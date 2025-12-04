Nocny agent wraca. 3. sezonu już zaraz na Netfliksie
Netflix ujawnił datę premiery 3. sezonu "Nocnego agenta", czyli jednego ze swoich największych hitów. Najnowsze odcinki produkcji uwielbianego serialu sensacyjnego zadebiutują na platformie właściwie już lada moment.
"Nocnego agenta" chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku warto wspomnieć, że jest to produkcja stworzona przez Shawna Ryana, która zadebiutowała na Netfliksie w marcu 2023 r. Serial podbił serca widzów właściwie natychmiast - w ciągu pierwszych 4 dni od daty premiery stał się najchętniej oglądanym serialem Netfliksa, a po upływie tygodnia streamingowy gigant dał już zielone światło na 2. sezon.
Było to dosyć ryzykowne posunięcie, ponieważ o tyle, o ile premierowa odsłona w całości opierała się na powieści Matthew Quirka, tak 2. sezon był napisany od podstaw. Podobnie będzie również z sezonem 3. Biorąc pod uwagę, jaki spektakularny sukces zaliczyła druga odsłona, o kolejną nie ma się o co martwić. Widzowie z pewnością wyczekują już nowych odcinków, a te zadebiutują na Netfliksie już w zasadzie lada chwila.
Nocny agent, 3. sezon: kiedy premiera? Jest konkretna data
2. sezon "Nocnego agenta" zadebiutował 23 stycznia tego roku, czyli ponad 2 lata po debiucie premierowej odsłony. Tak duży odstęp czasu związany był ze strajkiem scenarzystów, który znacznie opóźnił premierę nowych odcinków. Teraz na szczęście twórcom już nic nie pokrzyżowało planów - Netflix oficjalnie ogłosił, że 3. sezon "Nocnego agenta" zadebiutuje 19 lutego 2026 r.
Ryan ujawnił, że w 3. sezonie Peter Sutherland grany przez Gabriela Basso będzie podróżował przez Stambuł, Meksyk, Waszyngton, Nowy Jork i Republikę Dominikany, co zwiastuje pełną emocji przygodę.
Peter zmaga się z niebezpiecznym spiskiem w sercu Białego Domu, z upartym reporterem z sensacyjnym cynkiem i mroczną przeszłością, podejrzanym o morderstwo, który próbuje oczyścić swoje imię, tajemniczym ojcem i synem, którzy zostawiają za sobą szlak ciał, starymi przyjaciółmi w niebezpieczeństwie, grupą znanych i nowych wrogów oraz nowym partnerem, który może być jego zbawieniem - albo zgubą
- powiedział showrunner.
Nocny agent, 3. sezon: obsada
W "Nocnym agencie", oprócz powracającego Basso, pojawią się również m.in:
- Genesis Rodriguez
- Stephen Moyer
- David Lyons
- Jennifer Morrison
- Callum Vinson
- Louis Herthum
- Albert Jones
- Ward Horton
- Fola Evans-Akingbola
- Amanda Warren
