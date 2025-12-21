Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy

Ładowanie...

"Żegnaj, June" nie jest kolejnym świątecznym filmem Netfliksa. To już się skończyło. W ostatnich miesiącach platforma dodała całe mnóstwo bożonarodzeniowej - nie da się tego inaczej nazwać - tandety, którą użytkownicy pokochali. Chętnie przecież spędzali "Święta z ex", liczyli na "Szampańskie święta" czy nawet wypatrywali "Faceta na święta". A że już za chwilę wigilia to serwis już się wyprztykał z tego typu premier. No tak jakby.



Został mu jednak jeszcze jeden film z gatunku tych, którymi w ostatnim czasie walczy o branżowe nagrody. Chętnie dodawał przecież bardziej prestiżowe tytułu typu "Dom pełen dynamitu", "Frankenstein", "Sny o pociągach", "Jay Kelly" czy nawet "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"". Teraz natomiast dołącza do nich "Żegnaj, June". Z tym że debiut reżyserski zdobywczyni Oscara Kate Winslet łączy w sobie ambicje z tematyką świąteczną.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Już sama gwiazdorska obsada sugeruje, że "Żegnaj, June" ma większe ambicje niż te wszystkie taśmowe melodramaty, jakimi Netflix karmił swoich użytkowników w poprzednich miesiącach. Stojąca za kamerą aktorka wciela się również w główną rolę - jedną z czworga rodzeństwa, które trafia w sam środek rodzinnego chaosu, gdy zdrowie matki się pogarsza. Mimo choroby nietracącą rezonu June gra Helen Mirren. A prócz niej na ekranie zobaczymy jeszcze m.in. Toni Collette czy Timothy'ego Spalla.

W "Żegnaj, June" co prawda nie ma niewiarygodnych zwrotów akcji, które prowadzą nas do happy endu. Nie ma materialistki, odnajdującej swoją miłość. Nie ma też setki innych kiczowatych zabiegów i motywów narracyjnych przetwarzanych przez kolejne bożonarodzeniowe filmy Netfliksa. A jednak reżyserski debiut Kate Winslet wciąż pozostaje produkcją świąteczną - akcja rozgrywa się tuż przed Bożym Narodzeniem.

Niby jest to film ku podniesieniu serc, ale z licznych tekstów na jego temat wynika, że pozostawia po sobie słodko-gorzki posmak. W trakcie seansu nie zabraknie bowiem łez. Taka zmiana klimatu może się przydać. W końcu święta to specyficzny czas - niby cieszymy się na rodzinne spotkania, ale szybko stają się one dla nas męczące. Możemy więc uznać, że "Żegnaj, June" wpada na Netfliksa właśnie w wigilię po to, aby nas przekonać, żebyśmy się zbytnio na najbliższych nie denerwowali, tylko doceniali każdą spędzaną z nimi chwile.

W takim ujęciu cel "Żegnaj, June" jest na pewno szczytny. Tym samym cieszy na pewno, że Netflix nie próbuje odwracać naszej uwagi od tej premiery kolejnym zalewem świątecznych komedii romantycznych. Aczkolwiek debiut reżyserski Kate Winslet nie jest jedynym, dla którego platforma zdecydowała się na taki krok. Tradycyjnie przy okazji powrotów swoich największych hitów ogranicza po prostu liczbę innych nowości. Tym razem (aczkolwiek po raz kolejny w ostatnim czasie) dzieje się tak ze względu na nadchodzące "Stranger Things".

Tak, przed chwilą "Stranger Things" już było. 26 grudnia dostaniemy 2. część 5. sezonu. Czy to będzie już definitywne pożegnanie z dzieciakami z Hawkins? A skąd! Przed nami jeszcze trzecia część, która pojawi się na Netfliksie w Nowy Rok.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista premier z tego tygodnia:

Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12

Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12

Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12

Zbuntowani zakochani – 09/12

Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12

Wypadek S2 – 10/12

Record of Ragnarok S3 – 10/12

Zamach na Papieża – 10/12

Jak porwałem swojego tatę – 11/12

Zagubiony talent – 11/12

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12

Człowiek kontra dziecko – 11/12

Mieścina – 11/12

Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12

Żywy czy martwy: Na noże – 12/12

Facet na święta S3 – 12/12

Miasto cieni – 12/12

Krudowie – 12/12

Niedokończony interes – 12/12

Krudowie 2: Nowa era – 12/12

Bumblebee – 13/12

Czekając na miłość – 13/12

Robby Hoffman: Wake Up – 14/12

REKLAMA

Netflix - pełna lista nowości na przyszły tydzień:

Elway 22/12/2025

Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 3 23/12/2025

Spongebob: Na suchym lądzie 23/12/2025

SpongeBob Kanciastoporty 23/12/2025

Madagaskar 24/12/2025

Tom Segura: Teacher 24/12/2025

Żegnaj, June 24/12/2025

CoComelon: Sezon 14 24/12/2025

Skrzat. Nowy początek. 25/12/2025

Ciche miejsce: Dzień pierwszy 25/12/2025

To my 25/12/2025

Wizyta 25/12/2025

Christmas Gameday: Lions vs. Vikings 25/12/2025

Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders 25/12/2025

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy 26/12/2025

Stranger Things 5 – Część 2 26/12/2025

Miłe towarzystwo 28/12/2025

REKLAMA

Rafał Christ 21.12.2025 08:47

Ładowanie...