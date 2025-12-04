Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi

Ładowanie...

Serial „The Mighty Nein” niespodziewanie podbił serwis Amazona. Co prawda można było podejrzewać, że nowość Prime Video będzie cieszyła się sporą popularnością po niekwestionowanym sukcesie „Vox Machiny”, ale to miłe zaskoczenie. Produkcja od dłuższego czasu utrzymuje się na 1. miejscu listy najpopularniejszych seriali platformy i nic nie wskazuje na to, aby mogła szybko z niej spaść. No, 2. sezon „Fallouta” pewnie to zmieni.

The Mighty Nein – kiedy kolejne odcinki i ile ich w sumie będzie?

Produkcja Prime Video udostępniana jest widzom, co tydzień. Produkcja wystartowała 19 listopada 2025 roku i będzie liczyć aż 8 odcinków. Jest to serial wyjątkowo długi. Mimo relatywnie niewielkiej liczby epizodów, każdy z nich trwa ponad 40 minut. Dla porównania „Legenda Vox Machiny” miała niby 12 epizodów na sezon, ale liczyły one trochę ponad 20 minut.

Harmonogram The Mighty Nein:

Odcinek 1. Mote of Possibility – 19.11

Odcinek 2. Who Will You Be? – 19.11

Odcinek 3. The Fletching & Moondrop Traveling Carnival of Curiosities – 19.11

Odcinek 4. The Mighty Nein – 26.11

Odcinek 5. Little Spark – 3.12

Odcinek 6. Many Gifts – 10.12

Odcinek 7. Belonging – 17.12

Odcinek 8. The Zadash Job – 22.12

Co to w ogóle jest The Mighty Nein?

Przypomnijmy, że „The Mighty Nein” to produkcja stworzona dla platformy Prime Video, ale jej współtwórcami są ludzie z Critical Role, czyli ekipy grającej w gry fabularne transmitowane na żywo. Początkowo grupa znajomych (akurat tak się złożyło, że aktorów głosowych) grała w Dungeons & Dragons, ale szybko ich mały biznesik zmienił się w wielkie przedsięwzięcie. Sesje RPG tworzone przez nich są śledzone przez miliony graczy na całym świecie, a fabuły ich przygód stały się podstawą scenariuszy 2 seriali „Legendy Vox Machiny” i właśnie „The Mighty Nein”.

Konrad Chwast 04.12.2025 18:05

