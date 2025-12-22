Logo
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial

Fandom serialu „Pluribus” („Jedyna”) rośnie jak na drożdżach i wciąż analizuje każdy szczegół, który może zdradzić cokolwiek o rozwoju fabuły; tymczasem twórca produkcji, Vince Gilligan, apeluje do wszystkich widzów o ograniczenie spoilerów. Z pewnością jednak nie zakładał, że za spoiler może odpowiadać... Google Earth. Rzecz jasna, nie umknął on uwadze dociekliwych internautów. 

Michał Jarecki
jedyna pluribus google earth
Laureat Złotego Globu, Vince Gilligan, autor legendarnego „Breaking Bad”, niedawno odniósł się do niesławnego zdjęcia, które zdradziło część zakończenia jednego z odcinków pt. „The Gap”.

Jeden z widzów postanowił sprawdzić w Google Earth jak wyglądają miejsca, w których kręcono „Jedyną”. Wnet okazało się, że aplikacja zarejestrowała kluczowy moment z 7. epizodu, w którym Carol (Rhea Seehorn) napisała na placu „come back” („wróćcie”) do opanowanych wirusem mieszkańców.

Pluribus zaspoilowany przez Google Earth. Twórca niezadowolony

Rzecz w tym, że fani szybko udostępnili w social mediach zrzut ekranu z tym zdjęciem wykonanym w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, gdzie kręcono serial (jest to zresztą to samo miasto, w którym Gilligan realizował „Breaking Bad” i „Better Call Saul”) - ujawniając ten element fabuły na kilka dni przed emisją epizodu. 

Jestem za. Sam też tak robię - tymi słowami twórca skomentował fanowskie poszukiwania wskazówek co do rozwoju fabuły śledzonej opowieści. Po chwili dodał jednak z żalem:

Co innego, gdy ktoś chce zniszczyć do doświadczenie innym. Ta granica jest dla mnie nieprzekraczalna.

Podobnego zdania jest Gordon Smith, scenarzysta i reżyser.

Fajnie, że ludzie są zaangażowani i zainteresowani. Myślę, że to jest okej, kiedy coś znajdą i potrafią zachować to dla siebie, a nie próbować doprowadzić do sytuacji, w której inni mają przez to popsutą zabawę. 

Wielu fanów jest jednak zdania, że nie był to żaden istotny spoiler i w ogóle nie popsuł im radości z seansu.

A przed nami finał, który odtwórczyni głównej roli zapowiada słowami:

Jeśli chodzi o finał, pokochałam go od razu. I desperacko potrzebowałam 2. sezonu. Teraz [twórcy] przesiadują w pokoju scenarzystów, a ja jeszcze o nic ich nie pytałam. Będę zaskoczona nie mniej niż publiczność. (...) Już wcześniej podczas czytania skryptów wiedziałam, że to będzie taki serial, który sama bym uwielbiała jako widzka. Byłabym nim kompletnie zafiksowana, nawet gdybym nie miała w nim roli.

Odcinek 9. będzie zarazem finałowym. Jego premiera odbędzie się w

Michał Jarecki
22.12.2025 10:06
