Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka

Ładowanie...

Od dziś Netflix może święcić kolejny sukces - do oferty serwisu trafił "Jay Kelly", film w reżyserii Noaha Baumbacha. Produkcja, pokazana wcześniej na festiwalu w Wenecji, nareszcie trafiła do szerokiej dystrybucji i mogą ją oglądać subskrybenci z całego świata. Zwłaszcza fani George'a Clooneya powinni być zadowoleni - aktor daje tu z siebie wiele, a w samym filmie nie brakuje odniesienia do jego dorobku.

REKLAMA

Niby Jay Kelly, ale też George Clooney. Film puszcza oczko do fanów aktora

Tytułowy bohater, Jay Kelly (George Clooney) właśnie skończył zdjęcia do swojego najnowszego filmu. Jest gwiazdorem, jednym z najlepszych w swoim fachu. Postanawia spróbować spędzić trochę czasu z córką Daisy (Grace Edwards), jednak okazuje się, że wybiera się z przyjaciółmi w ona podróż do Europy, Jay spontanicznie dezorganizuje swój grafik, by ruszyć śladami swojej córki. Wraz z oddanym menadżerem i przyjacielem Ronem (Adam Sandler) rusza w podróż, która na dobre przedefiniuje ich relacje, ale stanie się również polem do refleksji nad własnymi życiami i temu, co dla nich poświęcili.

"Jay Kelly" spełnia się na wielu polach - w tym jako swego rodzaju komentarz do tego, jak wygląda kariera gwiazdy Hollywood i ile trzeba poświęcić, by dostać się na szczyt. George Clooney niewątpliwie przeszedł drogę do tego, by obecnie cieszyć się statusem jednego z najsłynniejszych aktorów współczesnego filmu. W jednej z ostatnich scen filmu "Jay Kelly" tytułowy bohater, wraz z Ronem siedzi na sali festiwalowej. Jako, że właśnie ma miejsce benefis Kelly'ego i upamiętnienie jego artystycznego dorobku, organizatorzy wydarzenia prezentują zgromadzonym montaż scen z filmów, będących dowodami na wielkość nagradzanego aktora. Sceny, które widzimy, nie są stworzone specjalnie na potrzeby filmu Netfliksa - to rzeczywiste fragmenty z filmów, w których występował odtwórca głównej roli, George Clooney. Na ekranie widzimy zmontowane fragmenty produkcji z udziałem aktora z najróżniejszych momentów jego kariery.

Oto niektóre filmy, których fragmenty są pokazane w "Jay Kelly":

Od zmierzchu do świtu (1996)

Cienka czerwona linia (1998)

Złoto pustyni (1999)

Ocean's Twelve (2004)

Good Night and Good Luck (2005)

Co więcej, Clooney miał nie mieć pojęcia, co go czeka, w momencie, gdy usiadł w sali kinowej, by nakręcić ostatnią scenę filmu. Moment wzruszenia Kelly'ego w filmie staje się zatem momentem wzruszenia samego Clooneya, któremu tak naprawdę pokazano przed oczami jego karierę, dorobek, ale co najważniejsze - jego życie. Można stwierdzić, że rola w "Jayu Kellym" miała dla niego wymiar autobiograficzny - może dlatego ta kreacja jest tak dobra.

REKLAMA

Więcej o Netfliksie przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 05.12.2025 15:54

Ładowanie...