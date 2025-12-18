Odyseja Nolana jutro w polskich kinach. Oczywiście nie cała

Ładowanie...

Przez ostatnie lata raczej niewielu łączyło nazwisko Christophera Nolana z opcją wyreżyserowanie filmowej adaptacji wielkiego greckiego eposu. Brytyjsko-amerykański reżyser zaskoczył cały świat, gdy oficjalnie ogłoszono, że bierze się za realizację projektu. Zaskoczył, rzecz jasna, pozytywnie - Nolan jest znany ze swojej maestrii, doskonałego warsztatu i przywiązania do efektów praktycznych. W ostatnich tygodniach do sieci trafiają kolejne materiały i zdjęcia z planu filmowego, które tylko podnoszą pozytywne napięcie przed premierą filmu. Ta dopiero latem, ale już teraz część publiczności dostanie szansę, by zobaczyć, co Nolan przyszykował dla publiczności.

Odyseja od jutra w kinach. A dokładnie jej początek

"Odyseja" Christophera Nolana to z pewnością jedno z najważniejszych dzieł, jakie przyjdzie nam obejrzeć w tym roku. Słynny reżyser (będący również autorem scenariusza) opowiada historię Odyseusza (Matt Damon), trudną historię jego powrotu do domu po wojnie trojańskiej oraz to, co w jego trakcie go spotkało - mowa tu chociażby o spotkaniach z istotami takimi jak cyklop Polifem, syreny czy czarownica Kirke.



Kilka miesięcy temu w kinach został ekskluzywnie pokazany pierwszy zwiastun filmu. Teraz jednak szykuje się coś większego. Cinema City poinformowało bowiem na swojej facebookowej stronie, że od jutra, tj. od piątku 19 grudnia, przed pokazami filmu "Avatar: Ogień i popiół" w salach IMAX, będzie wyświetlany 5-minutowy prolog "Odysei". Mają się w nim znaleźć m.in. sceny z legendarnej wojny trojańskiej - w tym słynny koń, w którym ukryci są żołnierze. Prawdopodobnie nie każdy zdąży obejrzeć nowego "Avatara" pierwszego dnia - jest to absolutnie zrozumiałe, tym bardziej, że bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jeśli ktoś planuje iść na trzecią część sagi Camerona w najbliższych dniach do IMAX-a, również załapie się na możliwość obejrzenia owego prologu.

Cinema City w swoim wpisie zapewnia, że będzie on wyświetlany w pierwszym tygodniu seansów, czyli od 19 do 25 grudnia.

Warto zaznaczyć, że w przypadku filmów Nolana takie zabiegi to nie pierwszyzna - przed laty pokazywano ekskluzywnie w kinach prologi innych reżyserowanych przez niego produkcji, takich jak "Mroczny rycerz powstaje" czy "Mroczny rycerz". Nie ma co ukrywać - 19 grudnia może być najgorętszym filmowo dniem tego miesiąca. Premiera nowego "Avatara", prolog "Odysei", a jakby tego było mało, pogłoski o pokazaniu zwiastuna "Avengers: Doomsday". Bez cienia ironii: zapowiada się święto kina.

Odyseja - obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

jako Odyseusz Tom Holland jako Telemach

jako Telemach Anne Hathaway jako Penelopa

jako Penelopa Robert Pattinson jako Antinus

jako Antinus Zendaya jako Atena

jako Atena John Leguizamo jako Eumajos

jako Eumajos Mia Goth jako Melantho

jako Melantho Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

jako Klitajmestra Benny Safdie jako Agamemnon

jako Agamemnon Charlize Theron jako Kirke

jako Kirke Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 18.12.2025 13:05

