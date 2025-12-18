Logo
REKLAMA
Dodatek do Fallouta dziwniejszy niż serial. Prezent na święta od Prime Video

Prime Video przygotowało wyjątkowy prezent dla fanów swojego drugiego najpopularniejszego serialu wszech czasów. Na chwilę przed premierą 2. sezonu "Fallouta" na platformie Amazona zadebiutował świąteczny special. Wygląda jednak na to, że umknął polskim użytkownikom serwisu.

Rafał Christ
"Fallout: Ghulowych świąt" zadebiutował na Prime Video 10 grudnia, dokładnie na tydzień przed premierą 2. sezonu "Fallouta". Biorąc pod uwagę, że mówimy o drugim najpopularniejszym serialu oryginalnym platformy Amazona (przegrywa tylko z "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy"), ten świąteczny special powinien rozpalić użytkowników. Tak się jednak nie stało. Do teraz próżno szukać go w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Mimo wszystko przegapienie "Fallout: Ghulowych świąt" przez użytkowników Prime Video może być zrozumiałe. W końcu świąteczny special wydaje się zwykłym kominkiem. Tak, kominkiem - takim, w którym ogień płonie. Jednakże na samym początku opisu przeczytamy, że to nie jest "kolejny nudny odcinek specjalny". Jest to prawda, nawet jeśli przez większość czasu musimy wpatrywać się w płonącą drewnianą rękę.

Fallout - odcinek specjalny na Prime Video

"Fallout: Ghulowych świąt" otwiera uwielbiany przez fanów ghul. Dokładnie ten grany przez Waltona Gogginsa. Wprowadza nas on w klimat odcinka, aby zaraz przekazać pałeczkę Mr. New Vegas - sztuczną inteligencję, stworzoną do roli DJ-a w radiu New Vegas. W grach głos jej podkłada legenda Las Vegas. I właśnie Wayne'a Newtona usłyszymy też w świątecznym specialu. Jest to więc prawdziwa gratka dla fanów oryginałów.

Wayne Newton opowiada historie świąteczne - oczywiście w klimacie "Fallouta", więc mocno podlane czarnym humorem - pomiędzy wplatając świąteczne piosenki. I to tak naprawdę tyle. Niby jest to mała rzecz, a jednak potrafi odpowiednio nastroić przed 2. sezonem drugiego najpopularniejszego serialu oryginalnego Prime Video. Może też być sposobem na uprzyjemnienie oczekiwania na kolejne odcinki produkcji, która powróciła dosłownie przed chwilą.

2. sezon "Fallouta" zadebiutował na Prime Video ledwie wczoraj, 17 grudnia. Wtedy pojawił się pierwszy odcinek nowej odsłony serialu. Kolejne zmierzają na platformę w tygodniowych odstępach w nadchodzące środy.

Rafał Christ
18.12.2025 17:39
Tagi: AmazonCo obejrzeć?FalloutPrime VideoScience fiction
