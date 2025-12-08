Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki

Zwycięzca plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025 został wyłoniony. Internauci wybierali spośród finałowej piętnastki. Które słowo zdobyło nagrodę?

Anna Bortniak
mlodziezowe slowo roku 2025 wyniki kto wygral szponcic
REKLAMA

Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku za każdym razem wzbudza sporo emocji. W poprzednich latach, od 2016 r., wyróżniono takie słowa jak: sztos, XD, dzban, alternatywka, śpiulkolot, essa, rel, natomiast w 2024 r. na szczycie podium znalazła się sigma - określenie osoby pewnej siebie i odnoszącej sukcesy, którą można podziwiać. Jakie słowo z 2025 r. znalazło się w gronie zwycięzców? Mamy odpowiedź.

REKLAMA

Młodzieżowe Słowo Roku 2025: jest zwycięzca

W tym roku Młodzieżowym Słowem Roku zostało wyrażenie "szponcić". Dziś może być używane z dezaprobatą albo z podziwem. W pierwszym przypadku oznacza szkodzenie, robienie czegoś niewłaściwego czy cwaniaczenie, natomiast w pozytywnym znaczeniu słowem "szponcić" można określić robienie czegoś ciekawe, szalonego albo nawet flirtowanie.

Często używa się go również w kontekście kombinowania czy knucia intrygi i to znaczenie pochodzi z gwary miejskiej i przestępczego języka. Sam "szpont" może oznaczać natomiast zamieszanie, trik czy błąd.

W finale słowo "szponcić" walczyło z takimi kandydatami jak:

  • 67
  • brainrot
  • bro
  • fr
  • freaky
  • GOAT
  • klasa
  • lowkey
  • OKPA
  • skibidi
  • slay
  • szacun
  • szponcić/szpont
  • tuff
  • twin
REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
08.12.2025 14:18
Tagi: Młodzieżowe Słowo Roku
Najnowsze
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA