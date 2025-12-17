Logo
Gala XTB KSW 113 będzie wyjątkowa. Wraca legenda

Wielkimi krokami zbliża się gala XTB KSW 113, którą będzie można obejrzeć w serwisie Canal+. Oprócz ogłoszonych walk subskrybenci serwisu będą mogli również obejrzeć "Halftime Show", czyli wyjątkowe charytatywne starcie, w którym weźmie udział legenda KSW Marcin "Różal" Różalski.

Anna Bortniak
ksw gala 113 rozalski gdzie obejerzec canal plus
W sobotę, 20 grudnia, w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się gala XTB KSW 113. Ci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu na łódzkiej arenie, mają okazję obejrzeć je za pośrednictwem serwisu Canal+. Część miłośników sportów z pewnością czeka na walkę wieczoru, w której zmierzą się Adrian Bartosiński i Muslim Tulshaev, ale nie będzie to jedyne emocjonujące starcie. Po 3 latach przerwy do klatki wróci bowiem legendarny Marcin "Różal" Różalski, który stanie oko w oko ze swoim nieogłoszonym jeszcze przeciwniem w charytatywnej walce w ramach "Halftime Show". Będzie się działo.

Gala KSW dostępna w Canal+. W tym walka Marcina "Różala" Różalskiego

Wydarzeniem wieczoru podczas XTB KSW 113 będzie walka Adriana Bartosińskiego (16-1, 11 KO, 2 Sub) z Muslimem Tulshaevem (14-3, 6 KO, 5 Sub). Bartosiński ma już za sobą wygraną z Andrzejem Grzebykiem, a jedyną porażkę poniósł w starciu z legendarnym Mamedem Chalidowem. Tulshaev natomiast wygrał przed czasem z Marcinem Krakowiakiem, Danielem Skibińskim oraz Grzebykiem. Oznacza to, że pojedynek Bartosiński vs. Tulshaev rozstrzygnie, kto zostanie mistrzem KSW w wadze półśredniej.

Oprócz walki wieczoru będzie można zobaczyć również wyjątkowe starcie w ramach "Halftime Show", którego gwiazdą będzie Marcin "Różal" Różalski. Legendarny zawodnik KSW po 3 latach przerwy stanie w okrągłej klatce, gdzie zmierzy się z nieogłoszonym jeszcze przeciwnikiem. Warto wspomnieć, że pojedynek będzie charytatywny. Oznacza to, że zebrane środki z gaży Różala zostaną przekazane na Stowarzyszenie Pomagaj Pomagać Różaland. Podopiecznymi stowarzyszenia są głównie chore niechciane lub przeznaczone na rzeź zwierzęta, które w Różalandzie dostają drugie życie.

Dostępy do gali XTB KSW 113 w Łodzi będzie można zakupić w serwisie Canal+. Ceny prezentują się następująco:

  • 49 zł/miesięcznie - oferta miesięcznej subskrypcji odnawialnej dostępna od 15 grudnia. Zapewnia dostęp do gali oraz miesięczny dostęp do bogatego katalogu filmów i seriali w serwisie Canal+,
  • 59 zł - dostęp płatny jednorazowo, zapewniający oglądanie gali XTB KSW 113 w Łodzi i możliwość korzystania przez miesiąc z bogatego katalogu filmów i seriali w serwisie Canal+,
  • 69 zł/miesięcznie* - dostęp do gali w ramach pakietu Canal+ Super Sport. Ten pakiet sportowy zapewnia nie tylko dostęp do 10 gal KSW rocznie, ale również transmisje m.in. rozgrywek UEFA Champions League, angielskiej Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasy, gal FEN, turniejów tenisowych WTA Tour czy wybranych meczów żużlowej PGE Ekstraligi i wszystkich spotkań METALKAS 2. Ekstraligi. Subskrypcja w serwisie Canal+ odnawiana jest co miesiąc automatycznie w tej samej cenie.

Subskrybenci pakietu Canal+ Super Sport mogą oglądać XTB KSW 113 bez dodatkowych opłat.

XTB KSW 113 - pełna karta walk

Walka wieczoru | Main event - Walka o pas kategorii półśredniej | KSW Welterweight Championship Bout: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (16-1, 11 KO, 2 Sub) vs. Muslim Tulshaev #1 (14-3, 6 KO, 5 Sub)

Karta główna | Main card - Walka o pas kategorii średniej | KSW Middleweight Championship Bout:

  • 83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #C (24-4-1, 11 KO, 3 Sub) vs. Laïd Zerhouni #3 (15-9, 6 KO, 8 Sub)
  • 120,2 kg/265 lb: Michal Martínek #5 (12-6, 8 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (4-1, 3 KO, 1 Sub)
  • 100 kg/220 lb: Adam „AJ” Josef (0-0) vs. Piotr Lisek (1-0, 1 KO)
  • 83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #4 (13-5, 7 KO, 1 Sub) vs. Damian Janikowski #6 (10-8, 5 KO, 1 Sub)
  • 120,2 kg/265 lb: Augusto Sakai #3 (17-6-1, 11 KO) vs. Marcin Wójcik (21-10, 12 KO, 7 Sub)
  • 77,1 kg/170 lb: Wiktor Zalewski (7-2, 6 KO) vs. Romain Debienne (11-6, 7 KO)

Darmowe walki na YouTube KSW oraz YouTube Canal+ Sport (Free prelims):

  • 61,2 kg/135 lb: Marcello Morelli #4 (6-4, 4 KO, 1 Sub) vs. Patryk Surdyn #7 (8-4, 1 KO, 2 Sub)
  • 70,3 kg/155 lb: Igor Włodarczyk (2-0, 1 Sub) vs. Artur Krawczyk (5-4, 2 KO, 1 Sub)
  • 65,8 kg/145 lb: Souheil Kaouchen (1-0) vs. Mateusz Balko (4-0, 3 KO, 1 Sub)
17.12.2025 11:54
