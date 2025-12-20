Logo
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne

W serwisach VOD świąteczna atmosfera już na pełnym gazie. HBO Max też nie próżnuje i dostarcza na ten weekend kilka naprawdę mocnych nowości, choć powiedzmy uczciwie, że są to głównie filmy kinowe, które akurat teraz trafiły na Max. Choć i tu jest pewna niespodzianka.

Konrad Chwast
hbo max weekend nowosci
Obok „Kingsman: Tajne służby” i „Kingsman: Złoty krąg” do HBO Max trafił długo oczekiwany film, o którym mówi się, że to jeden z najlepszych tytułów tego roku.

HBO Max na weekend. Co trzeba obejrzeć?

Jedna bitwa po drugiej

  • Tytuł filmu: Jedna bitwa po drugiej
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2 godz. 42 min (162 min)
  • Reżyser: Paul Thomas Anderson
  • Aktorzy: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor

Zapierający dech w piersiach, głęboko ludzki i boleśnie aktualny. „Jedna bitwa po drugiej” to emocjonalna odyseja, w której każde spojrzenie i każde milczenie waży więcej niż tysiąc słów. To film o sile, która rodzi się z bezsilności, i o nadziei, która bywa najtrudniejszą z wojen. Ośniewający film Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio, Seanem Pennem i Chase Infiniti.

Trolle i Trolle 2

  • Tytuł filmu: Trolle (tytuł oryg. Trolls)
  • Rok produkcji: 2016
  • Czas trwania: 1 godz. 32 min (92 min)
  • Reżyser: Mike Mitchell, Walt Dohrn
  • Aktorzy (Głosy):Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel

Animacja dla dzieciaczków doczekała się dwóch filmów, serialu dla dzieci, a także kilku dodatkowych materiałów, w postaci choćby świątecznych filmów specjalnych. Polecać ich specjalnie nie trzeba, gdyż ich popularność jest naprawdę potężna. Ważna jednak uwaga: upewnijcie się, czy wasze dzieci są odpowiednio dojrzałe, gdyż filmy są bardzo dynamiczne, nie są więc idealne dla najmłodszych.

Zabić Miss

  • Tytuł serialu: Zabić Miss
  • Lata emisji: 2025 (premiera w grudniu)
  • Liczba sezonów: 1 (miniserial, 3 odcinki)
  • Twórca: Maciej Bieliński (reżyseria i scenariusz), Ewa Wilczyńska (scenariusz)

Nowy miniserial dokumentalny od HBO Max to coś, co zapewne was zaskoczy. To opowieść o tragedii, która zdarzyła się w Polsce. Opowiada on o Agnieszce Kotlarskiej, Miss Polski i pierwszej Polki, która zdobyła tytuł Miss International. Kobieta została zamordowana w 1996 roku. To opowieść nie tylko o tragicznie zmarłej, ale również o stalkingu, obsesji i niebezpieczeństwach, jakie może nieść ze sobą popularność.

Minecraft: Film (Block Party)

  • Tytuł filmu: Minecraft: Film (tytuł oryg. A Minecraft Movie)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: ok. 1 godz. 41 min (101 min)
  • Reżyser: Jared Hess
  • Aktorzy: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge

Choć pewnie jesteście zaskoczeni, że film, który przecież od dawna jest w HBO Max, to uspokajam – to jego specjalna wersja. Specjalna, w tym wypadku oznacza bardziej szaloną. Filmowy „Minecraft” oznaczony jako „Block Party” to wersja przystosowana do wspólnego przeżywania filmu, śpiewania, powtarzania kultowych tekstów i tak dalej. Dla fanów – świetna. Dla reszty – ciekawostka.

Skradzione dzieci

  • Tytuł: Skradzione dzieci
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: ok. 1 godz. 37 min (97 min)
  • Twórcy (Reżyseria): Martyna Wojciechowska, Jowita Baraniecka

To film, który do serwisu trafił już kilka dni temu. Niespodziewanie okazał się jednak jednym z najważniejszych tytułów serwisu w ostatnich miesiącach. Dokument bada sprawę zaginięć dzieci w szpitalach w Gruzji. To opowieść o aferze korupcyjnej tak potwornej, że przekraczającej ludzką odporność na zło. Od lat 50. XX wieku w szpitalach działała zorganizowana grupa, która wmawiała matkom, że ich dzieci zmarły, podczas gdy tuż po urodzeniu przekazywano je rodzicom adopcyjnym, którzy myśleli, że po prostu ratują porzucone niemowlęta. Bardzo mocna rzecz.

Czytaj więcej:

20.12.2025 10:01
Tagi: Co obejrzeć?Filmy dokumentalneHBO Max
