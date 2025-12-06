Logo
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu

Co warto obejrzeć w weekend w HBO Max? Jest trochę nowych filmów, ale do końca zmierzają też wybitne seriale. Warto je nadrobić.

Konrad Chwast
hbo max weekend nowosci
HBO Max w pierwszej połowie grudnia nie ma dla was wielu nowym oryginalnych produkcji. Nie oznacza to jednak, że w jej bibliotece nie ma żadnych istotnych zmian – wręcz przeciwnie. Przede wszystkim posiadacze abonamentu będą mogli cieszyć się z kilku filmowych perełek. Do końca powoli zmierzają również popularne seriale, które – jak to HBO Max ma w zwyczaju – pojawiają się w serwisie co tydzień. Słowem: jest, co oglądać.

HBO Max – co warto obejrzeć w weekend?

Krzesła                

  • Tytuł serialu: Krzesła
  • Lata emisji: 2025–
  • Liczba sezonów: 1 (na razie)
  • Liczba odcinków 8
  • Twórcy: Andrew Deyoung, Zach Kanin, Tim Robinson
  • Aktorzy: Tim Robinson, Sophia Lillis, Lake Bell, Will Price

Ostatniego dnia listopada dobiegł końca jeden z najlepszych seriali tego roku. „Krzesła” to historia pokręcona, dziwaczna, psychodeliczna – można by powiedzieć. A jednocześnie tak bardzo ludzka, przejmująca i smutna, że pewne jest, iż znajdzie się wśród najlepszych seriali tego roku. Fakt, że serial właśnie zakończył bieg, niech będzie dla was zachętą do obejrzenia. To tylko 8 odcinków, wszystkie w serwisie no i 2. sezon chwilę temu został zapowiedziany. Oglądajcie i nie wierzcie w złe oceny.

To: Witajcie w Derry

  • Tytuł serialu: TO: Witajcie w Derry
  • Lata emisji: 2025– (sezon 1)
  • Liczba sezonów: 1
  • Liczba odcinków: 6 z 8.
  • Twórca: showrunnerzy: Jason Fuchs, Andy Muschietti i Barbara Muschietti
  • Aktorzy: Taylour Paige, Jovan Adepo, Bill Skarsgård, James Remar, Stephen Rider, Matilda Lawler, Clara Stack, Amanda Christine, Blake

W tym roku zostałem prawdziwym fanem filmowo-serialowej marki „TO”. Filmy, owszem, lubiłem zawsze, ale traktowałem je jako ciekawostkę wobec potężnej książki. „To: Witajcie w Derry” pokazało, że ta marka, ten świat (i ten potwór!) żyją – choć nie o wszystkich mieszkańcach miasteczka można powiedzieć to samo. To dobry moment, żeby nadrobić serial, bo do końca zostały zaledwie 2 odcinki. Mamy ich już 6 i w zasadzie to wystarczy, aby powiedzieć: to serial świetny. Nadróbcie w weekend.

Przepiękne

  • Tytuł filmu: Przepiękne!
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 119 min
  • Reżyser: Katarzyna Priwieziencew
  • Aktorzy: Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Olaf Lubaszenko, Hanna Śleszyńska
  • Ocena IMDB: 6,8

Już w sobotę do serwisu HBO Max trafi tegoroczny film „Przepiękne”. To polska produkcja, która opowiada historie 6 bohaterek, z których każda walczy o… szczęście. Ta pełna ciepła produkcja pokaże bitwy, jakie ludzie (a w tym wypadku nasze bohaterki) toczą każdego dnia.

Duma i uprzedzenie

  • Tytuł filmu: Duma i uprzedzenie (Pride & Prejudice)
  • Rok produkcji: 2005
  • Czas trwania: 127 min
  • Reżyser: Joe Wright
  • Aktorzy: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Rosamund Pike i inni
  • Ocena IMDB: ok. 7,7/10

To staroć, ale jaki! Kultowy już film z 2005 roku to chyba najlepsze ekranizacja klasyki literatury. Reżyser Joe Wright kreśli tu portret wysokiej klasy społecznej, która ma tak mało problemów, że musi tworzyć nowe towarzyskie kłopoty, ale przynajmniej robi to w świetnym stylu i w pięknych okolicznościach przyrody i architektury.

W dzikim galopie

  • Tytuł filmu: W dzikim galopie
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 117 minut
  • Reżyser: Daniel Minahan
  • Ocena IMDB: ok. 6/10

Kapitalne kino o latach 50. Nowożeńcy opuszczają swój dom, aby zacząć nowy rozdział życia w San Diego. Spokój burzy im brat pana młodego, który wraca z wojny koreańskiej i nie ma żadnych planów, poza mglistym, dobrym życiem. A że kocha hazard, to szybko przenosi się do Las Vegas. Niebawem okaże się klinem wbitym między świeże małżeństwo.

Czytaj więcej:

06.12.2025 07:33
