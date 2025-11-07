REKLAMA
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości

Kolejny tydzień, kolejne nowości od Netfliksa. Co serwis przygotował dla swoich subskrybentów na ten weekend? Sprawdzamy najciekawsze tytuły.

Michał Jarecki
Listopad dojeżdża chłodem i wilgocią, wobec czego filmowo-serialowe wieczory w ciepłych czterech ścianach są obecnie jedną z bardziej atrakcyjnych alternatyw. To czas, gdy wszyscy rzucają się na streaming. A czy ten ma nam teraz coś ciekawego do zaoferowania? Sprawdźmy, co ciekawego wpadło na Netfliksa. 

Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Śmierć od pioruna

Miniserial skupiony na historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie J. Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

Frankenstein

Kolejna kropla w oceanie filmów i seriali adaptujących bądź w jakiś sposób nawiązujących do gotyckiej powieści Mary Shelley. Tym razem jednak rzecz szczególnie przykuwa uwagę, bowiem za sterami nowego „Frankensteina” stanął nie kto inny, jak reżyser o pięknej i makabrycznej zarazem wyobraźni: Guillermo del Toro. Osoby, które już widziały film, są zgodne: kawał hipnotyzującego kina z wybitnymi kreacjami aktorskimi. To będzie Netfliksowy hit.

Heweliusz

Najdroższy i najlepszy polski serial Netfliksa... i jedna z najlepszych polskich produkcji dekady. Realizacja na hollywoodzkim poziomie, fantastyczna gra aktorska, empatyczny hołd oddany tragedii, ofiarom i ich rodzinom. Jan Holoubek w ostatnich latach dał nam wiele perełek, ale ta błyszczy najjaśniej.

The Vince Staples Show, sezon 2.

Prawie sławny i niemal bogaty raper i aktor Vince Staples (w tej roli, rzecz jasna, Vince Staples) stawia czoła wyzwaniom i niespodziankom codziennego życia w swoim rodzimym miasteczku The Beach. Powrót świetnie ocenianego serialu (94 proc. pozytywnych opinii zarówno od krytyków, jak i widzów mówi samo za siebie), który zasłużył na znacznie większą popularność. Oglądajcie!

Shrek - seria

Alarm! Uwielbiana seria ponadczasowych filmów o zielonym ogrze i spółce wróciła na Netfliksa. Okres jesieni i zimy sprzyja maratonom, a nic tak nie poprawia humoru w paskudną pogodę, jak Shrek!

Michał Jarecki
07.11.2025 16:01
