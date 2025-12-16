HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień

Ładowanie...

Jak HBO Max pożegna 2025 r.? Intensywnie - może i nie będzie przesadnie widowiskowych fajerwerków, ale na dobrą zabawę możemy liczyć. Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy m.in. jeden z najlepszych filmów roku, który jeszcze niedawno gościł na ekranach kin - a to już naprawdę coś. Dodajmy do tego świetnie zapowiadający się, mroczny polski serial i obfitą garść naprawdę ciekawych tytułów... No, będzie co oglądać.

HBO Max - nowości na drugą połowę grudnia 2025

Niebo. Rok w piekle

Wyczekiwany, ponury polski serial dramatyczny oparty na prawdziwej historii Sebastiana Kellera, który opisał swoje doświadczenia uczestnictwa w duchowej wspólnocie (znaczy się: sekcie) „Niebo”, prowadzonej przez samozwańczego guru. Z czasem bohater odkryje mroczne oblicze tej grupy, pełne manipulacji, ograniczeń, przemocy i fanatyzmu. W rolach głównych m.in. Tomasz Kot, Magdalena Różczka i Stanisław Linowski. Premiera 26 grudnia.

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Barry Jenkins w formie. Zasłużona nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany plus zgarnięta statuetka dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Regina King). Ukochany Tish trafia do więzienia, za czyn którego nie popełnił - wówczas dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić. Cóż za poruszający romans - jedna z piękniejszych i lepiej zagranych historii miłosnych ostatnich lat.

Jedna bitwa po drugiej

Najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona nazywane najlepszym filmem roku. I nie da się ukryć - to z pewnością ścisła topka. Leonardo Di Caprio jako upalony ex-rewolucjonista, który musi odbić córkę z rąk swojego arcywroga sprzed lat. Sporo akcji (jak nie u PTA!) i sporo warstw do odkrywania. Obłędny montaż, ambitny scenariusz, oscarowe aktorstwo (Sean Penn z pewnością zgarnie nominację) i, rzecz jasna, reżyseria z najwyższej półki. Koniecznie!

Sokół z masłem orzechowym

Kolejna piękna propozycja - rozgrzewacz serduszek idealny na święta. Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Największym z nich jest zostać wrestlerem. Na swojej drodze spotyka Tylera (Shia LaBeouf), drobnego złodziejaszka o dobrym sercu, który postanawia mu pomóc.

HBO Max: pełna lista premier na koniec roku

17 grudnia

Zabić Miss, odc. 1

The Secrets We Bury

18 grudnia

Czwarta ściana

Pekielne wakacje

Święta w blasku reflektorów

Romans pachnący drewnem

19 grudnia

Music Box, odc. 1

Jedna bitwa po drugiej

Ricky Bobby - Demon prędkości

Kingsman: Tajne służby

Kingsman: Złoty krąg

Minecraft: Film (Block Party)

Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?

20 grudnia

Dom dla psa VII, odc. 1

Jutro o świcie

Trolle

Trolle 2

P.S. Kocham cię

Piękna i bestia

21 grudnia

Dotknięci miłością

Wiosna Juliette

22 grudnia

Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10

24 grudnia

Well Done!

Pada Shrek

Noc przed Świętami w Krainie Czarów

Stażyści

25 grudnia

Expedition Files, odc. 1-6

Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Andrea Bocelli: Because I Believe

Sokół z masłem orzechowym

Mam talent pod choinkę

26 grudnia

Niebo. Rok w piekle, odc. 1

Feride przeciw całemu światu

Barwy dźwięków

Music Box: Happy and You Know It

27 grudnia

Barry Seal: Król przemytu

Uciekające kurczaki

28 grudnia

90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1

29 grudnia

Ława przysięgłych

30 grudnia

River Wild

Incydent krytyczny: Śmierć na granicy

Michał Jarecki 16.12.2025 16:10

