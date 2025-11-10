REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Del Toro już raz adaptował klasyk dla Netfliksa. To piękny, oscarowy film

Guillermo del Toro to jeden z najważniejszych i najbardziej wyrazistych reżyserów ostatnich lat. Na Netfliksie można już oglądać wyreżyserowanego przez niego "Frankensteina", będącego odświeżonym spojrzeniem na słynną powieść Mary Shelley. Jego poprzedni film, "Pinokio", również odwoływał się do literackiego pierwowzoru i zrobił to z doskonałym efektem.

Adam Kudyba
del toro pinokio netflix
REKLAMA

Choć to Tim Burton dzierży tytuł filmowego Księcia Ciemności, Guillermo del Toro od dawna robi wiele, by również go otrzymać. Przez długie lata jego twórczość skoncentrowana była mocno wokół fantastyki ("Blade: Wieczny łowca 2", "Hellboy: Złota armia", "Pacific Rim"), ale od jakiegoś czasu skupia się na mrocznych, gotyckich, zanurzonych w grozie historiach, takich jak "Crimson Peak", nadzorowana przez niego serialowa antologia "Gabinet osobliwości Guillermo del Toro", czy nadchodzący "Frankenstein" Meksykański reżyser ma na swoim koncie trzy Oscary - dwa za "Kształt wody" i jeden za animację, którą stworzył dla Netfliksa wraz z Markiem Gustafsonem. W 2022 roku postanowił opowiedzieć na nowo historię słynnego, ożywionego drewnianego pajacyka.

REKLAMA

Mistrz del Toro ożywia. Teraz potwora, wcześniej pajacyka

Film "Guillermo del Toro: Pinokio" jest luźno oparty na słynnej powieści Carlo Collodiego, która przyniosła nam na świat słynnego pajacyka. W zaprezentowanej przez twórcę historii Dżepetto jest rzeźbiarzem, który opłakuje syna, zmarłego wskutek bombardowania ze strony austro-węgierskich sił w trakcie I wojny światowej. W pijackiej rozpaczy tworzy marionetkę na podobieństwo chłopca, a gdy ta ożywa, jest zszokowany. W związku z brakiem możliwości zapanowania nad Pinokiem, Dżepetto decyduje się wysłać go do szkoły. Wraz z tą decyzją rozpoczyna się swego rodzaju podróż, w którą drewniany pajacyk rusza, by znaleźć swoje miejsce w świecie.

2022 rok był ciekawym momentem, albowiem del Toro nie był jedynym, który postanowił przenieść na ekran historię spisaną przez Collodiego. W tym samym roku premierę miał "Pinokio" w reżyserii legendarnego Roberta Zemeckisa. Film pomimo świetnej obsady (Hanks, Erivo, Evans, Gordon-Levitt) okazał się jednak wielopoziomową klapą. Meksykański reżyser miał zatem wyzwanie: pokazać, że da się ciekawie i zarazem atrakcyjnie nadać tej historii nowe życie. Zrobił to. Już na poziomie fabularnego konceptu jest to niezwykle interesująca historia - odyseja Pinokia osadzona jest w czasach międzywojennych, rodzącego się włoskiego faszyzmu pod znakiem Benito Mussoliniego, sam film jest bardzo ponury w swoim tonie, mroczny. Jest po prostu kinem wojennym, które korzysta ze słynnej baśniowej historii, opowiada o trudnych ojcowsko-synowskich więziach i jednocześnie portretuje czasy, w których Pinokio nie jest jedyną marionetką, którą system próbuje sterować.

"Guillermo del Toro: Pinokio" jest również dowodem absolutnej realizacyjnej maestrii. Meksykański twórca znany jest z tego, że stawia możliwie jak najczęściej na efekty praktyczne i jak najmniejszy udział sztucznych efektów. Jego animacja jest wykonana techniką poklatkową i okazuje się to niezwykle skuteczną decyzją - film jest niezwykle dopracowany wizualnie, ma sporo detali, jest wspaniale zaprojektowany i pokolorowany, bardzo spójny z klimatem opowiadanej przez twórców historii oraz z jej warstwą muzyczną w postaci niezłych piosenek oraz ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez słynnego Alexandre'a Desplata. Do obsady głosowej zaangażowano również znakomite nazwiska. Osobiście jestem największym fanem Ewana McGregora jako Świerszcza, ale tutaj nie ma złych decyzji castingowych - znany z roli Filcha w serii o Harrym Potterze David Bradley znakomicie stapia się z Dżepetto, Christoph Waltz z ogromną charyzmą podkłada głos pod hrabiego Volpe, a Tilda Swinton jak mało kto pasuje do podwójnej roli wróżki oraz Śmierci.

"Guillermo del Toro: Pinokio" to jeden z najlepszych filmów w dorobku reżysera. Mało kto miałby odwagę z takim pazurem obejść się z legendarnym oryginałem literackim, jak zrobił to właśnie del Toro. Reżyser właśnie celebruje swoje odświeżone podejście do "Frankensteina", a niedawno stwierdził, że chętnie zająłby się też "Upiorem w operze". Moim zdaniem nikt inny lepiej się do tego nie nadaje.

"Guillermo del Toro: Pinokio" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

GUILLERMO DEL TORO: PINOKIO
Netflix
Netflix
Netflix
REKLAMA

Więcej na temat oferty Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
10.11.2025 07:22
Tagi: Filmy animowaneFilmy NetflixGuillermo del Toropinokio
Najnowsze
7:22
Del Toro już raz adaptował klasyk dla Netfliksa. To piękny, oscarowy film
Aktualizacja: 2025-11-10T07:22:16+01:00
15:29
Widzieliśmy Father Mother Sister Brother. Gdzie jest dawny Jim Jarmusch?
Aktualizacja: 2025-11-09T15:29:00+01:00
14:55
Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej
Aktualizacja: 2025-11-09T14:55:21+01:00
13:54
Gwiazdor Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną
Aktualizacja: 2025-11-09T13:54:03+01:00
13:35
Wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Od najgorszego do najsmutniejszego
Aktualizacja: 2025-11-09T13:35:00+01:00
12:51
TO: Witajcie w Derry - kim lub czym tak naprawdę jest Pennywise?
Aktualizacja: 2025-11-09T12:51:00+01:00
11:13
Nie masz dość Frankensteina? 6 najlepszych i poruszających filmów
Aktualizacja: 2025-11-09T11:13:00+01:00
10:58
Genialny serial na SkyShowtime pokochałby Tarantino. Pewnie go nie znasz
Aktualizacja: 2025-11-09T10:58:00+01:00
9:19
TVP nakręciła dobry thriller. Czarna śmierć to serial, który się udał
Aktualizacja: 2025-11-09T09:19:00+01:00
8:33
Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz
Aktualizacja: 2025-11-09T08:33:00+01:00
16:32
Nowy serial twórcy Breaking Bad to banger. Już nazywa się go arcydziełem
Aktualizacja: 2025-11-08T16:32:00+01:00
15:27
Frankenstein ma ponad 200 lat. Stworzyła go niesamowita kobieta
Aktualizacja: 2025-11-08T15:27:00+01:00
14:00
Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały
Aktualizacja: 2025-11-08T14:00:00+01:00
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
9:22
Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego
Aktualizacja: 2025-11-08T09:22:00+01:00
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA