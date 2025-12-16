Logo
HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień

HBO Max podzieliło się z nami rozpiską premier na drugą połowę grudnia 2025 r. Jest nieźle!

Michał Jarecki
hbo max nowości grudzień koniec roku
Jak HBO Max pożegna 2025 r.? Intensywnie - może i nie będzie przesadnie widowiskowych fajerwerków, ale na dobrą zabawę możemy liczyć. Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy m.in. jeden z najlepszych filmów roku, który jeszcze niedawno gościł na ekranach kin - a to już naprawdę coś. Dodajmy do tego świetnie zapowiadający się, mroczny polski serial i obfitą garść naprawdę ciekawych tytułów... No, będzie co oglądać.

HBO Max - nowości na drugą połowę grudnia 2025

Niebo. Rok w piekle

Wyczekiwany, ponury polski serial dramatyczny oparty na prawdziwej historii Sebastiana Kellera, który opisał swoje doświadczenia uczestnictwa w duchowej wspólnocie (znaczy się: sekcie) „Niebo”, prowadzonej przez samozwańczego guru. Z czasem bohater odkryje mroczne oblicze tej grupy, pełne manipulacji, ograniczeń, przemocy i fanatyzmu. W rolach głównych m.in. Tomasz Kot, Magdalena Różczka i Stanisław Linowski. Premiera 26 grudnia.

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Barry Jenkins w formie. Zasłużona nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany plus zgarnięta statuetka dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Regina King). Ukochany Tish trafia do więzienia, za czyn którego nie popełnił - wówczas dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić. Cóż za poruszający romans - jedna z piękniejszych i lepiej zagranych historii miłosnych ostatnich lat.

Jedna bitwa po drugiej

Najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona nazywane najlepszym filmem roku. I nie da się ukryć - to z pewnością ścisła topka. Leonardo Di Caprio jako upalony ex-rewolucjonista, który musi odbić córkę z rąk swojego arcywroga sprzed lat. Sporo akcji (jak nie u PTA!) i sporo warstw do odkrywania. Obłędny montaż, ambitny scenariusz, oscarowe aktorstwo (Sean Penn z pewnością zgarnie nominację) i, rzecz jasna, reżyseria z najwyższej półki. Koniecznie!

Sokół z masłem orzechowym

Kolejna piękna propozycja - rozgrzewacz serduszek idealny na święta. Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Największym z nich jest zostać wrestlerem. Na swojej drodze spotyka Tylera (Shia LaBeouf), drobnego złodziejaszka o dobrym sercu, który postanawia mu pomóc.

HBO Max: pełna lista premier na koniec roku

17 grudnia

  • Zabić Miss, odc. 1
  • The Secrets We Bury

18 grudnia

  • Czwarta ściana
  • Pekielne wakacje
  • Święta w blasku reflektorów
  • Romans pachnący drewnem

19 grudnia

  • Music Box, odc. 1
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Ricky Bobby - Demon prędkości
  • Kingsman: Tajne służby
  • Kingsman: Złoty krąg
  • Minecraft: Film (Block Party)
  • Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?

20 grudnia

  • Dom dla psa VII, odc. 1
  • Jutro o świcie
  • Trolle
  • Trolle 2
  • P.S. Kocham cię
  • Piękna i bestia

21 grudnia

  • Dotknięci miłością
  • Wiosna Juliette

22 grudnia

  • Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10

24 grudnia

  • Well Done!
  • Pada Shrek
  • Noc przed Świętami w Krainie Czarów
  • Stażyści

25 grudnia

  • Expedition Files, odc. 1-6
  • Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1
  • Gdyby ulica Beale umiała mówić
  • Andrea Bocelli: Because I Believe
  • Sokół z masłem orzechowym
  • Mam talent pod choinkę

26 grudnia

  • Niebo. Rok w piekle, odc. 1
  • Feride przeciw całemu światu
  • Barwy dźwięków
  • Music Box: Happy and You Know It

27 grudnia

  • Barry Seal: Król przemytu
  • Uciekające kurczaki

28 grudnia

  • 90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1

29 grudnia

  • Ława przysięgłych

30 grudnia

  • River Wild
  • Incydent krytyczny: Śmierć na granicy
16.12.2025 16:10
