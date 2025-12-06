Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film

Ładowanie...

Noah Baumbach nie jest raczej twórcą, który kręci dzieła taśmowo, co chwilę, byleby być częścią wyścigu. Para się również różnymi zajęciami - oprócz reżyserskiej pracy jest też scenarzystą i producentem, współtworzył scenariusz chociażby do "Barbie" nakręconej przez Gretę Gerwig, jego żonę. Po trzech latach przerwy Baumbach wrócił na stołek reżysera przy okazji "Jay Kelly". Nie po raz pierwszy tworzy świetny film dla Netfliksa - taka historia miała już miejsce sześć lat temu, gdy świat poznał "Historię małżeńską".

Historia małżeńska - wojna bez wygranych

Głównymi bohaterami filmu są Charlie (Adam Driver) i Nicole (Scarlett Johansson). On jest reżyserem teatralnym z sukcesami, ona zaś byłą nastoletnią aktorką filmową, która często gra w sztukach męża. Oboje są razem od 10 lat, ale aktualnie znajdują się w kryzysie małżeńskim i korzystają w tym zakresie z pomocy. Z biegiem czasu relacja między nimi rozpada się na tyle mocno, że zaczyna coraz bardziej przypominać wyniszczającą wojnę, w której nie ma wygranych.

"Historia małżeńska" została nominowana do Oscarów sześciokrotnie - w tym za scenariusz oryginalny i obie pierwszoplanowe role. Ostatecznie ze statuetką wyszła "tylko" Laura Dern, która wcieliła się w Norę Fanshaw, prawniczkę pomagającą Nicole. Na ile to zasłużony werdykt? Moim zdaniem ten film zasługiwał na nagrody w innych kategoriach i szkoda, że tam mu się nie udało. Baumbach z precyzją zabiera nas do świata głównych bohaterów, rysuje dynamikę ich miłosnej relacji, jednocześnie z autentyzmem portretując to, jak relacja między nimi się rozpada. Reżyser nie dokonuje tutaj osądzania, nie tworzy na siłę spektaklu między nimi - to kino, które pokazuje, ale nie usprawiedliwia. Zawiera mocne sceny, ale nie "dusi" nimi widza. To jest także film pokazujący tę mniej idylliczną stronę miłości - jest ona czymś trudnym, wymagającym poświęceń, a czasami - rezygnacji z własnej "duszy".

"Historia małżeńska" to przede wszystkim teatr dwojga aktorów. Choć Laura Dern została słusznie wyróżniona najważniejszą nagrodą w branży, dla mnie ten film to przede wszystkim Adam Driver i Scarlett Johansson. On ma na koncie wiele znakomitych i godnych uznania ról, ale w tym filmie Baumbacha wznosi się na swoje wyżyny - wiarygodnie pokazuje swoją zarówno nieporadną stronę, jak i tę balansującą na granicy psychicznego terroru. Wraz ze Scarlett Johansson są sobie równi poziomem talentu - aktorka nie od dziś pokazuje nam, że zaszufladkowanie jej na drugim planie Marvela było błędem, a "Historia małżeńska" to jeden z dowodów na jej fantastyczne, dramatyczne zdolności. Drugoplanowa obsada tworzy tu udane tło: czy to wspomniana Dern, czy Alan Alda, Merritt Wever oraz Ray Liotta.

"Historia małżeńska" to jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat. Dowód na to, że zanim ktokolwiek (odpukać!) skreśli kogokolwiek z trójki Driver-Baumbach-Johansson, wróci do tego dzieła i zastanowi się dwa razy.

"Historia małżeńska" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 06.12.2025 09:55

