe Grand Prix w Monzy, Singapurze, Austin, Sao Paulo i Las Vegas, trzy weekendy z wyścigami sprinterskimi - w USA, Brazylii i Katarze (Eleven Sports) Piłka nożna - Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu), ligi europejskie (Eleven Sports): hiszpańska LALIGA EA SPORTS, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald's i portugalska Liga Portugal, El Clasico

- Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu), ligi europejskie (Eleven Sports): hiszpańska LALIGA EA SPORTS, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald's i portugalska Liga Portugal, El Clasico Siatkówka - w kanałach Polsat Sport Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet w Tajlandii, a mężczyzn na Filipinach, ponadto rozgrywki PlusLigi i Tauron Ligi

- w kanałach Polsat Sport Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet w Tajlandii, a mężczyzn na Filipinach, ponadto rozgrywki PlusLigi i Tauron Ligi Sporty walki (gale UFC, boks) i koszykówka (Orlen Basket Liga), żużel oraz wiele innych wydarzeń na łącznie 20 kanałach sportowych dostępnych w Polsat Box Go

Anna Bortniak 31.07.2025 14:21

