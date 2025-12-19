Logo
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game

Na Netfliksie wylądowała właśnie "Wielka powódź" - koreańska produkcja z gatunku kina katastroficznego, której bohaterowie walczą o przetrwanie. Zwłaszcza jeden z nich ma szansę szczególnie przykuć uwagę publiczności.

Adam Kudyba
wielka powodz squid game
Netflix kończy ten tydzień dość intensywnie. W ofercie serwisu właśnie znalazła się "Wielka powódź" - film, który rozgrywa się w momencie wielkiej katastrofy, spowodowanej rosnącym poziomem wody. Główna bohaterka, dr Gu An-na próbuje uciec przed morderczą siłą żywiołu wraz ze swoim synkiem Ja-inem, a z czasem poznaje kulisy tego, co tak naprawdę się wydarzyło i jaka jest jej rola w tym, co nadejdzie w przyszłości.

UWAGA: w dalszej części pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu.

Gwiazda Squid Game w Wielkiej powodzi. Tutaj również dowozi

Choć fabuła koncentruje się przede wszystkim na postaciach matki i syna, istotnym bohaterem tej historii jest Son Hee-jo (w tej roli Park Hae-soo). To agent ochrony, którego głównym zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo naukowczyni oraz dziecku i dostarczyć oboje na dach, gdzie przyleci po nich helikopter. Z czasem okazuje się, że mężczyzna jest wysłany przez firmę, której głównym zadaniem jest przejęcie Ja-ina, który jest syntetycznym dzieckiem, obiektem testowym w pracach nad stworzeniem nowego człowieka. An-na zaś to naukowczyni, która została wyznaczona do tego, by pod nadzorem kontynuować badania, mające prowadzić do stworzenia Modułu Emocji, który jest konieczny do przetrwania nowego ludzkiego gatunku.

Son Hee-jo jest dla fabuły postacią raczej drugoplanową. Oko kamery i scenariuszowa uwaga skupia się na matce i dziecku, natomiast nie zapomina o wspomnianym bohaterze. Park Hae-soo notuje w "Wielkiej powodzi" bardzo przyzwoitą i możliwą do zapamiętania kreację. Jego bohater jest nastawiony przede wszystkim na wykonanie zadania, jest świadomy tego, co go otacza, ma wiedzę większą niż bohaterka i znacznie mniej skrupułów. Mimo tego Hae-soo wydobywa z tej postaci humanizm i coś więcej niż figurę goryla na usługach firmy. Najciekawiej się robi, gdy Hee-jo staje się niejako obserwatorem zachowań bohaterki i konfrontuje je z własnymi wspomnieniami dotyczącymi matki, która dawno temu go porzuciła.

To rola, na którą zapewne zwrócą uwagę najwięksi fani "Squid Game". Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - Park Hae-soo grał bowiem jedną z najważniejszych postaci 1. sezonu tego serialu. Aktor wcielił się wówczas w Cho Sang-woo - bohatera, który trzymał się w sojuszu z Gi-hunem i został jego przyjacielem, ale z biegiem czasu stawał się coraz bardziej bezwzględny i posuwał się do coraz większego okrucieństwa. Sang-woo doszedł do finału, gdzie został pokonany i postanowił popełnić samobójstwo, dzięki czemu Gi-hun wygrał zawody. Umierając, bohater grany przez Hae-soo poprosił zwycięzcę, by część nagród wykorzystał na pomoc jego matce.

Rola w "Squid Game" sprawiła, że Park Hae-soo zyskał największą w swojej dotychczasowej karierze, rozpoznawalność. Kreacja Cho Sang-woo zaowocowała również zwróceniem na siebie uwagi w sezonie nagród - aktor został bowiem nominowany do nagrody Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu dramatycznym. Znalazł się w naprawdę doborowym gronie, bowiem rywalizował o statuetkę z Nicholasem Braunem, Kieranem Culkinem (obaj "Sukcesja"), Johnem Turturro, Christopherem Walkenem (obaj "Rozdzielenie"), Billym Crudupem ("The Morning Show"), swoim kolegą z serialu Oh Yeong-su, oraz z ostatecznym zwycięzcą, Matthew Macfaydenem ("Sukcesja"). Nie wiem, czy rola w "Wielkiej powodzi" otworzy mu na nowo drzwi do wielkiego świata, ale nie narzekałbym, gdyby tak się stało.

Jeśli chcecie przeczytać recenzję filmu "Wielka powódź", możecie zrobić to tutaj.

Więcej o Netfliksie przeczytacie na Spider's Web:

19.12.2025 17:19
