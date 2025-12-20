Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna

Ładowanie...

Ponad 1,5 roku - tyle czekaliśmy na 2. sezon "Fallouta". Pierwsze odcinki zadebiutowały na Prime Video jeszcze w kwietniu 2024 roku. Serial z miejsca stał się hitem - zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Krytycy wprost go pokochali (93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a w ślad za nimi poszli użytkownicy platformy Amazona. Tak chętnie go oglądali, że stał się drugim najpopularniejszym serialem oryginalnym serwisu. Do dzisiaj przegrywa jedynie z 1. odsłoną "Władcy Pierścieni: Pierścieniami Władzy".



Szybko, jeszcze w miesiącu premiery "Fallouta", Amazon ogłosił, że powstanie 2. sezon. I ku uciesze użytkowników Prime Video wreszcie nadszedł. Okazał się opcją atomową, bo szybko po swoim debiucie stał się hitem. Nic dziwnego. Jeszcze na długo przed jego debiutem, subskrybenci serwisu szykowali się do seansu nowej odsłony produkcji. Chętnie oglądali przecież wcześniejsze odcinki.

Na kilka tygodni przed premierą 2. sezonu "Fallout" trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Krążył gdzieś po jej dalszych częściach, aż w końcu - już po debiucie nowej odsłony - udało mu się wejść niemal na sam szczyt zestawienia. Niemal? To, co go wyprzedza? A taki film, który gości na platformie Amazona dopiero ponad tydzień.

"Powiedz mi po cichu" wpadło na Prime Video 12 grudnia. To nowa adaptacja prozy Mercedes Ron. A wszyscy wiemy, jak użytkownicy platformy Amazona uwielbiają filmowe wersje "Trylogii Winnych" autorki. "Moja wina", "Twoja wina", "Nasza wina", a nawet brytyjski reboot "Moja wina: Londyn" - wszystko to było hitami serwisu. Nowa produkcja idzie w ślady tych tytułów i od dłuższej chwili nie schodzi z pierwszego miejsca topki serwisu. Ale to się na pewno niedługo zmieni.

Nawet biorąc pod uwagę, że w fabule "Powiedz mi po cichu" słychać echa "Tego lata stałam się piękna" - największego wakacyjnego hitu Prime Video - trudno sobie wyobrazić, żeby film miał ciągle przegrywać z "Falloutem". W końcu 2. sezon serialu dopiero rozpoczyna podbój platformy Amazona. W minioną środę w serwisie zadebiutował dopiero pierwszy odcinek nowej odsłony produkcji. Kolejne będą pojawiać się w nadchodzących tygodniach.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągłym biegu w tym przedświątecznym okresie, użytkownicy Prime Video musieli nieco się wstrzymać z oglądaniem 2. sezonu "Fallouta". Nowy odcinek serialu postanowili więc obejrzeć w weekend, w wolnej chwili. W takiej sytuacji produkcja zaraz strąci "Powiedz mi po cichu" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Może jednak być też tak, że polscy użytkownicy Prime Video czekają aż pojawi się więcej odcinków 2. sezonu "Fallouta". 1. odsłona zadebiutowała jednego dnia w całości, dzięki czemu subskrybenci platformy Amazona mogli ją zbindżować. Teraz nie mają takiej możliwości. A przecież przydałaby się, bo według pierwszych opinii nowe epizody wciągają bardziej od swoich poprzedników (cieszą się 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Od razu więc chciałoby się obejrzeć wszystkie na raz.

Tak czy siak 2. sezon "Fallouta" artystyczny sukces już odniósł. Teraz czas na komercyjny. Tylko patrzeć, jak wejdzie na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju i wzorem swojego poprzednika nie zejdzie z niego przez wiele kolejnych tygodni.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Powiedz mi po cichu Fallout Skok stulecia 2 The Mighty Nein Skok stulecia Co za radość Ona jedzie z przodu Po polowaniu Maxton Hall Na noże

Rafał Christ 20.12.2025 09:08

