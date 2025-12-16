Logo
Witajcie w Derry potwierdziło ulubioną teorię fanów. Kim jest Marge?

Za nami finał "To: Witajcie w Derry". Serialowy prequel kultowych filmów o demonicznym klaunie dostarczył widzom sporo emocji, ale również odpowiedzi na jedną z najpopularniejszych teorii dotyczącej Marge - jednej z bohaterek tej opowieści.

Adam Kudyba
marge truman to serial
Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się w 1962 roku. Do tytułowego miasteczka właśnie przybyła rodzina Hanlonów - wojskowy pilot Leroy (Jovan Adepo), jego żona Charlotte (Taylour Paige) wraz z synem Willem (Blake Cameron James). Przyjeżdżają w momencie, w którym Derry niespecjalnie przypomina utopię - zimnowojenne lęki dają o sobie znać, dochodzi do zaginięcia pewnego ucznia, a niedługo później do trudnej do wytłumaczenia masakry. Ocalały z niej tylko dwie osoby -  Lilly Bainbridge (Clara Stack) i Ronnie Grogan (Amanda Christine). Dziewczynki, wraz z nowymi kompanami z czasem zorientują się, że są na celowniku potężnej i diabolicznej istoty, która chce się znów odrodzić.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdują się spoilery dotyczące fabuły serialu "To: Witajcie w Derry"

Serialowy prequel To potwierdza popularną teorię. Kim jest Marge?

Jedną z najważniejszych postaci serialu z czasem staje się bohaterka, której byśmy raczej o to nie podejrzewali na początku. Mowa oczywiście o Marge Truman - dziewczynie, która po pierwszych epizodach "To: Witajcie w Derry" jawiła się jako fałszywa przyjaciółka Lilly, która woli towarzystwo popularnych dziewczyn w szkole. Z czasem jednak przeszła ewolucję - na stałe dołączyła do głównej ekipy, znalazła się również w romantycznej relacji z jednym z chłopców, Richem. Niestety, w 7. odcinku poniósł śmierć, broniąc swojej ukochanej przed pożarem w Black Spot.

Praktycznie od samego początku, komentujący w internecie fani prześcigali się w różnorakich teoriach na temat bohaterów serialu. Jedna z najczęściej powielanych teorii dotyczyła właśnie Marge - sugerowano, że dziewczynka z serialu jest powiązana z fabułą filmów rozgrywającą się 27 lat później w postaci bycia matką Richiego Toziera - czołowego bohatera "To" z 2017 roku, członka Klubu Frajerów, walczącego z Pennywisem. Finałowy odcinek odnosi się do tej teorii - tak, Marge to naprawdę matka Richiego. Bohaterka dowiaduje się tego (a my wraz z nią), gdy konfrontuje się z demonicznym klaunem, który zwraca się do niej "Margaret Tozier" i de facto przepowiada jej, że będzie właśnie tak się nazywała, a jej syn będzie kolejnym, który stanie na drodze Pennywise'a - co rzeczywiście ma miejsce.

Biorąc te okoliczności pod uwagę, sama tożsamość Richiego Toziera zyskuje podwójne znaczenie - wygląda bowiem na to, że Marge nazwała swojego syna na cześć Richa, czyli swojej młodzieńczej miłości, zakochanego w niej z wzajemnością chłopca, który oddał za nią życie. Niby połączenie ze sobą tych wątków to dla twórców nie pierwszyzna, jeśli chodzi o mrugnięcia okiem do filmów, ale ten przypadek jest jakoś szczególnie wymowny i smutny.

"To: Witajcie w Derry" jest w całości dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Adam Kudyba
16.12.2025 10:03
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxPennywise
