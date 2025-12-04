REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi

„The Mighty Nein” okazało się kolejną świetną animacją fantasy od Prime Video. Produkcja emitowana jest co tydzień, kiedy więc możemy spodziewać się kolejnych odcinków?

Konrad Chwast
mighy nein prime video kiedy odcinki
REKLAMA

Serial „The Mighty Nein” niespodziewanie podbił serwis Amazona. Co prawda można było podejrzewać, że nowość Prime Video będzie cieszyła się sporą popularnością po niekwestionowanym sukcesie „Vox Machiny”, ale to miłe zaskoczenie. Produkcja od dłuższego czasu utrzymuje się na 1. miejscu listy najpopularniejszych seriali platformy i nic nie wskazuje na to, aby mogła szybko z niej spaść. No, 2. sezon „Fallouta” pewnie to zmieni.

REKLAMA

The Mighty Nein – kiedy kolejne odcinki i ile ich w sumie będzie?

Produkcja Prime Video udostępniana jest widzom, co tydzień. Produkcja wystartowała 19 listopada 2025 roku i będzie liczyć aż 8 odcinków. Jest to serial wyjątkowo długi. Mimo relatywnie niewielkiej liczby epizodów, każdy z nich trwa ponad 40 minut. Dla porównania „Legenda Vox Machiny”  miała niby 12 epizodów na sezon, ale liczyły one trochę ponad 20 minut.

Harmonogram The Mighty Nein:

  • Odcinek 1. Mote of Possibility – 19.11
  • Odcinek 2. Who Will You Be? – 19.11
  • Odcinek 3. The Fletching & Moondrop Traveling Carnival of Curiosities – 19.11
  • Odcinek 4. The Mighty Nein – 26.11
  • Odcinek 5. Little Spark – 3.12
  • Odcinek 6. Many Gifts – 10.12
  • Odcinek 7. Belonging – 17.12
  • Odcinek 8. The Zadash Job – 22.12

Co to w ogóle jest The Mighty Nein?

Czytaj także: Prime Video dowiózł spektakularny serial fantasy. Nie wierzę, że się udało

Przypomnijmy, że „The Mighty Nein” to produkcja stworzona dla platformy Prime Video, ale jej współtwórcami są ludzie z Critical Role, czyli ekipy grającej w gry fabularne transmitowane na żywo. Początkowo grupa znajomych (akurat tak się złożyło, że aktorów głosowych) grała w Dungeons & Dragons, ale szybko ich mały biznesik zmienił się w wielkie przedsięwzięcie. Sesje RPG tworzone przez nich są śledzone przez miliony graczy na całym świecie, a fabuły ich przygód stały się podstawą scenariuszy 2 seriali „Legendy Vox Machiny” i właśnie „The Mighty Nein”.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
Konrad Chwast
04.12.2025 18:05
Tagi: FantasyPrime Video
Najnowsze
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezonu już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
14:39
W stronę strachu, światła i krewetek – Dagmara Brodziak opowiada o filmie Camper
Aktualizacja: 2025-12-03T14:39:46+01:00
13:47
Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-12-03T13:47:02+01:00
13:15
Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?
Aktualizacja: 2025-12-03T13:15:00+01:00
12:38
Niby człowiek nie chce, ale ogląda. Oceniam Eksperyment: Odsiadka
Aktualizacja: 2025-12-03T12:38:50+01:00
9:22
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia
Aktualizacja: 2025-12-03T09:22:00+01:00
9:05
Tarantino skrytykował genialnego aktora. Krew mnie zalała
Aktualizacja: 2025-12-03T09:05:00+01:00
20:15
Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
Aktualizacja: 2025-12-02T20:15:00+01:00
18:19
Zamach na papieża lada chwila na Netfliksie. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-02T18:19:00+01:00
17:31
Prime Video dowiózł spektakularny serial fantasy. Nie wierzę, że się udało
Aktualizacja: 2025-12-02T17:31:54+01:00
16:00
Troll 2 Netfliksa ma nieświeży oddech. Może już wystarczy?
Aktualizacja: 2025-12-02T16:00:00+01:00
14:44
Mój ulubiony polski serial dostał kontynuację. Muszę odwołać plany
Aktualizacja: 2025-12-02T14:44:51+01:00
13:33
Czy Eddie wróci do Stranger Things? Okrutna teoria zdradza finał
Aktualizacja: 2025-12-02T13:33:50+01:00
12:20
Netflix po cichu wyrzucił ważną funkcję. Będzie jej brakować
Aktualizacja: 2025-12-02T12:20:47+01:00
11:15
Są pierwsze opinie o Avatarze 3. "Najlepsza część trylogii"
Aktualizacja: 2025-12-02T11:15:16+01:00
10:48
Kim jest Pan Coto ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-02T10:48:12+01:00
9:43
Netflix wrzuca stand-up najpopularniejszego polskiego komika. Bez cenzury
Aktualizacja: 2025-12-02T09:43:53+01:00
9:35
To: Witajcie w Derry robi cięcie. To koniec najlepszej teorii o klaunie
Aktualizacja: 2025-12-02T09:35:50+01:00
19:15
Czy "Norymberga" trzyma się faktów? Odpowiedź jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:00+01:00
17:33
Jedna scena w Stranger Things 5 wyjątkowo poruszyła widzów. Mnie też
Aktualizacja: 2025-12-01T17:33:00+01:00
16:57
Kto umrze w finale Stranger Things. 4 bohaterów nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2025-12-01T16:57:00+01:00
15:32
Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela
Aktualizacja: 2025-12-01T15:32:14+01:00
14:00
Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki
Aktualizacja: 2025-12-01T14:00:27+01:00
13:22
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów
Aktualizacja: 2025-12-01T13:22:29+01:00
11:57
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane
Aktualizacja: 2025-12-01T11:57:02+01:00
11:06
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo
Aktualizacja: 2025-12-01T11:06:36+01:00
9:14
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów
Aktualizacja: 2025-12-01T09:14:02+01:00
8:33
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-01T08:33:40+01:00
14:20
Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League
Aktualizacja: 2025-11-30T14:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA