Czas na mężczyznę w tym zestawieniu. Billy Porter, aktor znany z m.in. serialu "Pose" w 2019 roku pojawił się na rozdaniu Oscarów w rozłożystej sukni oraz biżuterii od Oscara Heymana. Gwiazdor założył czarną, balową suknię Christiana Siriano. Jego kreacja była szeroko komentowana przez media na całym świecie, wywołując dyskusję o płci i męskości, ale doczekała się też miana jednej z najbardziej kontrowersyjnych oscarowych kreacji. Billy Porter w uzasadnieniu, dlaczego wybrał akurat suknię na rozdanie Oscarów odniósł się do utartych stereotypów i konwenansów. To ważne: jestem mężczyzną w sukience. Bo co to jest męskość? Co oznacza? Kiedy jesteś czarny i gejem, twoja męskość jest podważana. Wielokrotnie musiałem mierzyć się z homofobią w związku z moimi kreacjami. Kobiety pojawiają się w spodniach każdego dnia wszędzie, a facet w kiecce - bach, morze się rozstępuje - tłumaczył w wywiadach Porter. Suknia z Oscarów w 2019 roku nie jest jedyną, w której zaprezentował się gwiazdor. W styczniu tego roku aktor "Pose" pojawił się na Złotych Globach w smokingo-sukni w pięknym różowym kolorze.