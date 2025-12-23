Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo

To już koniec. Przygoda, która ciągnęła się od 2016 roku właśnie zmierza do finału. Przed nami jeszcze tylko cztery odcinki "Stranger Things". Twórca hitu Netfliksa właśnie ujawnił czas ich trwania. Krótkie nie będą.

Rafał Christ
stranger things netflix finał odcinki ile czasu premiera
REKLAMA

Choć do końca "Stranger Things" zostały tylko cztery odcinki, zostaną one wypuszczone w dwóch częściach. W końcu mówimy o jednym z największych hitów Netfliksa wszech czasów. Oczywiście, że platforma postanowiła zrobić z jego finału wydarzenie. I to nie jedno, a aż trzy. Za nami dopiero pierwsze z nich. Niecały miesiąc temu w serwisie wylądowało otwarcie 5. sezonu serialu, które rozgrzało widzów do czerwoności.

27 listopada na Netfliksie pojawiła się pierwsza połowa 5. sezonu "Stranger Things", która od czasu swojej premiery nie schodzi z czołowych miejsc globalnej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Fani czekali na nią trzy lata (ostatnie odcinki 4. sezonu zadebiutowały w lipcu 2022 roku). Jednakże muszą się uzbroić jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo finałowe epizody hitu dopiero nadchodzą - część z nich dostaniemy w święta, a ostatni dopiero w Nowy Rok.

REKLAMA

Stranger Things - czas trwania ostatnich odcinków hitu Netfliksa

Jeden z braci Duffer podał w swoich mediach społecznościowych, ile dokładnie czasu spędzimy jeszcze ze "Stranger Things". Podobnie jak to miało miejsce w przypadku 4. sezonu, finałowe odcinki krótkie nie będą. Właściwie to mogłyby być wyświetlane w kinach, bo ich metraż jest wręcz filmowy. Szczególnie jeśli chodzi o ostatni z epizodów.

Prócz czasu trwania Ross Duffer ujawnił również, jakie tytuły noszą nadchodzące odcinki "Stranger Things". Wszystkie podane przez niego informacje prezentują się następująco:

  • Odcinek 5: "Shock Jock" - 68 minut
  • Odcinek 6: "Escape from Camazotz" - 75 minut
  • Odcinek 7: "The Bridge" - 66 minut
  • Odcinek 8: "The Rightside Up" - 128 minut

Choć ostatni z odcinków jest najdłuższy w 5. sezonie, na pewno nie jest najdłuższy w historii "Stranger Things". Finał 4. sezonu liczy sobie bowiem kilkanaście minut więcej - "Na gapę" trwa 142 minuty.

Więcej o "Stranger Things" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"STRANGER THINGS" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
STRANGER THINGS
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
23.12.2025 08:33
Tagi: Co obejrzeć?Science fictionSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
19:01
O co chodzi w Wielkiej powodzi? Wyjaśniamy film i jego zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-19T19:01:00+01:00
17:19
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game
Aktualizacja: 2025-12-19T17:19:00+01:00
16:01
Widziałem "Avatara z Temu". To prawdziwa perła złego kina
Aktualizacja: 2025-12-19T16:01:20+01:00
14:40
Love story w czasach apokalipsy. W Pluribusie nie chodzi (tylko) o satyrę na AI
Aktualizacja: 2025-12-19T14:40:56+01:00
13:53
Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie
Aktualizacja: 2025-12-19T13:53:28+01:00
13:07
Obejrzałem Wielką powódź Netfliksa i teraz boli mnie głowa. Było warto
Aktualizacja: 2025-12-19T13:07:46+01:00
12:05
Netflix przed świętami stawia na katastrofę. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-19T12:05:23+01:00
10:28
Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
Aktualizacja: 2025-12-19T10:28:23+01:00
9:29
Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
Aktualizacja: 2025-12-19T09:29:05+01:00
9:12
Donald Trump organizuje zawody, które zaniepokoiły widzów Hunger Games
Aktualizacja: 2025-12-19T09:12:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA