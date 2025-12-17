Logo
Syn Roba Reinera oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu najwyższa kara

Syn Roba i Michele Reinerów, Nick Reiner, został oskarżony o zamordowanie swoich rodziców. 32-letniemu mężczyźnie grozi dożywocie, lecz prokuratura nie wyklucza, że możliwa jest również kara śmierci.

Anna Bortniak
Nick Reiner, 32-letni syn Roba i Michele Reinerów, został zatrzymany w niedzielę po godzinie 21:00 i aresztowany w związku z podejrzeniem o popełnienie morderstwa. Mężczyźnie nie postawiono wówczas zarzutów, jednak możliwość wpłacenia kaucji w wysokości 4 mln dol. została cofnięta. W związku ze swoim uzależnieniem od narkotyków i przez wzgląd na burzliwą relację z rodzicami, natychmiast stał się jednak podejrzany.

Obecnie młody Reiner przebywa w zakładzie karnym Twin Towers w centrum Los Angeles, lecz tym razem już z oficjalnym oskarżeniem o podwójne morderstwo rodziców, za co może grozić mu nawet kara śmierci.

Nick Reiner oskarżony o morderstwo Roba i Michele Reinerów. Za zabójstwo rodziców grozi mu kara śmierci

32-letni syn reżysera oficjalnie został oskarżony o zamordowanie swoich rodziców, których znaleziono w łóżku z podciętymi gardłami - ujawnia serwis Radar. Na ten moment Reinerowi grozi dożywocie, jednak jeśli po procesie zostanie uznany za winnego, prokuratura nie wyklucza również dużo bardziej surowego wyroku, jakim jest kara śmierci. Ogłosił to we wtorek, 16 grudnia, prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan Hochman.

Co ciekawe, w Kalifornii nie wykonano żadnej egzekucji od 2006 r. Ostatnią osobą, która usłyszała wyrok śmierci, był 76-letni Clarence Ray Allen. Został on stracony za pomocą zastrzyku śmierci w więzieniu stanowym San Quentin za zlecenie zabójstwa. Od tego czasu żaden więzień nie otrzymał takiego wyroku, jednak Kalifornia legalnie utrzymuje tę formę - gubernator Gavin Newsom wprowadził moratorium na wykonywanie kary śmierci, a ponad 600 więźniów oczekuje na jej wykonanie.

Rob Reiner, hollywoodzki reżyser takich filmów jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Stań przy mnie" czy "Narzeczona dla księcia", został znaleziony martwy wraz z żoną Michele w niedzielę po południu przez córkę Romy. Media donoszą, że para została zamordowana wskutek podcięcia gardła. Ciała miały leżeć w łóżku jeszcze wiele godzin później.

Zdjęcie główne: kadr z filmu na YouTube.

Anna Bortniak
17.12.2025 08:10
