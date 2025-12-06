Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu

Ładowanie...

HBO Max w pierwszej połowie grudnia nie ma dla was wielu nowym oryginalnych produkcji. Nie oznacza to jednak, że w jej bibliotece nie ma żadnych istotnych zmian – wręcz przeciwnie. Przede wszystkim posiadacze abonamentu będą mogli cieszyć się z kilku filmowych perełek. Do końca powoli zmierzają również popularne seriale, które – jak to HBO Max ma w zwyczaju – pojawiają się w serwisie co tydzień. Słowem: jest, co oglądać.

REKLAMA

HBO Max – co warto obejrzeć w weekend?

REKLAMA

Krzesła

Tytuł serialu: Krzesła

Lata emisji: 2025–

Liczba sezonów: 1 (na razie)

Liczba odcinków 8

Twórcy: Andrew Deyoung, Zach Kanin, Tim Robinson

Aktorzy: Tim Robinson, Sophia Lillis, Lake Bell, Will Price

Ostatniego dnia listopada dobiegł końca jeden z najlepszych seriali tego roku. „Krzesła” to historia pokręcona, dziwaczna, psychodeliczna – można by powiedzieć. A jednocześnie tak bardzo ludzka, przejmująca i smutna, że pewne jest, iż znajdzie się wśród najlepszych seriali tego roku. Fakt, że serial właśnie zakończył bieg, niech będzie dla was zachętą do obejrzenia. To tylko 8 odcinków, wszystkie w serwisie no i 2. sezon chwilę temu został zapowiedziany. Oglądajcie i nie wierzcie w złe oceny.

To: Witajcie w Derry

Tytuł serialu: TO: Witajcie w Derry

Lata emisji: 2025– (sezon 1)

Liczba sezonów: 1

Liczba odcinków: 6 z 8.

Twórca: showrunnerzy: Jason Fuchs, Andy Muschietti i Barbara Muschietti

Aktorzy: Taylour Paige, Jovan Adepo, Bill Skarsgård, James Remar, Stephen Rider, Matilda Lawler, Clara Stack, Amanda Christine, Blake

W tym roku zostałem prawdziwym fanem filmowo-serialowej marki „TO”. Filmy, owszem, lubiłem zawsze, ale traktowałem je jako ciekawostkę wobec potężnej książki. „To: Witajcie w Derry” pokazało, że ta marka, ten świat (i ten potwór!) żyją – choć nie o wszystkich mieszkańcach miasteczka można powiedzieć to samo. To dobry moment, żeby nadrobić serial, bo do końca zostały zaledwie 2 odcinki. Mamy ich już 6 i w zasadzie to wystarczy, aby powiedzieć: to serial świetny. Nadróbcie w weekend.

Przepiękne

Tytuł filmu: Przepiękne!

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 119 min

Reżyser: Katarzyna Priwieziencew

Aktorzy: Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Olaf Lubaszenko, Hanna Śleszyńska

Ocena IMDB: 6,8

Już w sobotę do serwisu HBO Max trafi tegoroczny film „Przepiękne”. To polska produkcja, która opowiada historie 6 bohaterek, z których każda walczy o… szczęście. Ta pełna ciepła produkcja pokaże bitwy, jakie ludzie (a w tym wypadku nasze bohaterki) toczą każdego dnia.

Duma i uprzedzenie

Tytuł filmu: Duma i uprzedzenie (Pride & Prejudice)

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 127 min

Reżyser: Joe Wright

Aktorzy: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Rosamund Pike i inni

Ocena IMDB: ok. 7,7/10

To staroć, ale jaki! Kultowy już film z 2005 roku to chyba najlepsze ekranizacja klasyki literatury. Reżyser Joe Wright kreśli tu portret wysokiej klasy społecznej, która ma tak mało problemów, że musi tworzyć nowe towarzyskie kłopoty, ale przynajmniej robi to w świetnym stylu i w pięknych okolicznościach przyrody i architektury.

W dzikim galopie

Tytuł filmu: W dzikim galopie

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Daniel Minahan

Ocena IMDB: ok. 6/10

Kapitalne kino o latach 50. Nowożeńcy opuszczają swój dom, aby zacząć nowy rozdział życia w San Diego. Spokój burzy im brat pana młodego, który wraca z wojny koreańskiej i nie ma żadnych planów, poza mglistym, dobrym życiem. A że kocha hazard, to szybko przenosi się do Las Vegas. Niebawem okaże się klinem wbitym między świeże małżeństwo.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Konrad Chwast 06.12.2025 07:33

Ładowanie...