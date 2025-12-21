Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?

Ładowanie...

12 grudnia w serwisie Netflix zadebiutował 3. sezon serialu "Facet na święta". Świąteczna produkcja stworzona przez Pera-Olava Sørensena opowiada o Johanne (Ida Elise Broch), która jest pielęgniarką w norweskim szpitalu. Trzydziestolatka ma pracę, którą lubi, dużą rodzinę i wspierających przyjaciół, ale brakuje jej jednego: chłopaka. Z tego powodu jest na niej wywierana presja, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje i podczas kolacji adwentowej oznajmia, że ma chłopaka, którego zamierza przyprowadzić na Wigilię. Jak nietrudno się domyśleć, kandydata na potencjalnego partnera Johanne brak. Oznacza to, że ma 24 dni, żeby znaleźć mężczyznę swoich marzeń.

W dalszej części artykułu można natknąć się na spoilery zakończenia 3. sezonu serialu "Facet na święta".

Facet na święta: czy będzie 4. sezon?

W finałowym odcinku Johanne po wybudzeniu się ze śpiączki próbuje skontaktować się z Bo (Gard Løkke). Ten jednak nie odbiera telefonu, a zmartwiona Johanne opuszcza szpital. W domu czeka na nią niespodzianka w postaci całej rodziny oraz samego Bo. Bliscy zebrali się w mieszkaniu, by podziękować jej za to, że jest, a przy okazji spędzić z nią spóźnioną Wigilię. Johanne rozmawia z Bo o swoich uczuciach i wygląda na to, że w końcu znalazła swojego jedynego. Nowy Rok zaczął się dla niej fenomenalnie.

Zakończenie 3. sezonu jest wzruszające. I choć chciałoby się poznać dalszą część tej opowieści, to z drugiej strony trudno jest nie zamknąć historii Johanne tak pięknym rozdziałem. Wydaje się, że już wszystkie puzzle wskoczyły na swoje miejsce i główna bohaterka oraz pozostałe postaci z serialu znalazły swoje szczęśliwe zakończenie.

Warto jednak pamiętać, że taki happy end miał również miejsce w przypadku 2. sezonu, kiedy Johanne zeszła się z Jonasem (Felix Sandman). Wtedy również wydawało się, że para - mimo początkowych wątpliwości - stworzy wymarzoną relację. Tak się jednak nie stało w związku z tym, że Johanne nie była gotowa na dzieci. Być może teraz będzie już gotowa wejść na kolejny poziom i twórca w potencjalnym 4. sezonie postanowi pokazać jej dalsze życie z Bo.

Netflix nie dał jeszcze oficjalnie zielonego światła na 4. sezon, dlatego nic nie jest jeszcze pewne. Ale biorąc pod uwagę, że to serial świąteczny, wszystko może się zdarzyć.

Anna Bortniak 21.12.2025 06:22

