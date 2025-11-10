REKLAMA
To koniec jednego z najlepszych seriali w ostatnich lat. Zbliża się finał

Mówiąc o najlepiej ocenianych produkcjach ostatnich lat, nie można nie wymienić "Outlandera". Serial, który zadebiutował na małych ekranach już ponad 10 lat temu, doczeka się 8., a zarazem finałowego sezonu. Data premiery jest już znana.

Anna Bortniak
outlander 8 sezon data premiery kiedy serial
Wszystko, co dobre, kiedyś się skończy. Nadszedł moment, gdy uwielbiany serial "Outlander" również zmierza ku końcowi. Amerykańska produkcja odcinkowa z koncentruje się na Claire Randall (w tej roli Caitríona Balfe), brytyjskiej pielęgniarce wojennej w Szkocji, która przenosi się w czasie z 1945 do 1743 r. Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, skupiając się na konfliktach szkocko-angielskich oraz zmaganiach głównej bohaterki.

Produkcja stworzona przez Ronalda D. Moore'a jest adaptacją cyklu "Obca" autorstwa Diany Gabaldon i zadebiutowała w telewizji Starz w 2014 r. Od tego czasu powstało już 7 sezonów produkcji, a 8. będzie tym ostatnim.

Outlander: data premiery 8. sezonu. Kiedy finał?

Starz ujawnił, że 8. sezon "Outlandera" zadebiutuje w piątek, 6 marca - podaje serwis Deadline. Za granicą nowe odcinki będą debiutować co tydzień w piątek w aplikacji Starz. Choć z informacji Deadline wynika, że epizody mają być dostępne również na wszystkich platformach streamingowych, to nie jest pewne, jak to będzie wyglądało w Polsce. Do tej pory wszystkie poprzednie sezony "Outlandera" można było oglądać za pośrednictwem Netfliksa.

Na czym będzie skupiał się 8. sezon? Stacja ogłosiła, że będzie to połączenie czułego romansu i trzymającego w napięciu dramatu. Jamie (w tej roli Sam Heughan) i Claire będą musieli podjąć decyzję, czy będą w stanie poświęcić się dla miejsca, które nazywają swoim domem. Tymczasem na jaw wychodzą rodzinne sekretym, które mogą rozbić rodzinę, a tym samym - przeszkodzić w walce o Fraser's Ridge.

W uniwersum "Outlandera" oprócz serialu Ronalda D. Moore'a znajduje się również serialowy prequel - "Outlander: Krew z krwi" - stworzony przez Matthew B. Robertsa. Opowiada on historię miłosną rodziców głównych bohaterów, czyli Ellen MacKenzie i Briana Frasera oraz Julii Moriston i Henry'ego Beauchampa. Jego akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Szkocji i podczas I wojny światowej.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

Anna Bortniak
10.11.2025 20:02
