Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi

„Co.Za.Radość” to jeden z tych przypadków świątecznych filmów, które zniechęciły krytyków, ale skradły serca widowni. Użytkownicy Prime Video piszą w social mediach, że to rozgrzewające, urocze, rodzinne kino, które ma szansę stać się wigilijnym klasykiem. Michelle Pfeiffer, Chloe Grace Moretz, Eva Longoria, Felicity Jones, Maude Apatow czy Jason Schwartzman w obsadzie dodatkowo podkręcają frajdę z seansu - przyjemna ekipa, nie ukrywam.



Subskrybenci wciąż chętnie sięgają po nowe odcinki serialu „Maxton Hall”, który... wcale nie jest paździerzem, choć plakat i zwiastun mogłyby to sugerować. Nieznacznie gorzej radzi sobie natomiast znakomity thriller Nicka Rowlanda, czyli „Ona jedzie z przodu” z Taronem Edgertonem - obraz, który na łamach Rozrywka Spider’s Web polecaliśmy już jakiś czas temu (i niezmiennie sugerujemy po niego sięgnąć). Na piątym miejscu plasuje się „Po polowaniu”, czyli film Luki Guadagnino, który spolaryzował publiczność i okazał się komercyjną porażką (wciąż, naszym zdaniem, wartą uwagi - bo to unikalna rzecz). Później mamy „Wybryk”, który najlepiej omijać szerokim łukiem, intrygujący „Zły zamiar” z Duchovnym, a listę zamyka... 1. sezon „Fallouta”. Widzowie odświeżają go sobie przed premierą 2. odsłony, którą dostaniemy już niedługo.

Prime Video - co obejrzeć?

Tymczasem najlepszą opcją na weekend jest tytuł z 1. miejsca, który bardzo szybko wspiął się na szczyt i zyskał sobie sympatię widzów i krytyków. Mowa o „The Mighty Nein”. Odbiorcy są raczej jednogłośni: to w zasadzie podręcznikowy przykład tego, jak z nerdowskiej sesji RPG robi się pełnoprawne, jakościowe i bardzo świadome telewizyjne fantasy.

Zaczęło się od Critical Role - kampanii Dungeons & Dragons prowadzonej przez grupę profesjonalnych aktorów głosowych (Laura Bailey, Liam O’Brien, Ashley Johnson, Travis Willingham, Sam Riegel, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Matthew Mercer). Najpierw były streamy z sesji, potem gigantyczny Kickstarter na animację z kampanii Vox Machina, który pobił rekordy platformy i doprowadził do powstania popularnego serialu „The Legend of Vox Machina” dla Prime Video.



Sukces „Vox Machiny” (krytyczny i komercyjny) zaowocował first-look dealem z Amazonem - umową, która zapewniła Critical Role zielone światło na kolejne projekty w świecie Exandrii. To właśnie w ramach tej umowy powstał nowy serial animowany oparty na drugiej kampanii.



I tym razem cała główna ekipa Critical Role gra swoje postacie z kampanii na ekranie. Do tego dochodzi imponująca lista gościnnych nazwisk: Lucy Liu, Mark Strong, Alan Cumming, Nathan Fillion, Anjelica Huston, Graham McTavish i wielu, wielu innych. Estetyka jest jednak wyraźnie inna niż w Vox Machinie: Titmouse rysuje tu bardziej „brutalistyczny”, inspirowany Europą Wschodnią świat. Akcja rozgrywa się ok. 20 lat po wydarzeniach „The Legend of Vox Machina”, ale na innym kontynencie - Wildemount - który stoi u progu wojny. Dwie potęgi, Imperium Dwendaliańskie i Dynastia Kryn, są w stanie zimnej wojny, która wkrótce może się zaognić. Główni bohaterowie zostają wplątani w masakrę, w której użyto zakazanej magii. Wrobieni i zmuszeni do ucieczki, muszą uratować pewną dziewczynę i odzyskać niebezpieczny artefakt.



Fani podkreślają, że tu naprawdę czuć „drużynę z sesji RPG”: każdy ma osobną historię, sekret i traumę, które bardzo szybko zaczynają wpływać na główny konflikt. Czego tu nie lubić?

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych:

The Mighty Nein Co.Za.Radość Maxton Hall Ona jedzie z przodu Po polowaniu Wybryk Zły zamiar Dwa światy - jedno życzenie Fachowiec Fallout

Michał Jarecki 06.12.2025 08:31

