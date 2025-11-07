Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina

Ładowanie...

Ofensywa Netfliksa w tym, dobiegającym końca tygodniu, robi - nomen omen - piorunujące wrażenie. W ciągu kilku dni dostaliśmy jeden z najlepszych polskich seriali w historii ("Heweliusz"), fantastyczną, nową wersję klasyka grozy ("Frankenstein"), a teraz Mike Makowsky do pary z czerwono-czarną platformą zaserwowali nam produkcję, która choć jest odległa czasem i miejscem akcji, potrafi świetnie rezonować ze współczesnością, a poza tym po prostu wciągnąć opowiadaną historią.

Śmierć od pioruna - o dwóch nieznanych, którzy stali się znani

Powyższy tytuł literalnie dotyczy głównych bohaterów miniserialu Netfliksa. Pierwszym z nich jest James Garfield (Michael Shannon) - republikański kongresmen z Ohio z przeszłością wojenną, która mocno przyczynia się do szacunku wobec jego osoby. Garfieldowi jest daleko jednak do "realpolitik" i prowadzenia wojenek z innymi - jest prostym farmerem, który wychodzi z założenia, że warto być blisko ludu. Równocześnie obserwujemy Charlesa J. Guiteau (Matthew Macfayden), oszusta, który właśnie wyszedł z więzienia i szuka swojego miejsca w świecie. Pierwszy w niezwykłych okolicznościach zostaje kandydatem Partii Republikańskiej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaś drugi - jego największym wielbicielem.

Netflix ostatnimi czasy lubuje się szczególnie w miniserialach, okrojonych metrażem historiach. Przedstawić złożoność postaci i ich charakterów w tak krótkim czasie. Twórcom "Śmierci od pioruna" ta sztuka udaje się już w pierwszym odcinku, który bardzo ciekawie zarysowuje drogi głównych bohaterów do obecnego miejsca. Od początku wiemy, że Guiteau jest zabójcą Garfielda, i jesteśmy ciekawi, jak przetną się ich losy. Twórcy dają każdemu z nich odpowiedni czas do pokazania się widzowi i zrozumienia kim są, co czują, jaki jest ich cel.

Guiteau jest opryszkiem jakich wielu - cwanym, umiejętnie grającym na uczuciach bliskich, wyróżnia go jednak wyjątkowa ambicja, chęć udowodnienia światu i sobie swojej wartości. Po drugiej stronie mamy Garfielda - człowieka statecznego, zaangażowanego w politykę, ale dalekiego od emocjonujących i pustych sporów, które nie prowadzą do niczego konstruktywnego. Jest człowiekiem ludu, który chce, żeby polityka była dla ludu, a nie wyłącznie dla skorumpowanych grup interesów (jak to bywało kiedyś i bywa wciąż).

Opowieść działa przede wszystkim dzięki aktorom, na barkach których spoczywa ta historia. Aktorska elokwencja i prezencja Matthew Macfaydena zdecydowanie go wyróżnia i nie inaczej jest tutaj. To prawdziwy kameleon, który naraz potrafi wzbudzić współczucie i odrzucić swoją śliskością. Michael Shannon również okazuje się perfekcyjnym wyborem do swojej roli - bije z niego doświadczenie, charyzma, autentyzm, a także retoryczny talent, który dla postaci Garfielda okaże się zgubny i zaprowadzi go w niespodziewane strony.

"Śmierć od pioruna" to jedna z najciekawszych produkcji ostatnich miesięcy, które Netflix stworzył ostatnimi czasy. Czy przejdzie do historii platformy jako wybitne dzieło - nie, tak się nie stanie. To solidny miniserial, czytelnie rysujący postawy swoich bohaterów, wzmocnione świetnym aktorstwem.

Wszystkie odcinki "Śmierci od pioruna" są dostępne do obejrzenia w ramach oferty Netfliksa.

Adam Kudyba 07.11.2025 19:02

