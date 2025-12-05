Logo
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? Jest słodkie, ale i gorzkie

Od dziś w ofercie Netfliksa znajduje się wyjątkowy tytuł - mowa oczywiście o "Jay Kelly". To najnowsza, gwiazdorsko obsadzona produkcja w reżyserii Noaha Baumbacha. Jednym z poruszanych w dyskusjach tematów jest zakończenie filmu. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi.

Adam Kudyba
Głównym bohaterem filmu jest słynny aktor filmowy Jay Kelly (George Clooney), rozpoznawalna gwiazda o długiej i udanej karierze. Mężczyzna, wraz z oddanym mu przyjacielem i zarazem menedżerem Ronem (Adam Sandler), niespodziewanie decyduje się wyruszyć w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką i pełną refleksji podróż do Europy. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych, życiowych wyborów, zastanowić się nie tylko nad własną relacją, ale także tymi, które zaniedbali.

Uwaga: w dalszej części pojawią się spoilery związane z fabułą filmu.

Jay Kelly - zakończenie filmu Netfliksa. Wyjaśniamy

Choć "Jay Kelly" nie jest tym typem filmu, w przypadku którego oczekujemy na elektryzujące zakończenie, Wielki Punkt Kulminacyjny. Na przestrzeni fabuły tytułowy bohater konfrontuje się nie tylko z własnymi przemyśleniami, ale również z otaczającymi go bohaterami. To głównie za ich sprawą Kelly uświadamia sobie wiele rzeczy i zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądało dotychczas jego życie, oraz że, jakkolwiek by chciał, nie wszystko da się naprawić.

Pod koniec filmu Ron (Sandler) zmęczony trybem życia i przytłoczony psychicznie sytuacją (brak zrozumienia Jaya, zwolnienie go przez innego, długoletniego klienta) decyduje się wrócić do domu, pomimo, że tego samego dnia Kelly ma być gwiazdą swojego benefisu na lokalnym festiwalu. Aktor biegnie za taksówką swojego menadżera i zatrzymuje go, po czym mężczyźni konfrontują się i przeprowadzają trudną, ale konieczną rozmowę. Ron z bólem oznajmia Jayowi, że choć kocha go, to nie może dłużej z nim pracować. Jay rozumie to i prosi, by wobec tego poszedł z nim na benefis jako jego przyjaciel - jedyny, którego ma. Ron decyduje się zgodzić na tę propozycję - z jednej strony wie, że jest to zawodowy koniec ich relacji, z drugiej - pewnie chce po raz ostatni przeżyć taką przygodę z człowiekiem, z którym spędził wiele lat życia. To powściągliwie zagrana, ale zarazem mocna emocjonalnie scena - z jednej strony potwierdzająca ich ciepłe uczucia względem siebie, ale równocześnie wzajemne życiowe wypalenie, któremu żaden nie jest w stanie zapobiec

Finałowe sceny filmu rozgrywają się już w momencie benefisu.

Choć nie udaje mu się spędzić więcej czasu z córką, ta wysyła mu wiadomość z życzeniami powodzenia, a Jay, natchniony tym momentem, decyduje się zjeść sernika, którego nienawidzi. Kluczowy moment jednak następuje na sali, gdzie w ramach zmontowanej retrospektywy pokazane są ujęcia z filmów z udziałem prawdziwego George'a Clooneya (oczywiście domyślnie mające być retrospektywą samego Kelly'ego). Bohater widzi na sali ludzi ze swojego życia - nauczyciela aktorstwa, kolegę, któremu "zabrał karierę", koleżankę z planu filmowego - tych, dzięki którym znalazł się w obecnym miejscu. Na widok fragmentów filmów Ronowi cieknie łza, a po wszystkim dzieje się rzecz, do której filmowy Kelly nie przyzwyczaił nikogo, zwłaszcza swojej rodziny - daje upust emocjom i sam również płacze. Wszystko kończy się cytatem, który znamy już z początku filmu. Kelly wówczas łamie czwartą ścianę i pyta ze łzami w oczach: "możemy to powtórzyć?". Jakby całe życie przemknęło mu przed oczami i chciał je przeżyć na nowo - tylko bogatszy o to, co już zrozumiał.

Jeśli chcecie przeczytać recenzję filmu "Jay Kelly", możecie to zrobić tutaj. Omawiamy również oscarowe prognozy co do oceny aktorstwa George'a Clooneya i Adama Sandlera - znajdziecie je tu.

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

05.12.2025 19:33
