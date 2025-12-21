Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych

Ładowanie...

Dwa lata temu świat kina podbił pewien amerykański komediodramat ze świątecznym motywem. "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a. Głównym bohaterem jest Paul Hunham (Paul Giamatti), surowy nauczyciel starożytnej historii, który zostaje zmuszony by zaopiekować się garstką uczniów, którzy nie mają się dokąd udać na przerwę świąteczną. Jednym z nich jest Angus Tully (Dominic Sessa). Wiecznie wściekły nauczyciel i krnąbrny student z czasem poznają się lepiej. Ciężko się dziwić, że ten film obwołano mianem współczesnego świątecznego klasyka - doskonale równoważy aspekty dramatyczne z komedią. Przedstawiamy pięć filmów, które są do niego podobne - tematyką i jakością.

Świąteczne filmy podobne do Przesilenia zimowego - TOP 5

Żegnaj, June

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: Kate Winslet

Obsada: Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Helen Mirren

Film godny uwagi z wielu powodów - moim zdaniem najważniejszym jest fakt, że "Żegnaj, June" to reżyserski debiut Kate Winslet. Trzeba przyznać, że jak na swój pierwszy film, zgromadziła kapitalną obsadę. Akcja historii, którą Winslet opowiada, rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas życie czwórki rodzeństwa nagle się zmienia, gdy stan zdrowia ich chorej matki (Helen Mirren) pogarsza się. Film jest zapowiadany jako historia o miłości, pojednaniu i żałobie.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie od 24 grudnia.

ŻEGNAJ, JUNE Netflix Netflix

Rodzinny dom wariatów

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 103 minuty

Reżyser: Thomas Bezucha

Obsada: Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Rachel McAdams, Luke Wilson

Ocena IMDb: 6.3/10

Warty nadrobienia przynajmniej ze względu na wspomnienie niedawno zmarłej Diane Keaton. Aktorka wcieliła się tu w Sybil Stone, która wraz z mężem (Criag T. Nelson) mieszka w malowniczym miasteczku w Nowej Anglii. Stone'owie są przyzwyczajeni do tego, że święta spędzają w gronie całej wielopokoleniowej rodziny. Na uroczystości pojawia się nawet najstarszy syn, robiący karierę w wielkim mieście. Przywozi ze sobą narzeczoną, Meredith Morton (Sarah Jessica Parker). Kobieta nie budzi sympatii rodziny, a gdy ta daje jej wycisk, decyduje się na brzemienny w skutkach krok.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

RODZINNY DOM WARIATÓW Netflix Netflix

Holiday

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 136 minut

Reżyser: Nancy Meyers

Obsada: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Ocena IMDb: 7/10

Jeden z najważniejszych filmów zaliczanych do grona klasyków świątecznego kina, a dodatkowo - dowód na to, że Jack Black nie jest tylko wygłupiającym się śmieszkiem. Nancy Meyers opowiada o dwóch kobietach - pracującej w londyńskiej gazecie Iris (Winslet) i Amandzie (Diaz), która na co dzień zajmuje się produkcją zwiastunów filmowych. Wskutek splotu wydarzeń obie kobiety zamieniają się domami. Tym samym Amanda poznaje brata Iris, Grahama (Law), zaś Iris - Milesa (Black).

Film dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

HOLIDAY SkyShowtime SkyShowtime

To właśnie miłość

Rok produkcji: 2003

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Richard Curtis

Obsada: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Alan Rickman

Ocena IMDb: 7.5/10

Losy kilkorga głównych bohaterów łączą się, a głównym motywem są święta. Na polskim podwórku znamy to z "Listów do M.", ale żaden z tych filmów nie jest nawet blisko jakości prezentowanej przez opus magnum Richarda Curtisa, czyli "To właśnie miłość". Akcja rozgrywa się rzecz jasna w okresie świątecznym, a stanowi ją 10 historii. Wśród nich mamy m.in. brytyjskiego premiera (Hugh Grant) zakochanego w swojej asystentce, Harry'ego (Alan Rickman) i jego coraz bardziej nieszczęśliwą żonę Karen (Emma Thompson) czy Daniela (Liam Neeson) i jego syna, który przeżywa pierwszą miłość. Jeśli na tym ostatnim wątku się nie wzruszacie, nie macie serca...

Film jest dostępny do obejrzenia w ramach usługI VOD na platformie Prime Video.

TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ Prime Video Prime Video

To wspaniałe życie

Rok produkcji: 1946

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Frank Capra

Obsada: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Henry Travers

Ocena IMDb: 8.6/10

Jeden z najwspanialszych filmów w historii kina i zdecydowanie czołowy klasyk kina okołoświątecznego, za którym stoi wybitny twórca, Frank Capra. Głównym bohaterem filmu jest George Bailey (James Stewart), który wskutek spotykających go życiowych nieszczęść próbuje popełnić samobójstwo. Wówczas napotyka na swojej drodze Clarence'a (Henry Travers), który okazuje się być jego aniołem stróżem. Słysząc słowa George'a o tym, że lepiej by było, gdyby się nie urodził, Clarence pokazuje mu alternatywną rzeczywistość, w której staje się to prawdą.

Film jest dostępny do obejrzenia w ramach usługI VOD na platformie Prime Video.

TO WSPANIAŁE ŻYCIE Prime Video Prime Video

Adam Kudyba 21.12.2025 13:16

