Dopadła cię chandra po finale hitowego serialu Amazona? Spokojnie, będzie nowy sezon

2. sezon "Tego lata stałam się piękna" okazał się hitem. Serial porwał użytkowników Prime Video w Polsce, bo od samej swojej premiery do ekscytującego finału nie chciał opuścić czołówki listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że na kontynuacje losów Belly rzucili się subskrybenci nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Liczba widzów okazała się wystarczająca, aby Amazon zamówił sequel.



To ma sens, bo przecież "Tego lata stałam się piękna" powstało na bazie popularnej trylogii young adultowych romansów spod pióra Jenny Han. Do tej pory dostaliśmy adaptacje dwóch pierwszych części serii i twórcom została jeszcze do opowiedzenia historia z "We'll Always Have Summer". Czeka nas więc kolejna dawka uniesień. Na razie jednak musimy trwać w zawieszeniu i z poczuciem irytującego niedosytu po finałowym cliffhangerze 2. sezonu.



Czytaj także: