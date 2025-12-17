Kim są Hanlonowie? To: Witajcie w Derry odsłania losy rodziny Mike'a

Ładowanie...

Akcja serialu rozgrywa się w 1962 roku. W miasteczku pozornie panuje spokój, ale dobrze wiemy, że to tylko fasada. Zimnowojenne lęki dają o sobie znać w postaci silnej obecności wojska, dochodzi do tajemniczego zaginięcia jednego z uczniów, a niedługo później do trudnej do wytłumaczenia masakry w kinie. Główni bohaterowie z czasem orientują się, że oprócz ludzkiego zła, którym przepełnione jest Derry, mają do czynienia z nadnaturalną istotą, która żywi się strachem i nie spocznie, póki nie zaspokoi swojego głodu.

To: Witajcie w Derry opowiada o Hanlonach. Znamy to nazwisko z filmów

Można powiedzieć, że to od przybycia Hanlonów do Derry rozpoczyna się właściwa akcja serialu. To rodzina, którą w "Witajcie w Derry" tworzą trzy osoby. Po pierwsze, pilot wojskowy Leroy (Jovan Adepo), wezwany do wsparcia wojska przy tajemniczych poszukiwaniach broni, która może pomóc w walce w ramach zimnej wojny. Po drugie - Charlotte (Taylour Paige), żona Leroya z przeszłością w aktywizmie i walce o prawa obywatelskie. To ona jako pierwsza dostrzega panujące w mieście przyzwolenie na zło i stara się wykorzystać swoje doświadczenie, by mu przeciwdziałać. Wreszcie, jedną z najważniejszych postaci serialu jest ich syn - Will (Blake Cameron James): młody, oczytany i zainteresowany nauką chłopak, który z czasem nawiązuje przyjaźń z Lilly, Ronnie, Richem i Marge - pozostałymi członkami grupy walczącej z Pennywisem.

Choć w serialu mamy do czynienia z bardzo wieloma wątkami, Hanlonowie są jednymi z najważniejszych bohaterów "To: Witajcie w Derry". Najwięcej czasu zdaje się mieć męska część rodziny w postaci Leroya i Willa. Pierwszy z nich ma wyjątkową przypadłość w postaci braku odczuwania strachu i jest wojskowym, który stopniowo zostaje dopuszczony do największej tajemnicy dotyczącej tego, czego tak naprawdę militarne oddziały poszukują w Derry. To bohater złożony - z jednej strony twardo stąpający po ziemi, niespecjalnie dzielący się tym, co go spotyka, z rodziną, typ zadaniowca i raczej surowego ojca. Z drugiej zaś, wraz z orientowaniem się, w co "wdepnął", coraz mocniej kwestionuje otaczającą go rzeczywistość, co ma silny, wręcz toksyczny wpływ na jego zachowania względem najbliższych. Will zaś to zupełnie inne "buty" - to wrażliwy chłopak, który stara się być w grupie ostoją rozsądku, a przy okazji stopniowo odkrywa swoje uczucia do Ronnie.

Oprócz bycia immanentną częścią fabuły serialu, nazwisko Hanlon jest istotne nie tylko dla tej produkcji. Finał 1. sezonu "Witajcie w Derry" pokazuje nam, że rodzina ostatecznie zdecydowała się zostać w Derry na farmie, gdzie Leroy mógł spokojnie pracować przy owcach na farmie i zostawić za sobą wojskową przeszłość. Ten wątek, ledwie wspomniany w ciągu chwili, odnosi się do tego, co widzimy w filmie "To" z 2017 roku. Wówczas jednym z głównych bohaterów jest Mike Hanlon, który pracuje przy owcach na farmie należącej do jego dziadka - czyli właśnie Leroya Hanlona.

Z dialogu pomiędzy bohaterami dowiadujemy się, że rodzice Mike'a zginęli w pożarze. To oznacza więc, że, choć Will przeżył wydarzenia w Derry z 1962 roku, nie dożył momentu, w którym jego syn walczył z Pennywisem ( tak naprawdę dwukrotnie jako dziecko, ale także jako dorosły (w filmie z 2019 roku, "To: Rozdział drugi"). Leroy Hanlon zaś jest surowym dziadkiem, który karci Mike'a i próbuje go zahartować, gdy waha się przed zabiciem jednej z owiec. Zdaje się przestrzegać wnuka przed brutalnością świata, w którym żyje - może mieć na myśli chociażby swoje doświadczenia, które poznaliśmy w serialu. Charlotte, żona Leroya i matka Willa nie pojawia się zaś w żadnym z filmów.

"To: Witajcie w Derry" to serial, który nie tylko spełnia się jako pełna grozy opowieść o outsiderach walczących z groźnym złem. Przykład Hanlonów dowodzi, że to również złożona historia o różnych pokoleniach i ich doświadczeniach w zmaganiu się z powracającą co 27 lat istotą o kształcie Pennywise'a.

