REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi

Heweliusz to nowy katastroficzny serial Netfliksa, który zabiera widzów w mroźną i wyjątkowo dramatyczną opowieść o największej katastrofie morskiej w powojennej Polsce. Serial Jana Jana Holoubka i Kaspra Bajona to historia mocna, poruszająca i przede wszystkim dydaktyczna, ale nie w tym belferskim rozumieniu tego słowa.

Konrad Chwast
OCENA :
8/10
heweliusz netflix
REKLAMA

Netflix jest bardzo pewien tego serialu. Pokazy na festiwalach, pewność w głosie w czasie rozmów z dziennikarzami, aż w końcu fakt dużej dystrybucji pokazów przedpremierowych. Skąd ta pewność? Na pewno dlatego, że pokazy wewnętrzne wypadły nad wyraz dobrze (nic dziwnego, to świetny serial). Pewnie również dlatego, że reżyser Jan Holoubek i scenarzysta Kasper Bajon dowieźli już dwa inne serialowe hity – „Rojsta” i bardzo bliską „Heweliuszowi” „Wielką Wodę”. To w końcu serial, który ma wszystko, aby podbić serca widzów, czyli dobrze opowiedzianą prawdziwą historię. Czy to wystarczy, aby uznać ten serial za udany?

REKLAMA

Heweliusz – recenzja

„Heweliusz” ma strukturę kręgów na wodzie wywołanych wrzuceniem kamienia. Najpierw dostajemy fragmenty katastrofy, pierwsze reakcje i szybki przegląd bohaterów, relacji między nimi i emocji, jakie pojawiły się na wieść o tragedii. Podobnie jak ludzie na lądzie, do których w pierwszych godzinach od katastrofy docierały pierwsze informacje, widz wie bardzo niewiele. Kolejne odcinki, to kolejne kręgi, głębsze emocje, konsekwencje wypadku, ale też powolnie rysowane jego przyczyny, aż do wielkiego finału, w którym wszystko staje się jasne.

Fabuła swoich bohaterów swoim bohaterom przygląda się bardzo uważnie. Dokładnie portretuje ich przeżycia, towarzyszy im w najtrudniejszych chwilach. Patrzy, obserwuje, ale raczej nie waży ich emocji, unikając jak ognia oceniania. Nie ma znaczenia, czy przyglądamy się Jolancie (Magdalena Różczka), żonie kapitana Andrzeja Ułasiewicza (Borys Szyc), z którego władze próbują zrobić winnego katastrofy, czy rodzinie Kaczkowskich (Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt), która straciła swojego żywiciela w wypadku. Pozostałe przy życiu kobiety będą musiały się skonfrontować ze sobą, bo Kaczkowska za śmierć męża obwinia właśnie kapitana i jego załogę, z kolei kapitanowa walczy o dobre imię swojego męża. Ich starcie jest jednak tak wyreżyserowane, aby ujawnić tragizm ich losów. Tragizm, czyli konflikt, którego nie da się rozwiązać i klęska, której nie da się uniknąć.

netflix heweliusz

Jednak to nie starcie z żywiołem jest tematem Heweliusza.

Potęga żywiołu jest bezsprzeczna, a zdjęcia tonącego promu to najwyższa realizacyjna półka. Jednak to nie one, choć wspaniale ukazujące grozę, są tu najważniejsze. Kluczowa jest odpowiedź na to, dlaczego w ogóle doszło do tej katastrofy. Bajon i Holoubek pokazują, jak państwo wspiera rodzimego armatora, wiedzą, że jeśli wina spadnie na niego, to odszkodowania położą firmę na łopatki. Nie liczy się więc nic więcej poza „utrzymaniem miejsc pracy”, co tłumacząc z języka partnerstwa prywatno-publicznego oznacza po prostu  ochronę tyłka przedsiębiorcy przed konsekwencjami. „Heweliusz” nie odpowiada na najważniejsze pytania, zwodzi i kluczy, pokazując różne perspektywy i możliwe odpowiedzi na to, co do katastrofy doprowadziło. Konstrukcja serialu sprawia jednak, że ciężar odpowiedzialności spoczywa na całym systemie, dziadostwie rodzącej się w bólach III Rzeczpospolitej i kapitalizmu bez ludzkiej twarzy.

Serial staje się wyrzutem sumienia dla polityków, biznesu i mediów. Nie chodzi nawet o dziadostwo odradzającego się państwa, ale o to, że jego najważniejsi aktorzy mają w 4 literach bezpieczeństwo i procedury, o ile chodzi o realizację własnych interesów. Choć twórcy jeszcze tego nie nazwali, tam pod spodem wszystkich tych problemów, niczym Wielki Przedwieczny Byt czai się siła napędowa piętnowanych przez nich procesów – czyli chciwość, mylnie nazywana przedsiębiorczością.  

Wszyscy zawiedli.

„Heweliusz” niebywale potrafi utrzymać wysoki poziom napięcia. Choć historia oparta jest o fakty, wiele nazw własnych i osób zostało pozmienianych, a ponadto całość została skondensowana, aby móc opowiedzieć zwartą historię. Przy czym nie jest to historia tego czy innego bohatera; kapitana, marynarza, pasażera czy wdowy. Choć są bardzo istotne, to pełnią one rolę raczej ilustracyjną, pokazują mechanizm obchodzenia prawdy przez, nazwijmy to tak skrótowo, system.

Niestety serialowi trochę brakuje mocniejszego, politycznego oskarżenia i w kilku miejscach cofa się w pół kroku. Ta zachowawczość nie zawsze wychodzi mu na dobre. Oczywiście finałowe relatywizowanie całej sprawy ma swój wymiar dydaktyczny i jasno wskazuje, że tak wielkie katastrofy muszą być splotem wielu czynników. Ale jednocześnie niektóre wątki zostają tak obciosane, że zostaje po nich jedynie cień – choć wiemy dzisiaj, że część z tych historii mogły mieć niebagatelne znacznie dla organizacji rejsu.

„Heweliusz” to nie tylko świetnia napisana historia, wypełniona po brzegi doskonałą obsadą, ale również świeży wiatr w polskim serialu. Konsekwencje transformacji ustrojowej są już opisywane w powieściach, badaniach naukowych, a nawet coraz częściej trafiają do debaty publicznej bez tego odium pesymizmu, albo gorzej – populizmy. Holoubek i Bajon już prawie tam są, powolutku wprowadzając w polski serial w poważną rozmowę o transformacji.

REKLAMA

Heweliusz - obsada:

  • Tomasz Schuchardt – Kaczkowski
  • Magdalena Różczka – Jolanta Ułasiewicz
  • Michał Żurawski – Binter
  • Borys Szyc – kapitan Ułasiewicz
  • Justyna Wasilewska – Kaczkowska
  • Jacek Koman – mec. Ignacy Budzisz
  • Konrad Eleryk – Wiktor Skirmuntt
  • Michalina Łabacz – Jadwiga Skirmuntt
  • Magdalena Zawadzka – matka Bintera
  • Jan Englert – ojciec Bintera
  • Anna Dereszowska – Zylbern
  • Andrzej Konopka – Kubara
  • Mirosław Zbrojewicz – Kurzak, kapitan portu
  • Dominika Kluźniak – Zaborek
  • Piotr Rogucki – Szwedes
  • Łukasz Lewandowski – Krzypczyński
  • Dariusz Chojnacki – Karpiel
  • Jacek Beler – Lemański
  • Marcin Jan Januszkiewicz – Ferenc
  • Mateusz Górski – Zajdel
  • Piotr Lukaszczyk – Korczyński
  • Julian Świeżewski – kurier wojskowy
  • Mirosław Kropielnicki – Kosiorek
  • Magdalena Osińska – stewardessa Ola
  • Joachim Lamża – Sulik
  • Michał Pawlik – Zawadzki
  • Mia Goti – Aga
REKLAMA
Konrad Chwast
05.11.2025 06:02
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
14:32
Jak zatonął Heweliusz? Prawdziwa historia stoi za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:00+01:00
12:49
Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data
Aktualizacja: 2025-11-03T12:49:49+01:00
11:46
Czy Breaking Bad dostanie jeszcze jeden serial? Trzymam kciuki
Aktualizacja: 2025-11-03T11:46:59+01:00
9:47
Palikot chciałby zrobić film o sobie. Fantazjuje o De Niro w roli głównej
Aktualizacja: 2025-11-03T09:47:01+01:00
9:08
Millie Bobby Brown złożyła pozew. Oskarża swojego ojca ze Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-03T09:08:58+01:00
19:55
Najlepszy dreszczowiec, który zniknął z Netfliksa, obejrzysz teraz za darmo
Aktualizacja: 2025-11-02T19:55:31+01:00
14:16
Twórca Gliny: To była zamknięta sprawa, aż usłyszałem: siadaj i pisz
Aktualizacja: 2025-11-02T14:16:00+01:00
13:49
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2025-11-02T13:49:00+01:00
12:11
Książka "To" miała genialne okładki. Najlepsza z nich nie jest oczywista
Aktualizacja: 2025-11-02T12:11:00+01:00
11:06
Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-11-02T11:06:00+01:00
10:09
Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-11-02T10:09:39+01:00
9:02
Film sci-fi podbija HBO Max. Widzowie kochają go i nienawidzą
Aktualizacja: 2025-11-02T09:02:00+01:00
8:00
Netflix przygotował adaptację klasyki literatury grozy, jakiej jeszcze nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-11-02T08:00:00+01:00
15:22
Dziwaczny thriller Chmielarza mnie pochłonął. Nie mogłam przestać
Aktualizacja: 2025-11-01T15:22:00+01:00
13:01
Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6
Aktualizacja: 2025-11-01T13:01:00+01:00
11:15
Nie tylko Daredevil i Agenci TARCZY. Które stare Marvele powinny wrócić do MCU?
Aktualizacja: 2025-11-01T11:15:00+01:00
10:29
Netflix dodał aż 25 filmów do swojej oferty. Jest co oglądać
Aktualizacja: 2025-11-01T10:29:00+01:00
9:48
HBO Max - co obejrzeć w weekend? Nowości (nie tylko horrory)
Aktualizacja: 2025-11-01T09:48:00+01:00
9:33
Oni odeszli w 2025 r. Pożegnaliśmy polskich i zagranicznych artystów
Aktualizacja: 2025-11-01T09:33:00+01:00
8:33
Na Disney+ nie ma mocnych na kryminały. Ale nowa adaptacja gry z nimi walczy
Aktualizacja: 2025-11-01T08:33:00+01:00
7:51
Diabelsko dobry serial powrócił na Prime Video. Z miejsca stał się hitem
Aktualizacja: 2025-11-01T07:51:00+01:00
19:24
To: Witajcie w Derry - o co chodzi w niepokojącej czołówce? Twórca wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-31T19:24:51+01:00
18:01
To najważniejsza komedia 2025 roku. Twój prywaciarz da ci po niej podwyżkę
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:00+01:00
17:15
Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostanie spin-off... ale nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-31T17:15:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA