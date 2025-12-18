Logo
Odyseja Nolana jutro w polskich kinach. Oczywiście nie cała

"Odyseja" Christophera Nolana to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Do premiery jest jeszcze kilka miesięcy, ale kinomani z całego świata wyczekują kolejnych zapowiedzi tej superprodukcji. Polska publiczność już jutro będzie mogła na własne oczy zobaczyć jej fragment.

Adam Kudyba
odyseja prolog cinema city
Przez ostatnie lata raczej niewielu łączyło nazwisko Christophera Nolana z opcją wyreżyserowanie filmowej adaptacji wielkiego greckiego eposu. Brytyjsko-amerykański reżyser zaskoczył cały świat, gdy oficjalnie ogłoszono, że bierze się za realizację projektu. Zaskoczył, rzecz jasna, pozytywnie - Nolan jest znany ze swojej maestrii, doskonałego warsztatu i przywiązania do efektów praktycznych. W ostatnich tygodniach do sieci trafiają kolejne materiały i zdjęcia z planu filmowego, które tylko podnoszą pozytywne napięcie przed premierą filmu. Ta dopiero latem, ale już teraz część publiczności dostanie szansę, by zobaczyć, co Nolan przyszykował dla publiczności.

Odyseja od jutra w kinach. A dokładnie jej początek

"Odyseja" Christophera Nolana to z pewnością jedno z najważniejszych dzieł, jakie przyjdzie nam obejrzeć w tym roku. Słynny reżyser (będący również autorem scenariusza) opowiada historię Odyseusza (Matt Damon), trudną historię jego powrotu do domu po wojnie trojańskiej oraz to, co w jego trakcie go spotkało - mowa tu chociażby o spotkaniach z istotami takimi jak cyklop Polifem, syreny czy czarownica Kirke.

Kilka miesięcy temu w kinach został ekskluzywnie pokazany pierwszy zwiastun filmu. Teraz jednak szykuje się coś większego. Cinema City poinformowało bowiem na swojej facebookowej stronie, że od jutra, tj. od piątku 19 grudnia, przed pokazami filmu "Avatar: Ogień i popiół" w salach IMAX, będzie wyświetlany 5-minutowy prolog "Odysei". Mają się w nim znaleźć m.in. sceny z legendarnej wojny trojańskiej - w tym słynny koń, w którym ukryci są żołnierze. Prawdopodobnie nie każdy zdąży obejrzeć nowego "Avatara" pierwszego dnia - jest to absolutnie zrozumiałe, tym bardziej, że bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jeśli ktoś planuje iść na trzecią część sagi Camerona w najbliższych dniach do IMAX-a, również załapie się na możliwość obejrzenia owego prologu.

Cinema City w swoim wpisie zapewnia, że będzie on wyświetlany w pierwszym tygodniu seansów, czyli od 19 do 25 grudnia.

Warto zaznaczyć, że w przypadku filmów Nolana takie zabiegi to nie pierwszyzna - przed laty pokazywano ekskluzywnie w kinach prologi innych reżyserowanych przez niego produkcji, takich jak "Mroczny rycerz powstaje" czy "Mroczny rycerz". Nie ma co ukrywać - 19 grudnia może być najgorętszym filmowo dniem tego miesiąca. Premiera nowego "Avatara", prolog "Odysei", a jakby tego było mało, pogłoski o pokazaniu zwiastuna "Avengers: Doomsday". Bez cienia ironii: zapowiada się święto kina.

Odyseja - obsada filmu

  • Matt Damon jako Odyseusz
  • Tom Holland jako Telemach
  • Anne Hathaway jako Penelopa
  • Robert Pattinson jako Antinus
  • Zendaya jako Atena
  • John Leguizamo jako Eumajos
  • Mia Goth jako Melantho
  • Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
  • Benny Safdie jako Agamemnon
  • Charlize Theron jako Kirke
  • Jon Bernthal jako Menelaos
  • Himesh Patel
  • Bill Irwin
  • Samantha Morton
  • Elliot Page
  • Corey Hawkins

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Więcej o "Odysei" przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
18.12.2025 13:05
Tagi: Christopher NolanCinema City
