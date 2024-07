PKP zgłosiło artystkę na policję, bo haftowała w pociągu

Częścią jej działalności, chyba najchętniej komentowanej w mediach społecznościowych, są hafty w pociągach. Artystka w trakcie swoich podróży PKP łapie do ręki pokrowce na zagłówki ochraniające górną część foteli i haftuje na nich. Najczęściej są to cytaty lub pesymistyczne (choć dowcipne) komentarze. Może dlatego, że robi to w pośpiechu i prace sprawiają wrażenie niechlujnych, często spotyka się z oskarżeniami o wandalizm. Komentujący zarzucają jej, że te jej dzieła to nic innego jak niszczenie publicznego mienia. Z tego samego założenia najwyraźniej wyszło PKP, które zdecydowało się zgłosić sprawę na policję.