Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?

"Facet na święta" to najlepszy serial świąteczny Netfliksa, który podbił serca subskrybentów, stając się jedną z najcieplejszych produkcji platformy. Po finale 3. sezonu widzowie z pewnością zadają sobie pytanie: czy powstaną nowe odcinki?

Anna Bortniak
facet na swieta czy bedzie 4 sezon serial netflix swiateczny
REKLAMA

12 grudnia w serwisie Netflix zadebiutował 3. sezon serialu "Facet na święta". Świąteczna produkcja stworzona przez Pera-Olava Sørensena opowiada o Johanne (Ida Elise Broch), która jest pielęgniarką w norweskim szpitalu. Trzydziestolatka ma pracę, którą lubi, dużą rodzinę i wspierających przyjaciół, ale brakuje jej jednego: chłopaka. Z tego powodu jest na niej wywierana presja, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje i podczas kolacji adwentowej oznajmia, że ma chłopaka, którego zamierza przyprowadzić na Wigilię. Jak nietrudno się domyśleć, kandydata na potencjalnego partnera Johanne brak. Oznacza to, że ma 24 dni, żeby znaleźć mężczyznę swoich marzeń.

W dalszej części artykułu można natknąć się na spoilery zakończenia 3. sezonu serialu "Facet na święta".

REKLAMA

Facet na święta: czy będzie 4. sezon?

W finałowym odcinku Johanne po wybudzeniu się ze śpiączki próbuje skontaktować się z Bo (Gard Løkke). Ten jednak nie odbiera telefonu, a zmartwiona Johanne opuszcza szpital. W domu czeka na nią niespodzianka w postaci całej rodziny oraz samego Bo. Bliscy zebrali się w mieszkaniu, by podziękować jej za to, że jest, a przy okazji spędzić z nią spóźnioną Wigilię. Johanne rozmawia z Bo o swoich uczuciach i wygląda na to, że w końcu znalazła swojego jedynego. Nowy Rok zaczął się dla niej fenomenalnie.

Zakończenie 3. sezonu jest wzruszające. I choć chciałoby się poznać dalszą część tej opowieści, to z drugiej strony trudno jest nie zamknąć historii Johanne tak pięknym rozdziałem. Wydaje się, że już wszystkie puzzle wskoczyły na swoje miejsce i główna bohaterka oraz pozostałe postaci z serialu znalazły swoje szczęśliwe zakończenie.

Warto jednak pamiętać, że taki happy end miał również miejsce w przypadku 2. sezonu, kiedy Johanne zeszła się z Jonasem (Felix Sandman). Wtedy również wydawało się, że para - mimo początkowych wątpliwości - stworzy wymarzoną relację. Tak się jednak nie stało w związku z tym, że Johanne nie była gotowa na dzieci. Być może teraz będzie już gotowa wejść na kolejny poziom i twórca w potencjalnym 4. sezonie postanowi pokazać jej dalsze życie z Bo.

Netflix nie dał jeszcze oficjalnie zielonego światła na 4. sezon, dlatego nic nie jest jeszcze pewne. Ale biorąc pod uwagę, że to serial świąteczny, wszystko może się zdarzyć.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.12.2025 06:22
Tagi: facet na świętaFilmy świąteczneSeriale Netflix
Najnowsze
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
19:01
O co chodzi w Wielkiej powodzi? Wyjaśniamy film i jego zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-19T19:01:00+01:00
17:19
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game
Aktualizacja: 2025-12-19T17:19:00+01:00
16:01
Widziałem "Avatara z Temu". To prawdziwa perła złego kina
Aktualizacja: 2025-12-19T16:01:20+01:00
14:40
Love story w czasach apokalipsy. W Pluribusie nie chodzi (tylko) o satyrę na AI
Aktualizacja: 2025-12-19T14:40:56+01:00
13:53
Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie
Aktualizacja: 2025-12-19T13:53:28+01:00
13:07
Obejrzałem Wielką powódź Netfliksa i teraz boli mnie głowa. Było warto
Aktualizacja: 2025-12-19T13:07:46+01:00
12:05
Netflix przed świętami stawia na katastrofę. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-19T12:05:23+01:00
10:28
Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
Aktualizacja: 2025-12-19T10:28:23+01:00
9:29
Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
Aktualizacja: 2025-12-19T09:29:05+01:00
9:12
Donald Trump organizuje zawody, które zaniepokoiły widzów Hunger Games
Aktualizacja: 2025-12-19T09:12:28+01:00
20:11
Prime Video daje wskazówkę fanom kryminałów. Guy Ritchie wraca do gatunku
Aktualizacja: 2025-12-18T20:11:06+01:00
19:03
Nowy thriller od SkyShowtime to powód, dla którego płacę za ten serwis
Aktualizacja: 2025-12-18T19:03:00+01:00
17:39
Dodatek do Fallouta dziwniejszy niż serial. Prezent na święta od Prime Video
Aktualizacja: 2025-12-18T17:39:00+01:00
16:12
Netflix obiecuje, że nie zniszczy kin. A mnie tu jedzie czołg
Aktualizacja: 2025-12-18T16:12:00+01:00
14:13
Policja bada śmierć Roba Reinera. Wstrząsające ustalenia służb
Aktualizacja: 2025-12-18T14:13:18+01:00
13:29
Co to jest Efekt Heweliusza? To wtedy, gdy serial rozbija bank
Aktualizacja: 2025-12-18T13:29:56+01:00
13:05
Odyseja Nolana jutro w polskich kinach. Oczywiście nie cała
Aktualizacja: 2025-12-18T13:05:31+01:00
11:39
HBO: Jon Snow może dostać własny serial. Harrington: teraz to już nie chcę
Aktualizacja: 2025-12-18T11:39:38+01:00
11:02
Ile trwa "Avatar 3"? "Ogień i popiół" to najdłuższy film
Aktualizacja: 2025-12-18T11:02:04+01:00
9:48
Oni widzieli już Supergirl. Nie przesadzajcie z entuzjazmem
Aktualizacja: 2025-12-18T09:48:45+01:00
9:00
Emily, wracaj do Paryża. Bez kawy nie da się oglądać 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-18T09:00:00+01:00
20:24
Fallout i New Vegas - co trzeba wiedzieć o mieście? I co pomija serial?
Aktualizacja: 2025-12-17T20:24:00+01:00
19:17
Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Fallouta? Prime Video przyspieszył premierę
Aktualizacja: 2025-12-17T19:17:41+01:00
16:41
Kim są Hanlonowie? To: Witajcie w Derry odsłania losy rodziny Mike'a
Aktualizacja: 2025-12-17T16:41:00+01:00
15:48
Użytkownicy HBO Max z całego świata rzucili się na polski film
Aktualizacja: 2025-12-17T15:48:40+01:00
14:16
Uwielbiana seria sci-fi trafia do śmietnika. Niech ktoś ją uratuje
Aktualizacja: 2025-12-17T14:16:47+01:00
12:48
Finał Mission: Impossible obejrzycie w domu. I to bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-12-17T12:48:48+01:00
11:54
Gala XTB KSW 113 będzie wyjątkowa. Wraca legenda
Aktualizacja: 2025-12-17T11:54:01+01:00
10:11
To super, że Netflix zrobił serial o Harrym Hole'u. Jest jednak coś ważniejszego
Aktualizacja: 2025-12-17T10:11:06+01:00
9:34
Wyciekł zwiastun nowego Spider-Mana. Czy to gwiazda Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-12-17T09:34:59+01:00
8:10
Syn Roba Reinera oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu najwyższa kara
Aktualizacja: 2025-12-17T08:10:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA