Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo

Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things.
To już koniec. Przygoda, która ciągnęła się od 2016 roku właśnie zmierza do finału. Przed nami jeszcze tylko cztery odcinki "Stranger Things". Twórca hitu Netfliksa właśnie ujawnił czas ich trwania. Krótkie nie będą.
Choć do końca "Stranger Things" zostały tylko cztery odcinki, zostaną one wypuszczone w dwóch częściach. W końcu mówimy o jednym z największych hitów Netfliksa wszech czasów. Oczywiście, że platforma postanowiła zrobić z jego finału wydarzenie. I to nie jedno, a aż trzy. Za nami dopiero pierwsze z nich. Niecały miesiąc temu w serwisie wylądowało otwarcie 5. sezonu serialu, które rozgrzało widzów do czerwoności.
27 listopada na Netfliksie pojawiła się pierwsza połowa 5. sezonu "Stranger Things", która od czasu swojej premiery nie schodzi z czołowych miejsc globalnej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Fani czekali na nią trzy lata (ostatnie odcinki 4. sezonu zadebiutowały w lipcu 2022 roku). Jednakże muszą się uzbroić jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo finałowe epizody hitu dopiero nadchodzą - część z nich dostaniemy w święta, a ostatni dopiero w Nowy Rok.
Stranger Things - czas trwania ostatnich odcinków hitu Netfliksa
Jeden z braci Duffer podał w swoich mediach społecznościowych, ile dokładnie czasu spędzimy jeszcze ze "Stranger Things". Podobnie jak to miało miejsce w przypadku 4. sezonu, finałowe odcinki krótkie nie będą. Właściwie to mogłyby być wyświetlane w kinach, bo ich metraż jest wręcz filmowy. Szczególnie jeśli chodzi o ostatni z epizodów.
Prócz czasu trwania Ross Duffer ujawnił również, jakie tytuły noszą nadchodzące odcinki "Stranger Things". Wszystkie podane przez niego informacje prezentują się następująco:
- Odcinek 5: "Shock Jock" - 68 minut
- Odcinek 6: "Escape from Camazotz" - 75 minut
- Odcinek 7: "The Bridge" - 66 minut
- Odcinek 8: "The Rightside Up" - 128 minut
Choć ostatni z odcinków jest najdłuższy w 5. sezonie, na pewno nie jest najdłuższy w historii "Stranger Things". Finał 4. sezonu liczy sobie bowiem kilkanaście minut więcej - "Na gapę" trwa 142 minuty.
