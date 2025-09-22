Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku

Ładowanie...

„Nosferatu” - najnowszy remake gotyckiego klasyka z 1922 r., inspirowanego z kolei powieścią Brama Stokera „Dracula” - to najnowsze dzieło Roberta Eggersa, czyli twórcy, który błyskawicznie zbudował sobie renomę jednego z najzdolniejszych autorów kina grozy.



Produkcja zebrała masę pochwał od widzów i krytyków oraz odniosła sukces komercyjny - przy budżecie 50 mln dol. zarobiła na całym świecie 181,3 mln, stając się najbardziej dochodowym dziełem Eggersa. Doczekała się też 4 oscarowych nominacji.



Prace nad projektem rozpoczęły się w 2015 r., gdy Eggers zakładał jeszcze, że będzie to jego drugi film. Określał go mianem „projektu z pasji”, jednak ostatecznie zdecydował się odłożyć realizację w czasie.

REKLAMA

Nosferatu - gdzie obejrzeć film bez dodatkowych opłat?

Teraz obraz nareszcie trafił do streamingu w modelu abonamentowym, co oznacza, że subskrybenci jednego z serwisów mogą obejrzeć produkcję w ramach subskrypcji, nie płacąc za zakup czy wypożyczenie w formie VOD. Platforma, która wzbogaciła dziś swoją bibliotekę o ten niesamowity film, to SkyShowtime.



Opowieść rozgrywa się w XIX-wiecznej Europie i opowiada historię młodego agenta nieruchomości Thomasa Huttera, który udaje się do odległego zamku w Karpatach, by sfinalizować sprzedaż posiadłości ekscentrycznemu hrabiemu Orlokowi. Na miejscu odkrywa, że jego gospodarz jest wampirem - istotą nienasyconą, żywiącą się ludzką krwią i przynoszącą ze sobą zarazę. Orlok, zafascynowany piękną żoną Huttera, Ellen, wyrusza do miasta, by ją odnaleźć. Wówczas miasto pogrąża się w chaosie.

Film obejrzycie tutaj: NOSFERATU SkyShowtime

Eggers odświeża klasyczny mit wampira, zachowując jego gotycką aurę, a jednocześnie nadając mu psychologicznej głębi. W centrum opowieści stawia obsesję hrabiego na punkcie Ellen, która staje się nie tylko ofiarą, lecz także figurą ofiarnej kobiecości, zdolnej poświęcić się dla ocalenia wspólnoty. Reżyser buduje atmosferę grozy poprzez rytm narracji, nieśpieszne tempo i olśniewająco-niepokojące obrazy przesycone mrokiem, balansując na granicy piękna i brzydoty, unikając łatwego straszenia na rzecz nieustannego poczucia niepewności.



Skupiając się na obsesji, śmierci i samotności, wpisując swoją wizję w tradycję niemieckiego ekspresjonizmu, Eggers nie reinterpretuje tematu (no, może dopisuje do niego kilka bonusowych znaczeń), tylko wraca do jego korzeni. Wbrew oczekiwaniom, z wielką miłością do ducha minionych epok, bez uporczywego odnoszenia się do współczesności.

REKLAMA

Nosferatu: obsada

Bill Skarsgård - hrabia Orlok (Nosferatu)

Nicholas Hoult - Thomas Hutter

Lily-Rose Depp - Ellen Hutter

Aaron Taylor-Johnson - Friedrich Harding

Emma Corrin - Anna Harding

Willem Dafoe - profesor Albin Eberhart Von Franz

Simon McBurney - Herr Knock, przełożony Huttera

Ralph Ineson - dr Wilhelm Sievers

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 22.09.2025 09:49

Ładowanie...