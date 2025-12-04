Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent

Ładowanie...

A jednak da się w interesujący sposób nakręcić świąteczną komedię romantyczną i wychodzi na to, że wcale dużo nie trzeba. Nawet jeśli wciąż opiera się na dobrze znanych schematach. "Miłość w prezencie" to idealny przykład na to, że można odświeżyć wykorzystywane już wcześniej motywy i zrealizować produkcję, na której będzie można po prostu dobrze się bawić. A jeśli chodzi o świąteczne tytuły Netfliksa, to jest już połowa sukcesu.

Miłość w prezencie - recenzja świątecznego filmu Netfliksa

W filmie "Miłość w prezencie" poznajemy Taylor Jacobson (Alexandra Breckenridge), byłą wokalistkę zespołu Krzyczące Kociaki, która właśnie straciła pracę w ciastkarni. Mimo że już wcześniej ledwo wiązała koniec z końcem, to teraz jest jeszcze gorzej - jej córka Zoey (Madison MacIsaac) dostała się do Sun Peaks Snowboard Academy, jednak czynsz jest bardzo kosztowny. Taylor nie chce jednak zawieść Zoey i postanawia zapisać ją do szkoły snowboardowej, rozglądając się jednocześnie za nową pracą.

Przypadkiem dowiaduje się, że Sun Peaks poszukuje Świętego Mikołaja. I kiedy już ma zrezygnować z tej propozycji i szukać dalej, okazuje się, że pracownicy ośrodka snowboardowego otrzymują nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również zniżkę na opłaty w Sun Peaks Snowboard Academy. To rozwiązałoby wszystkie problemy Taylor - miałaby dobrze płatną pracę, dzięki której mogłaby pokryć koszty pobytu Zoey w wymarzonej szkole.

Alexandra Breckenridge jako Taylor i Ryan Eggold jako Matthew. Fot. Netflix

W związku z tym postanawia dorobić sobie brzuszek i pucołowate policzki, przybiera imię Hugh Mann i udaje się na rozmowę o pracę. Na miejscu czeka ją spore zaskoczenie - okazuje się, że obiekt należy do zamożnej rodziny Layne'ów, a jego menadżerem jest Matthew Layne (Ryan Eggold). Taylor miała okazję go poznać w sklepie z winylami, gdzie okazało się w dodatku, że jest on fanem Krzyczących Kociaków. Matthew próbuje zbliżyć się do Taylor, jednak ona nie zamierza nawiązywać z nim relacji. Szczególnie teraz, kiedy będzie musiała być bardzo ostrożna, by Matthew przypadkiem nie odkrył jej prawdziwej tożsamości.

Początek wygląda jak najbardziej typowy film Hallmarku, który zwiastuje nudę i spore ilości sztucznego śniegu. Jednak główna bohaterka, która jest początkowo mdła i przezroczysta, zaczyna nabierać rumieńców. Najlepsza zabawa zaczyna się, gdy decyduje się wskoczyć w strój Świętego Mikołaja, obniżyć trochę ton głosu i odbębnić swoją robotę. A przy okazji zaszczepić w dzieciach trochę pragmatyzmu i uchronić rodziców przed dużymi wydatkami. W końcu ona sama najlepiej wie, jak to jest nie mieć pieniędzy.

Ryan Eggold jako Matthew i Alexandra Breckenridge jako Hugh Mann. Fot. Netflix

Oprócz tego produkcja skupia się również na relacji Taylor z Matthew, który usilnie stara się ją poderwać, a ona konsekwentnie go odpycha, a także na samym Matthew. Menadżer Sun Peaks jest raczej typem buntownika, który nie do końca odnajduje się w rodzinnym biznesie. Dodatkowo pojawia się również wątek Zoey, która jest przez swoje rówieśniczki prześladowania w związku z problemami finansowymi, a także świetna historia sabotażystki Natashy (Tia Mowry). Wszystko to składa się na przyjemny w odbiorze film świąteczny, który smakuje jak świąteczny cukierek prosto z choinki, a nie kompot z suszu (przepraszam wszystkim fanów kompotu z suszu).

"Miłość w prezencie" to na pewno nie jest odkrycie roku i korzysta z dobrze znanych zabiegów, które wykorzystuje się w świątecznych produkcjach. Pokazuje jednak, że można zebrać te wszystkie elementy, co nieco poprzestawiać i stworzyć coś bardzo miłego dla oka i serducha.

Anna Bortniak 04.12.2025 15:25

