Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
No i nadchodzi świąteczny tydzień, na który Netflix szykował nas od dawna. Pomiędzy bożonarodzeniowe filmy niskich lotów lubił jednak wciskać kino ambitniejsze, bardziej refleksyjne, prestiżowe. W "Żegnaj, June" wydaje się, jakby chciał zaserwować nam dwa w jednym.
"Żegnaj, June" nie jest kolejnym świątecznym filmem Netfliksa. To już się skończyło. W ostatnich miesiącach platforma dodała całe mnóstwo bożonarodzeniowej - nie da się tego inaczej nazwać - tandety, którą użytkownicy pokochali. Chętnie przecież spędzali "Święta z ex", liczyli na "Szampańskie święta" czy nawet wypatrywali "Faceta na święta". A że już za chwilę wigilia to serwis już się wyprztykał z tego typu premier. No tak jakby.
Został mu jednak jeszcze jeden film z gatunku tych, którymi w ostatnim czasie walczy o branżowe nagrody. Chętnie dodawał przecież bardziej prestiżowe tytułu typu "Dom pełen dynamitu", "Frankenstein", "Sny o pociągach", "Jay Kelly" czy nawet "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"". Teraz natomiast dołącza do nich "Żegnaj, June". Z tym że debiut reżyserski zdobywczyni Oscara Kate Winslet łączy w sobie ambicje z tematyką świąteczną.
Netflix - co obejrzeć?
Już sama gwiazdorska obsada sugeruje, że "Żegnaj, June" ma większe ambicje niż te wszystkie taśmowe melodramaty, jakimi Netflix karmił swoich użytkowników w poprzednich miesiącach. Stojąca za kamerą aktorka wciela się również w główną rolę - jedną z czworga rodzeństwa, które trafia w sam środek rodzinnego chaosu, gdy zdrowie matki się pogarsza. Mimo choroby nietracącą rezonu June gra Helen Mirren. A prócz niej na ekranie zobaczymy jeszcze m.in. Toni Collette czy Timothy'ego Spalla.
W "Żegnaj, June" co prawda nie ma niewiarygodnych zwrotów akcji, które prowadzą nas do happy endu. Nie ma materialistki, odnajdującej swoją miłość. Nie ma też setki innych kiczowatych zabiegów i motywów narracyjnych przetwarzanych przez kolejne bożonarodzeniowe filmy Netfliksa. A jednak reżyserski debiut Kate Winslet wciąż pozostaje produkcją świąteczną - akcja rozgrywa się tuż przed Bożym Narodzeniem.
Niby jest to film ku podniesieniu serc, ale z licznych tekstów na jego temat wynika, że pozostawia po sobie słodko-gorzki posmak. W trakcie seansu nie zabraknie bowiem łez. Taka zmiana klimatu może się przydać. W końcu święta to specyficzny czas - niby cieszymy się na rodzinne spotkania, ale szybko stają się one dla nas męczące. Możemy więc uznać, że "Żegnaj, June" wpada na Netfliksa właśnie w wigilię po to, aby nas przekonać, żebyśmy się zbytnio na najbliższych nie denerwowali, tylko doceniali każdą spędzaną z nimi chwile.
W takim ujęciu cel "Żegnaj, June" jest na pewno szczytny. Tym samym cieszy na pewno, że Netflix nie próbuje odwracać naszej uwagi od tej premiery kolejnym zalewem świątecznych komedii romantycznych. Aczkolwiek debiut reżyserski Kate Winslet nie jest jedynym, dla którego platforma zdecydowała się na taki krok. Tradycyjnie przy okazji powrotów swoich największych hitów ogranicza po prostu liczbę innych nowości. Tym razem (aczkolwiek po raz kolejny w ostatnim czasie) dzieje się tak ze względu na nadchodzące "Stranger Things".
Tak, przed chwilą "Stranger Things" już było. 26 grudnia dostaniemy 2. część 5. sezonu. Czy to będzie już definitywne pożegnanie z dzieciakami z Hawkins? A skąd! Przed nami jeszcze trzecia część, która pojawi się na Netfliksie w Nowy Rok.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu
- Netflix ma jedną bardzo niedocenioną funkcję. Jak dla mnie – hit
- Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
- Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
- Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Netflix - pełna lista premier z tego tygodnia:
- Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12
- Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12
- Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12
- Zbuntowani zakochani – 09/12
- Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12
- Wypadek S2 – 10/12
- Record of Ragnarok S3 – 10/12
- Zamach na Papieża – 10/12
- Jak porwałem swojego tatę – 11/12
- Zagubiony talent – 11/12
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12
- Człowiek kontra dziecko – 11/12
- Mieścina – 11/12
- Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12
- Żywy czy martwy: Na noże – 12/12
- Facet na święta S3 – 12/12
- Miasto cieni – 12/12
- Krudowie – 12/12
- Niedokończony interes – 12/12
- Krudowie 2: Nowa era – 12/12
- Bumblebee – 13/12
- Czekając na miłość – 13/12
- Robby Hoffman: Wake Up – 14/12
Netflix - pełna lista nowości na przyszły tydzień:
- Elway 22/12/2025
- Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 3 23/12/2025
- Spongebob: Na suchym lądzie 23/12/2025
- SpongeBob Kanciastoporty 23/12/2025
- Madagaskar 24/12/2025
- Tom Segura: Teacher 24/12/2025
- Żegnaj, June 24/12/2025
- CoComelon: Sezon 14 24/12/2025
- Skrzat. Nowy początek. 25/12/2025
- Ciche miejsce: Dzień pierwszy 25/12/2025
- To my 25/12/2025
- Wizyta 25/12/2025
- Christmas Gameday: Lions vs. Vikings 25/12/2025
- Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders 25/12/2025
- Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy 26/12/2025
- Stranger Things 5 – Część 2 26/12/2025
- Miłe towarzystwo 28/12/2025