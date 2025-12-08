Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Telewizja Polska uruchomiła całodobowe kanały swoich hitów - seriali "Barwy szczęścia" i "Klan". Od teraz widzowie będą mogli oglądać wybrane odcinki za pośrednictwem specjalnych tematycznych bloków w serwisie TVP VOD.
Telenowele "Barwy szczęścia" i "Klan" dostały swoje personalizowane kanały typu FAST. Dziś, 8 grudnia, pojawiły się one w serwisie TVP VOD. Jest to odpowiedź Telewizji Polskiej na oczekiwania swoich widzów, którzy będą mogli wrócić do uwielbianych historii swoich bohaterów, które są oglądane na potęgę - według informacji TVP, "Barwy szczęścia" ogląda średnio ponad 1,5 mln widzów, a podczas emisji "Klanu" przed telewizorami zasiada ponad 1 mln osób.
Barwy szczęścia i Klan - kanały FAST w TVP VOD
Na kanale "Barwy szczęścia" po raz pierwszy będzie można obejrzeć pierwsze 781 odcinków online. Kanał będzie składał się z kilku bloków tematycznych, które będą dotyczyły różnych wątków serialu o mieszkańcach osiedla Pod Sosnami. Skupią się one na uczuciowych perypetiach bohaterów, kultowych odcinkach z czasów największej popularności produkcji, a także na gościnnych występach oraz epizodach przypominających tych, którzy nie występują już w serialu.
Kanał "Klan", poświęcony najdłużej emitowanej polskiej telenoweli, będzie natomiast oferował bloki, które skupią się na życiu rodziny Lubiczów. Pokazane zostaną zarówno lżejsze wątki, jak i pierwsze odcinki produkcji. Widzowie będą mogli również powspominać bohaterów, którzy zniknęli z serialu oraz przypomnieć sobie gościnne występy i epizodyczne role popularnych aktorów i aktorek.
Oprócz kanałów "Barwy szczęścia" i "Klan" Telewizja Polska uruchomiła także kanał FAST "Na dobre i na złe" oraz "Kryminały", gdzie prym wiedzie "Ojciec Mateusz" i "Komisarz Alex", a także takie produkcje jak "Profilerka", "Erynie", "Krucjata", "Kapitan Sowa na tropie" czy "07 zgłoś się".
Barwy szczęścia - ramówka
Dni robocze (od poniedziałku do piątku):
- 06:00-11:00: "Barwy Zacisznej" - 12 losowych odcinków niepublikowanych w TVP VOD
- 11:00-12:40: "Tak to się zaczęło" - 4 odcinki w kolejności emisji od pierwszego
- 12:40-17:40: "Barwy miłości" - 12 odcinków o uczuciowych relacjach bohaterów serialu
- 17:40-19:20: "Tak to się zaczęło" - powtórki 4 odcinków bloku porannego z pierwszymi epizodami serialu
- 19:20-23:55: "Barwy sprzed dekady" - odcinki z lat 2010–2015
- 23:55-05:20: "Noc na osiedlu Pod Sosnami" - powtórki 13 losowych odcinków z danego dnia
Weekend (sobota i niedziela):
- 06:00-08:00: "Barwy na śniadanie" - 5 odcinków lżejszych wątków serialu
- 08:00-12:10: "Tak to się zaczęło" - powtórki 10 pierwszych odcinków serialu z dni powszednich
- 12:10-16:20: "Barwy dorastania" - 10 odcinków, w których dorośli dziś aktorzy byli jeszcze dziećmi
- 16:20-20:30": "Tak to się zaczęło" - powtórki kolejnych 10 pierwszych odcinków serialu z dni powszednich
- 20:30-23:50: "Barwy, których już nie ma" - 8 odcinków przypominających postacie, które zniknęły z serialu na przestrzeni lat oraz role epizodyczne popularnych aktorów
- 23:50-05:40: "Noc na osiedlu Pod Sosnami" - powtórki 14 losowych odcinków z danego dnia
Klan - ramówka
Dni robocze (od poniedziałku do piątku):
- 06:00-11:00: "Poranki z Klanem" - 12 odcinków z lżejszymi wątkami
- 11:00-12:40: "Tak to się zaczęło" - 4 odcinki w kolejności emisji od pierwszego
- 12:40-17:40: "Miłość na Sadybie" - 12 odcinków poruszających wątki miłosne
- 17:40-19:20: "Tak to się zaczęło" - powtórka 4 odcinków bloku porannego z pierwszymi odcinkami seriali
- 19:20-23:55: "20 lat temu" - 11 odcinków z okresu największej popularności "Klanu"
- 23:55-05:20: "Noc z Lubiczami" - powtórka 13 losowych odcinków z danego dnia
Weekend (sobota i niedziela):
- 06:00-08:05: "Rodzinne śniadanie" - 5 odcinków prezentujących rodzinną stronę serialu
- 08:05-12:15: "Tak to się zaczęło" - powtórki 10 pierwszych odcinków serialu z dni powszednich
- 12:15-16:25: "Nowe pokolenie na Sadybie" - 10 odcinków, gdy dorośli dziś aktorzy byli jeszcze dziećmi
- 16:25-20:35: "Tak to się zaczęło" - powtórki kolejnych 10 pierwszych odcinków serialu z dni powszednich
- 20:35-22:15: "Wspomnienia z Sadyby" - 4 odcinki przypominające historie bohaterów, których nie ma już w serialu oraz gościnne występy
- 22:15-05:20: "Noc z Lubiczami" - powtórka 17 losowych odcinków z całego tygodnia