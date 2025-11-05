REKLAMA
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”

Jednym z członków gwiazdorskiej obsady serialu „Heweliusz”, czyli owocu najnowszej współpracy Netfliksa z Janem Holoubkiem, jest Borys Szyc. Aktor sportretował kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który wraz z 55 innymi osobami stracił życie podczas katastrofy promu. 

heweliusz netflix serial
„Heweliusz” to jeden z najambitniejszych polskich projektów Netfliksa. Produkcja trafiła już do oferty serwisu, gdzie błyskawicznie - jestem tego pewny - wyprzedzi konkurencję i na jakiś czas zadomowi się na 1. miejscu listy TOP 10 najpopularniejszych produkcji. W pełni zasłużenie: to kolejny udany projekt Jana Holoubka, poruszający, zrealizowany na hollywoodzkim poziomie, skupiający się na tym, co kluczowe. Oto kino katastroficzne, obyczajowe i społeczne w jednym, a do tego sądowy dramat i portret polskiej transformacji. W odpowiednich proporcjach.

Po premierze serialu głos w jego sprawie postanowił zabrać Borys Szyc. Aktor opublikował poruszający wpis.

Heweliusz - Borys Szyc dziękuje bliskim kapitana Ułasiewicza

Szyc wcielił się w Andrzeja Ułasiewicza, ostatniego kapitana promu kolejowo-samochodowego MF „Jan Heweliusz”, który zatonął 14 stycznia 1993 r. To prawdziwie inspirująca i tragiczna postać: do ostatniej chwili pozostał na mostku kapitańskim, wzywając pomocy. Po śmierci początkowo osądzono go jako winnego tragedii, jednak później oczyszczono go z zarzutów - wyjąwszy ten dotyczący podania niewłaściwej pozycji tonącego promu w czasie wołania o ratunek.

W swoim wpisie Szyc podkreślił, że ci, którzy zaginęli, zostawili po sobie załamane i pogubione rodziny. Rodziny, które przez długi czas mierzyły się z okrutną niewiedzą odnośnie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Pozbawione środków do życia i opieki.

Jola i Agnieszka, czyli żona i córka Ułasiewicza, należały do tej grupy. Obie panie gościły na planie, poznały się z aktorem i wsparły go swoimi wspomnieniami. Za co - podobnie jak za okazane zaufanie - artysta postanowił im podziękować. 

Moi drodzy. Od dziś na Netflixie możecie oglądać Heweliusza. To epicka opowieść w reżyserii Jana Holoubka o tragedii, która wydarzyła się w 1993 roku. Tragedii na morzu i na lądzie. Bo Ci, którzy zginęli zostawili załamane, pogubione rodziny. Rodziny żyjące długi czas w niewiedzy, co tak naprawdę się wydarzyło. Pozostawieni bez opieki i środków do życia. O pomocy psychologicznej nikt jeszcze za bardzo nie słyszał . Wśród tych rodzin były Jola i Agnieszka. Żona i córka kapitana Ułasiewicza. Najbliższy im człowiek poszedł na dno ze statkiem, którego był kapitanem. Ta rola to mój hołd dla kapitana Andrzeja Ułasiewicza. Dziękuję Jolu i Agnieszko za zaufanie i Wasze wspomnienia. Jestem wdzięczny i wzruszony, że mogłem Was poznać.

Dziękuję Janek, Bartek, Kasper. Dzięki Madziu, że byłaś taką cudowną żoną, Mia, kochaną córką. Dziękuję moim kolegom z planu, mojej „załodze”. Przeżyliśmy przygodę życia. Dzięki wszystkim, którzy nas ogrzewali, suszyli, karmili i podnosili na duchu. Dzięki Kris! Dziękuję Maćkowi Maciejewskiemu, że kiedy już się topiłem jego dłoń zawsze tam była, u góry. Dziękuję Ani Kępińskiej , Telemark umie w przygody…wiem coś o tym, bo dzięki Wam właśnie siedzę w więzieniu w Wilnie❤️ Państwu , drodzy widzowie, zazdroszczę , że dopiero zaczniecie oglądać ten serial. Choć uprzedzam, to nie będzie łatwy seans…. Mayday, mayday, mayday…. Ps. na pierwszym zdjęciu Jola Ułasiewicz, na drugim kapitan Andrzej Ułasiewicz bawiący się kamerą w swojej kajucie na Heweliuszu. 6 miesięcy przed katastrofą

- napisał Borys Szyc (pisownia oryginalna).

