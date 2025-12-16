HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień
HBO Max podzieliło się z nami rozpiską premier na drugą połowę grudnia 2025 r. Jest nieźle!
Jak HBO Max pożegna 2025 r.? Intensywnie - może i nie będzie przesadnie widowiskowych fajerwerków, ale na dobrą zabawę możemy liczyć. Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy m.in. jeden z najlepszych filmów roku, który jeszcze niedawno gościł na ekranach kin - a to już naprawdę coś. Dodajmy do tego świetnie zapowiadający się, mroczny polski serial i obfitą garść naprawdę ciekawych tytułów... No, będzie co oglądać.
HBO Max - nowości na drugą połowę grudnia 2025
Niebo. Rok w piekle
Wyczekiwany, ponury polski serial dramatyczny oparty na prawdziwej historii Sebastiana Kellera, który opisał swoje doświadczenia uczestnictwa w duchowej wspólnocie (znaczy się: sekcie) „Niebo”, prowadzonej przez samozwańczego guru. Z czasem bohater odkryje mroczne oblicze tej grupy, pełne manipulacji, ograniczeń, przemocy i fanatyzmu. W rolach głównych m.in. Tomasz Kot, Magdalena Różczka i Stanisław Linowski. Premiera 26 grudnia.
Gdyby ulica Beale umiała mówić
Barry Jenkins w formie. Zasłużona nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany plus zgarnięta statuetka dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Regina King). Ukochany Tish trafia do więzienia, za czyn którego nie popełnił - wówczas dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić. Cóż za poruszający romans - jedna z piękniejszych i lepiej zagranych historii miłosnych ostatnich lat.
Jedna bitwa po drugiej
Najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona nazywane najlepszym filmem roku. I nie da się ukryć - to z pewnością ścisła topka. Leonardo Di Caprio jako upalony ex-rewolucjonista, który musi odbić córkę z rąk swojego arcywroga sprzed lat. Sporo akcji (jak nie u PTA!) i sporo warstw do odkrywania. Obłędny montaż, ambitny scenariusz, oscarowe aktorstwo (Sean Penn z pewnością zgarnie nominację) i, rzecz jasna, reżyseria z najwyższej półki. Koniecznie!
Sokół z masłem orzechowym
Kolejna piękna propozycja - rozgrzewacz serduszek idealny na święta. Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Największym z nich jest zostać wrestlerem. Na swojej drodze spotyka Tylera (Shia LaBeouf), drobnego złodziejaszka o dobrym sercu, który postanawia mu pomóc.
HBO Max: pełna lista premier na koniec roku
17 grudnia
- Zabić Miss, odc. 1
- The Secrets We Bury
18 grudnia
- Czwarta ściana
- Pekielne wakacje
- Święta w blasku reflektorów
- Romans pachnący drewnem
19 grudnia
- Music Box, odc. 1
- Jedna bitwa po drugiej
- Ricky Bobby - Demon prędkości
- Kingsman: Tajne służby
- Kingsman: Złoty krąg
- Minecraft: Film (Block Party)
- Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?
20 grudnia
- Dom dla psa VII, odc. 1
- Jutro o świcie
- Trolle
- Trolle 2
- P.S. Kocham cię
- Piękna i bestia
21 grudnia
- Dotknięci miłością
- Wiosna Juliette
22 grudnia
- Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10
24 grudnia
- Well Done!
- Pada Shrek
- Noc przed Świętami w Krainie Czarów
- Stażyści
25 grudnia
- Expedition Files, odc. 1-6
- Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1
- Gdyby ulica Beale umiała mówić
- Andrea Bocelli: Because I Believe
- Sokół z masłem orzechowym
- Mam talent pod choinkę
26 grudnia
- Niebo. Rok w piekle, odc. 1
- Feride przeciw całemu światu
- Barwy dźwięków
- Music Box: Happy and You Know It
27 grudnia
- Barry Seal: Król przemytu
- Uciekające kurczaki
28 grudnia
- 90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1
29 grudnia
- Ława przysięgłych
30 grudnia
- River Wild
- Incydent krytyczny: Śmierć na granicy
