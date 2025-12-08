Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Zwycięzca plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025 został wyłoniony. Internauci wybierali spośród finałowej piętnastki. Które słowo zdobyło nagrodę?
Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku za każdym razem wzbudza sporo emocji. W poprzednich latach, od 2016 r., wyróżniono takie słowa jak: sztos, XD, dzban, alternatywka, śpiulkolot, essa, rel, natomiast w 2024 r. na szczycie podium znalazła się sigma - określenie osoby pewnej siebie i odnoszącej sukcesy, którą można podziwiać. Jakie słowo z 2025 r. znalazło się w gronie zwycięzców? Mamy odpowiedź.
Młodzieżowe Słowo Roku 2025: jest zwycięzca
W tym roku Młodzieżowym Słowem Roku zostało wyrażenie "szponcić". Dziś może być używane z dezaprobatą albo z podziwem. W pierwszym przypadku oznacza szkodzenie, robienie czegoś niewłaściwego czy cwaniaczenie, natomiast w pozytywnym znaczeniu słowem "szponcić" można określić robienie czegoś ciekawe, szalonego albo nawet flirtowanie.
Często używa się go również w kontekście kombinowania czy knucia intrygi i to znaczenie pochodzi z gwary miejskiej i przestępczego języka. Sam "szpont" może oznaczać natomiast zamieszanie, trik czy błąd.
W finale słowo "szponcić" walczyło z takimi kandydatami jak:
- 67
- brainrot
- bro
- fr
- freaky
- GOAT
- klasa
- lowkey
- OKPA
- skibidi
- slay
- szacun
- szponcić/szpont
- tuff
- twin