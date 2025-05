W cenie subskrybcji odbiorca będzie miał dostęp nie tylko do samych treści - będzie miał również możliwość przyjrzenia się różnym perspektywom. Subskrybenci otrzymają bowiem przestrzeń na wysłuchanie rozmów o nowych technologiach, polityce, zdrowiu, kwestiach międzynarodowych czy wyzwaniach cywilizacyjnych, co w czasach clickbaitów jest niezwykle cenne - bo to nie sam dostęp do informacji i ich ilość liczy się najbardziej, a to, w jaki sposób zostaną one przez odbiorcę skonsumowane i co po sobie zostawią. TVN24+ będzie miejscem zaufanym, które odpowie na potrzeby ciekawych świata i złaknionych wiedzy osób.