Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo

Choć do końca "Stranger Things" zostały tylko cztery odcinki, zostaną one wypuszczone w dwóch częściach. W końcu mówimy o jednym z największych hitów Netfliksa wszech czasów. Oczywiście, że platforma postanowiła zrobić z jego finału wydarzenie. I to nie jedno, a aż trzy. Za nami dopiero pierwsze z nich. Niecały miesiąc temu w serwisie wylądowało otwarcie 5. sezonu serialu, które rozgrzało widzów do czerwoności.



27 listopada na Netfliksie pojawiła się pierwsza połowa 5. sezonu "Stranger Things", która od czasu swojej premiery nie schodzi z czołowych miejsc globalnej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Fani czekali na nią trzy lata (ostatnie odcinki 4. sezonu zadebiutowały w lipcu 2022 roku). Jednakże muszą się uzbroić jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo finałowe epizody hitu dopiero nadchodzą - część z nich dostaniemy w święta, a ostatni dopiero w Nowy Rok.

Stranger Things - czas trwania ostatnich odcinków hitu Netfliksa

Jeden z braci Duffer podał w swoich mediach społecznościowych, ile dokładnie czasu spędzimy jeszcze ze "Stranger Things". Podobnie jak to miało miejsce w przypadku 4. sezonu, finałowe odcinki krótkie nie będą. Właściwie to mogłyby być wyświetlane w kinach, bo ich metraż jest wręcz filmowy. Szczególnie jeśli chodzi o ostatni z epizodów.

Prócz czasu trwania Ross Duffer ujawnił również, jakie tytuły noszą nadchodzące odcinki "Stranger Things". Wszystkie podane przez niego informacje prezentują się następująco:

Odcinek 5: "Shock Jock" - 68 minut

Odcinek 6: "Escape from Camazotz" - 75 minut

Odcinek 7: "The Bridge" - 66 minut

Odcinek 8: "The Rightside Up" - 128 minut

Choć ostatni z odcinków jest najdłuższy w 5. sezonie, na pewno nie jest najdłuższy w historii "Stranger Things". Finał 4. sezonu liczy sobie bowiem kilkanaście minut więcej - "Na gapę" trwa 142 minuty.

Rafał Christ 23.12.2025 08:33

