Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki

Ładowanie...

Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku za każdym razem wzbudza sporo emocji. W poprzednich latach, od 2016 r., wyróżniono takie słowa jak: sztos, XD, dzban, alternatywka, śpiulkolot, essa, rel, natomiast w 2024 r. na szczycie podium znalazła się sigma - określenie osoby pewnej siebie i odnoszącej sukcesy, którą można podziwiać. Jakie słowo z 2025 r. znalazło się w gronie zwycięzców? Mamy odpowiedź.

REKLAMA

Młodzieżowe Słowo Roku 2025: jest zwycięzca

W tym roku Młodzieżowym Słowem Roku zostało wyrażenie "szponcić". Dziś może być używane z dezaprobatą albo z podziwem. W pierwszym przypadku oznacza szkodzenie, robienie czegoś niewłaściwego czy cwaniaczenie, natomiast w pozytywnym znaczeniu słowem "szponcić" można określić robienie czegoś ciekawe, szalonego albo nawet flirtowanie.

Często używa się go również w kontekście kombinowania czy knucia intrygi i to znaczenie pochodzi z gwary miejskiej i przestępczego języka. Sam "szpont" może oznaczać natomiast zamieszanie, trik czy błąd.

W finale słowo "szponcić" walczyło z takimi kandydatami jak:

67

brainrot

bro

fr

freaky

GOAT

klasa

lowkey

OKPA

skibidi

slay

szacun

szponcić/szpont

tuff

twin

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 08.12.2025 14:18

Ładowanie...