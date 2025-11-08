REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?

Nowy serial od twórcy "Breaking Bad" zadebiutował już na Apple TV+. Na start dostaliśmy dwa odcinki "Jedynej" (tyt. oryg. "Pluribus"). Widzowie się w nich zakochali i teraz nie mogą doczekać się kolejnych. Kiedy je dostaną?

Rafał Christ
jedyna apple tv breaking bad odcinki kiedy
Nazwisko twórcy "Breaking Bad" zrobiło swoje. Użytkownicy Apple TV+ rzucili się, żeby sprawdzić, co tym razem upichcił dla nas Vince Gilligan. Tym bardziej że platforma stanęła na wysokości zadania, aby ukryć przed nami koncepcję "Jedynej". Nawet trailery nic nie zdradziły i jeśli chodzi o szczegóły fabularne, musieliśmy się zadowolić zagadkowym opisem. Według niego produkcja opowiada o najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi, która postanawia zniszczyć wszelkie przejawy szczęścia.

Teraz wreszcie dowiedzieliśmy się, o co tak naprawdę Vince'owi Gilliganowi w nowym serialu chodzi. Poznaliśmy zwariowaną ideę "Jedynej", która wciąga niczym kosmici na swój statek. Uważają tak nie tylko krytycy (100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale też widzowie. Użytkownicy Apple TV+ piszą przecież w mediach społecznościowych, że science fiction od platformy to "arcydzieło". I to się dzieje już po pierwszych dwóch odcinkach.

"JEDYNĄ" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
JEDYNA
Apple TV+
Jedyna - kiedy nowe odcinki serialu Apple TV+?

"Jedyna" dopiero się rozpoczęła. Na widzów czeka jeszcze sporo atrakcji, bo przecież nowy serial twórcy "Breaking Bad" składa się łącznie z dziewięciu odcinków. Kiedy więc dostaniemy kolejne? Do świata produkcji będziemy mogli powracać co tydzień, dzięki czemu będzie ona emitowana na Apple TV+ niemal do końca roku.

Pełen grafik emisji "Jedynej" na Apple TV+ prezentuje się następująco:

  • Odc. 1&2 - 7 listopada
  • Odc. 3 - 14 listopada
  • Odc. 4 - 21 listopada
  • Odc. 5 - 28 listopada
  • Odc. 6 - 5 grudnia
  • Odc. 7 - 12 grudnia
  • Odc. 8 - 19 grudnia
  • Odc. 9 - 26 grudnia
Choć oczywiście fani "Jedynej" najchętniej od razu obejrzeliby wszystkie odcinki za jednym zamachem, Apple TV+ postanowiło zmusić swoich użytkowników do przestrzegania zasady, że przyjemności należy sobie dawkować. Dzięki temu nadchodzące piątki do 26 grudnia włącznie będą w naszym życiu należeć do nowych epizodów nowego serialu twórcy "Breaking Bad".

Na Spider's Web przeczytasz recenzję "Jedynej" i wywiad z Rheą Seehorn oraz Karoliną Wydrą - gwiazdami serialu. Dowiesz się też, w kogo wciela się Polka, co znaczy oryginalny tytuł produkcji ("Pluribus"), a przede wszystkim, o co dokładnie w niej chodzi.

Rafał Christ
08.11.2025 13:02
Tagi: Apple TVBreaking BadCo obejrzeć?Science fiction
