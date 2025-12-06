Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max

Guillermo del Toro to reżyser wyjątkowy i zasługujący na uznanie - ta teza od dłuższego czasu utrzymuje się w branży filmowej. Słusznie, bo tak rzeczywiście jest. Choć obecnie meksykański artysta promuje swoją znakomitą adaptację powieści Mary Shelley, na szczytach oglądalności HBO Max znajdziemy "Kształt wody" - jeden z jego najlepszych i najbardziej docenionych filmów w karierze.

Adam Kudyba
ksztalt wody hbo max
REKLAMA

Meksykański reżyser dzięki swojej konsekwencji, pracy i pasji wyrósł na jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina. Jego filmografię wypełniają często tytuły z pogranicza gatunkowego mrocznej fantastyki, poświęcone jednostkom, które żyją w dość ponurej rzeczywistości. Najświeższym dowodem na maestrię del Toro jest "Frankenstein" stworzony dla Netfliksa. Reżyser wspaniale przeniósł słynną historię spisaną przez Shelley na duży ekran, tchnął w nią nowe życie i doprawił osobistym sznytem. Niemal 10 lat przed sukcesem tej produkcji Guillermo del Toro wydał na świat inny film, który przez wielu jest uznawany za jedno z jego najlepszych dzieł.

REKLAMA

Kształt wody - fantasy dla dorosłych od Guillermo del Toro

Główną bohaterką filmu jest Elisa Esposito (Sally Hawkins) - niema sprzątaczka pracująca w tajnym, rządowym centrum badawczym położonym w Baltimore lat 60. XX wieku. Prowadzi dość monotonne życie - spotyka się jedynie z koleżanką z pracy Zeldą (Octavia Spencer) oraz z homoseksualnym sąsiadem Gilesem (Richard Jenkins). Pewnego dnia do laboratorium zostaje przywiezione tajemnicze stworzenie - humanoidalny płaz. Elisa potajemnie się z nim zaprzyjaźnia, a gdy dowiaduje się o wojskowych planach względem istoty, decyduje się pomóc mu w ucieczce.

"Kształt wody" został bardzo intensywnie obsypany nominacjami. Łącznie uzyskał ich aż 13, co finalnie przełożyło się na cztery nagrody: za najlepszy film, reżyserię, muzykę oraz scenografię. Prawdę powiedziawszy, żadne z tych wyróżnień nie jest na próżno. Historia opowiadana przez del Toro jest osadzona w burzliwym okresie w historii Stanów Zjednoczonych - mowa tu nie tylko o napięciu związanym z zimną wojną, ale również o tym, co się działo wewnątrz społeczeństwa - dyskryminacja na tle płciowym, seksualnym. Świat zaprezentowany w "Kształcie wody" nie jest przyjazny i nie idzie w dobrą stronę, ale del Toro ma w sobie okruszki wiary w niektórych bohaterów - zwłaszcza w Elisę, którą z człekokształtną istotą zaczyna łączyć silna więź.

Choć kobieta nie wypowiada ani jednego słowa, wszystko inne: gesty, spojrzenia, tego typu detale, uwiarygadniają jej nieśmiałość, buzujące wewnątrz niej uczucia. Film del Toro to baśń dla dorosłych, która choć ma w sobie wiele mroku, potrafi autentycznie wzruszyć i wywołać ciepło na sercu. To z jednej strony dzieło o wizualnym rozmachu i silnym klimacie fantasy, z drugiej - dużo tu wrażliwości i emocjonalności. Główny ciężar opowieści spadł na odtwórczynię roli Elisy, Sally Hawkins. Nie wiem, z jakiej paki aktorka nie dostała Oscara za swoją kreację, wiem natomiast, że zasłużyła na to wyróżnienie. Jej doskonałe zdolności udowadniają, że do przekazania prawdziwych emocji nie potrzeba słów. Nieźle spełnia się również pozostała część obsady: Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, czy wcielający się w podłego Stricklanda Michael Shannon - każde spełnia swoje zadanie na ponadprzeciętnym poziomie.

"Kształt wody" to zdecydowanie jeden z najważniejszych tytułów w dorobku Guillermo del Toro. Meksykański reżyser z pewnością jeszcze nieraz nas zaskoczy, ale i tak ma już miejsce w filmowej ekstraklasie.

"Kształt wody" jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
06.12.2025 11:57
Tagi: FantasyGuillermo del ToroHBO Max
Najnowsze
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
14:39
W stronę strachu, światła i krewetek – Dagmara Brodziak opowiada o filmie Camper
Aktualizacja: 2025-12-03T14:39:46+01:00
13:47
Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-12-03T13:47:02+01:00
13:15
Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?
Aktualizacja: 2025-12-03T13:15:00+01:00
12:38
Niby człowiek nie chce, ale ogląda. Oceniam Eksperyment: Odsiadka
Aktualizacja: 2025-12-03T12:38:50+01:00
9:22
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia
Aktualizacja: 2025-12-03T09:22:00+01:00
9:05
Tarantino skrytykował genialnego aktora. Krew mnie zalała
Aktualizacja: 2025-12-03T09:05:00+01:00
20:15
Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
Aktualizacja: 2025-12-02T20:15:00+01:00
18:19
Zamach na papieża lada chwila na Netfliksie. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-02T18:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA