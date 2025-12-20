Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Nie ma świąt bez potraw wigilijnych, prezentów, ale także bez filmów o Kevinie, który jest sam zarówno w domu, jak i w Nowym Jorku. Filmy z Macaulayem Culkinem w roli głównej są dostępne do obejrzenia w serwisach VOD. Mimo tego, że będą emitowane również w TV, ludzie chętnie płacą, by wcześniej obejrzeć Kevina
1990 oraz 1992 rok to zdecydowanie jedne z ważniejszych dat amerykańskiej kinematografii. To właśnie wówczas na ekrany kin trafiały kolejno "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Główny bohater obu tych produkcji, wyreżyserowanych przez Chrisa Colmbusa, to rezolutny i pomysłowy chłopiec, którego rodzina zostawiła przez nieuwagę bez opieki. W pierwszym z filmów Kevin mierzy się z włamywaczami chcącymi okraść jego dom - Harrym (Joe Pesci) i Marvem (Daniel Stern). W drugiej części opryszki uciekają z więzienia i planują złupić sklep z zabawkami. Kevin postanawia temu zapobiec.
Polacy chcą oglądać Kevina. A nawet za niego płacić
Platformy streamingowe mają w swoim posiadaniu wiele kultowych klasyków. Nie inaczej jest w przypadku "Kevina samego w domu", dostępnego m.in. do nabycia w ramach oferty Prime Video, serwisu streamingowego Amazona. Co więcej - jest drugim najczęściej kupowanym tytułem w Polsce! Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten film leci praktycznie co roku w telewizji w tym samym, okołoświątecznym okresie. Wygląda zatem na to, że użytkownicy wydają dodatkowo pieniądze na film, który prawdopodobnie widzieli dziesiątki lub setki razy, choć i tak mamy niejako gwarancję, że telewizja zasypie nas seansami tej produkcji na tyle mocno, że będziemy mieli dość. To niewątpliwie interesujące zjawisko - może jego wyjaśnienie jest proste? Może "Kevin sam w domu" to film na tyle uniwersalny, że jest wart każdych pieniędzy i o każdej porze, niezależnie od tego, czy świąteczny klimat jest blisko, czy daleko?
Kevin sam w domu 1 i 2 - gdzie obejrzeć i kiedy w TV?
Tradycji musi się stać się zadość - tak jak w przypadku niemal każdych dotychczasowych świąt, tak i w 2025 roku dwa kultowe filmy z Kevinem w roli głównej zagoszczą w naszych telewizorach. Oto, kiedy będzie można je obejrzeć:
Kevin sam w domu:
- 24 grudnia (środa) o godz. 20:00 na Polsacie
- 25 grudnia (czwartek) o godz. 16:30 na Polsacie
Kevin sam w Nowym Jorku:
- 25 grudnia (czwartek) o 18:45 na Polsat Film
- 27 grudnia (sobota )o 11:15 na Polsat Film
Filmy z Kevinem - gdzie obejrzeć w VOD?
Oprócz tego, że obie części jednej z najsłynniejszych filmowych serii zostaną wyemitowane w telewizji, oba "Keviny" można również znaleźć w ofercie wielu platform. Niektóre z nich oferują dostęp do filmów w formie abonamentu, inne zaś za sprawą możliwego wypożyczenia. Przedstawiamy wykaz serwisów, które mają ten film w swojej ofercie i ceny, za które można obejrzeć "Kevina samego w domu" oraz "Kevina samego w Nowym Jorku".
Kevin sam w domu - cennik VOD
- Disney+ - abonament (37,99 zł)
- Canal+ - wypożyczenie (9,99 zł)
- Megogo - kupno (49,99 zł - SD, 54,99 zł - HD), wypożyczenie (8,99 zł) - znika z oferty 31 grudnia
- Rakuten - kupno (49,99 zł - SD, 56,99 zł - HD), wypożyczenie (9,99 zł)
Kevin sam w Nowym Jorku - cennik VOD
- Disney+ - abonament (37,99 zł)
- Canal+ - wypożyczenie (9,99 zł)
- Megogo - kupno (49,99 zł - SD, 54,99 zł - HD), wypożyczenie (8,99 zł) - znika z oferty 31 grudnia
- Rakuten - kupno (49,99 zł - SD, 56,99 zł - HD), wypożyczenie (9,99 zł)
O świątecznych filmach czytaj w Spider's Web:
- Najlepsze filmy świąteczne wszech czasów. TOP produkcje, które tchną w święta magię
- Odkryłam świąteczny film, który nie jest paździerzem. Tę ciepłą produkcję będę oglądać co roku
- Netflix: najlepsze filmy świąteczne w 2024 roku
- Animowany "Grinch" podbija Netfliksa. No cóż - w święta wiele można wybaczyć
- Rzadko płaczę na filmach świątecznych, ale ten od Netfliksa był wyjątkiem