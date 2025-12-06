Logo
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku

Apple TV pokazał finałowy odcinek serialu "Ostatnia rubież". Najnowszy thriller akcji zachwycił subskrybentów serwisu i z pewnością trudno będzie się im z nim pożegnać.

Anna Bortniak
ostatnia rubiez finalowy odcinek apple tv serial
"Ostatnia rubież" to thriller stworzony przez Jona Bokenkampa i Richarda D'Ovidio, który zadebiutował na początku października tego roku. Jest to produkcja od Apple TV, a zatem można było przypuszczać, że serwis przygotował dla swoich subskrybentów coś nieprzeciętnego. I tak też się stało - produkcja tak zachwyciła widzów, że w mediach społecznościowych przekonywali oni, że serial jest szczytowym osiągnięciem telewizji.

Skupia się on na marszałku federalnym Franku Remnicku (w tej roli Jason Clarke), który ściga zbiegłych więźniów po katastrofie samolotu transportowego na odległej Alasce. Niedługo później zaczyna podejrzewać, że ​​całe to tragiczne zdarzenie było po prostu celowe i jest częścią większego planu. Może on być ogromnym zagrożeniem dla miejscowości, którą chroni właśnie Frank.

Ostatnia rubież: finał serialu Apple TV

Nadszedł najgorszy moment dla fanów serialu "Ostatnia rubież". W piątek zadebiutował bowiem finałowy, 10. odcinek 1. sezonu, co oznacza, że z produkcją trzeba będzie się pożegnać. A przynajmniej na jakiś czas.

Apple TV oficjalnie nie przedłużył serialu "Ostatnia rubież" na 2. sezon, natomiast można przypuszczać, że serwis nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Niektóre wątki fabularne nie zostały bowiem zamknięte i proszą się o kontynuację. A jest ona całkiem prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że produkcja przez tygodnie utrzymywała się na wysokim miejscu w zestawieniu najpopularniejszych tytułów (obecnie jest na 2. pozycji, prześcignął ją tylko "Pluribus").

Wychodzi na to, że fani "Ostatniej rubieży" na oficjalną decyzję serwisu będą musieli jeszcze chwilę zaczekać. Apple zazwyczaj publikuje takie ogłoszenia już po finale danej produkcji, a w związku z tym, że ostatni odcinek 1. sezonu serialu zadebiutował dopiero w piątek, 5 grudnia, platforma ma jeszcze czas, by zaskoczyć widzów. Miejmy nadzieję, że pozytywnie.

Anna Bortniak
06.12.2025 11:32
Tagi: Apple TVThrillery
