Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Od wczoraj w ofercie Netfliksa znajduje się wyczekiwany "Jay Kelly" - nowy film słynnego amerykańskiego reżysera, Noaha Baumbacha. Kilka lat temu twórca ten również zawojował świat swoim znakomitym, gwiazdorskim filmem. Znajdziecie go na tej samej platformie streamingowej - warto skorzystać z tej okazji.
Noah Baumbach nie jest raczej twórcą, który kręci dzieła taśmowo, co chwilę, byleby być częścią wyścigu. Para się również różnymi zajęciami - oprócz reżyserskiej pracy jest też scenarzystą i producentem, współtworzył scenariusz chociażby do "Barbie" nakręconej przez Gretę Gerwig, jego żonę. Po trzech latach przerwy Baumbach wrócił na stołek reżysera przy okazji "Jay Kelly". Nie po raz pierwszy tworzy świetny film dla Netfliksa - taka historia miała już miejsce sześć lat temu, gdy świat poznał "Historię małżeńską".
Historia małżeńska - wojna bez wygranych
Głównymi bohaterami filmu są Charlie (Adam Driver) i Nicole (Scarlett Johansson). On jest reżyserem teatralnym z sukcesami, ona zaś byłą nastoletnią aktorką filmową, która często gra w sztukach męża. Oboje są razem od 10 lat, ale aktualnie znajdują się w kryzysie małżeńskim i korzystają w tym zakresie z pomocy. Z biegiem czasu relacja między nimi rozpada się na tyle mocno, że zaczyna coraz bardziej przypominać wyniszczającą wojnę, w której nie ma wygranych.
"Historia małżeńska" została nominowana do Oscarów sześciokrotnie - w tym za scenariusz oryginalny i obie pierwszoplanowe role. Ostatecznie ze statuetką wyszła "tylko" Laura Dern, która wcieliła się w Norę Fanshaw, prawniczkę pomagającą Nicole. Na ile to zasłużony werdykt? Moim zdaniem ten film zasługiwał na nagrody w innych kategoriach i szkoda, że tam mu się nie udało. Baumbach z precyzją zabiera nas do świata głównych bohaterów, rysuje dynamikę ich miłosnej relacji, jednocześnie z autentyzmem portretując to, jak relacja między nimi się rozpada. Reżyser nie dokonuje tutaj osądzania, nie tworzy na siłę spektaklu między nimi - to kino, które pokazuje, ale nie usprawiedliwia. Zawiera mocne sceny, ale nie "dusi" nimi widza. To jest także film pokazujący tę mniej idylliczną stronę miłości - jest ona czymś trudnym, wymagającym poświęceń, a czasami - rezygnacji z własnej "duszy".
"Historia małżeńska" to przede wszystkim teatr dwojga aktorów. Choć Laura Dern została słusznie wyróżniona najważniejszą nagrodą w branży, dla mnie ten film to przede wszystkim Adam Driver i Scarlett Johansson. On ma na koncie wiele znakomitych i godnych uznania ról, ale w tym filmie Baumbacha wznosi się na swoje wyżyny - wiarygodnie pokazuje swoją zarówno nieporadną stronę, jak i tę balansującą na granicy psychicznego terroru. Wraz ze Scarlett Johansson są sobie równi poziomem talentu - aktorka nie od dziś pokazuje nam, że zaszufladkowanie jej na drugim planie Marvela było błędem, a "Historia małżeńska" to jeden z dowodów na jej fantastyczne, dramatyczne zdolności. Drugoplanowa obsada tworzy tu udane tło: czy to wspomniana Dern, czy Alan Alda, Merritt Wever oraz Ray Liotta.
"Historia małżeńska" to jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat. Dowód na to, że zanim ktokolwiek (odpukać!) skreśli kogokolwiek z trójki Driver-Baumbach-Johansson, wróci do tego dzieła i zastanowi się dwa razy.
Noah Baumbach - filmy
- 1995 - Tupiąc i wrzeszcząc
- 1997 - Impreza za imprezą
- 1997 - Zazdrośnik
- 2004 - Podwodne życie ze Stevem Zissou
- 2005 - Walka żywiołów
- 2007 - Margot jedzie na ślub
- 2010 - Greenberg
- 2012 - Frances Ha
- 2014 - Ta nasza młodość
- 2015 - Mistress America
- 2015 - De Palma
- 2017 - Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)
- 2019 - Historia małżeńska
- 2022 - Biały szum
- 2025 - Jay Kelly
"Historia małżeńska" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
